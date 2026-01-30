L'Assemblée nationale adopte l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans et interdit les téléphones portables dans les lycées, la France devenant le deuxième pays après l'Australie

Les responsables politiques français ont voté en faveur d'un projet visant à interdire l'utilisation des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Ce projet va maintenant être soumis à l'approbation finale du Parlement avant d'être transformé en loi. S'il est adopté, cela signifie que les jeunes adolescents français ne pourront pas utiliser des applications de médias sociaux comme Snapchat, Instagram et TikTok.
Ce mois-ci, Emmanuel Macron dit avoir demandé au gouvernement dengager la procédure accélérée dune proposition de loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. La mesure désormais en gestation en France est similaire en termes de contenus et dobjectifs à celle déjà en vigueur en Australie. Dans un cas comme dans lautre le débat demeure le même : l'efficacité des mesures et la responsabilité des plateformes, avec des critiques récurrentes concernant le manque de détails techniques dans les lois pour une application concrète.
Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il s'agissait d'une « étape majeure » et que « le cerveau de nos enfants n'est pas à vendre ». Cette décision intervient après que le gouvernement australien a voté l'interdiction des médias sociaux pour les moins de 16 ans en novembre de l'année dernière, et que le gouvernement britannique a déclaré qu'il examinait également des propositions visant à interdire l'utilisation des médias sociaux pour les moins de 16 ans.
Si le projet devient loi, les politiciens affirment qu'il pourrait entrer en vigueur dès le 1er septembre 2026, pour le début de la période scolaire. Selon les nouvelles règles, l'organisme français chargé de superviser les médias établirait une liste des réseaux sociaux considérés comme nuisibles, qui seraient totalement interdits aux moins de 15 ans. En outre, une liste distincte de sites « moins nocifs » serait accessible aux moins de 15 ans, mais uniquement avec l'accord des parents.
Une autre partie du projet de loi vise à interdire l'utilisation des téléphones portables dans les écoles secondaires. Une telle interdiction est déjà en vigueur dans les collèges et les lycées en France. « Avec cette loi, nous fixerons une limite claire dans la société », a déclaré Laure Miller, députée à l'origine du projet de loi. « Nous disons quelque chose de très simple : les réseaux sociaux ne sont pas inoffensifs », a-t-elle ajouté.
Le ministre de l'éducation français a déclaré aux écoles qu'il n'était « pas approprié d'utiliser les téléphones comme calculatrices ou pour faire des recherches pendant les cours ». Les directives précisent également que les enseignants doivent éviter d'utiliser leur propre téléphone devant les élèves. Le mois dernier, le président Emmanuel Macron a déclaré : "Nous ne pouvons pas laisser la santé mentale et émotionnelle de nos enfants entre les mains de personnes dont le seul but est de gagner de l'argent sur leur dos."
En 2025, l'Australie est devenue le premier pays au monde à interdire les médias sociaux aux moins de 16 ans. Lors de la proposition de cette interdiction en 2024, le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que la législation était nécessaire pour protéger les jeunes des "méfaits" des médias sociaux, ce à quoi de nombreux groupes de parents ont fait écho. "Il s'agit d'un problème mondial et nous voulons que les jeunes Australiens aient essentiellement une enfance", a déclaré Anthony Albanese lors de la présentation du projet de loi à la chambre basse. "Nous voulons que les parents aient l'esprit tranquille."
Le 10 décembre 2025, l'Australie est devenue le premier pays à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, bloquant l'accès à des plateformes telles que TikTok, YouTube (Alphabet) et Instagram et Facebook (Meta). Les dix plus grandes plateformes ont reçu l'ordre de bloquer l'accès aux enfants à partir de minuit, sous peine d'amendes pouvant atteindre 33 millions de dollars américains en vertu de la nouvelle loi, qui a suscité les critiques des grandes entreprises technologiques et des défenseurs de la liberté d'expression, mais a été saluée par les parents et les défenseurs des droits des enfants.
Des appels ont été lancés en faveur d'une interdiction similaire au Royaume-Uni et le gouvernement a déclaré qu'il étudiait également des propositions. Des responsables politiques au Danemark, en Grèce, en Espagne et en Irlande ont également déclaré qu'ils envisageaient de suivre l'exemple australien. En Malaisie, les dirigeants ont également déclaré qu'ils prévoyaient d'interdire aux jeunes de moins de 16 ans d'avoir des comptes ouverts sur les médias sociaux, les nouvelles règles étant prévues pour 2026.
