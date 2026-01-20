Près de 5 millions de comptes en ligne détenus par des enfants de moins de 16 ans ont été désactivés ou supprimés après l'interdiction historique de l'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs en Australie

Près de 5 millions de comptes en ligne détenus par des enfants de moins de 16 ans ont été désactivés, supprimés ou restreints lors du lancement de l'interdiction historique des réseaux sociaux aux mineurs en Australie, selon le gouvernement fédéral. Le gouvernement n'a pas précisé combien de comptes ont été touchés sur chaque plateforme individuelle. Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que les chiffres relatifs aux comptes restreints montraient que la politique « fonctionnait » et qu'elle était une « source de fierté pour l'Australie ». Si les géants de la technologie semblent se conformer à ces changements, beaucoup ont vivement critiqué la politique australienne.
Le 10 décembre 2025, l'Australie est devenu le premier pays au monde à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, obligeant les principales plateformes, dont TikTok, YouTube, Instagram et Facebook, à bloquer les utilisateurs mineurs, sous peine d'amendes pouvant atteindre plusieurs millions de dollars américains. Cette décision réglementaire historique a privé des millions d'enfants et d'adolescents de l'accès à leurs comptes en ligne, positionnant ainsi le pays comme un cas d'école mondial en matière d'application des restrictions de l'âge et de responsabilité des plateformes.
Meta a partagé qu'elle a supprimé près d'un demi-million d'enfants australiens de Facebook, Instagram et Threads afin de se conformer à la nouvelle interdiction des réseaux sociaux dans le pays. Le géant des réseaux sociaux affirme avoir supprimé 330 000 utilisateurs d'Instagram, 173 000 de Facebook et 39 000 de Threads entre le 4 et le 11 décembre. Mais la société américaine affirme que cette interdiction ne répond pas aux objectifs du gouvernement australien visant à améliorer la sécurité et le bien-être des jeunes. Les gouvernements du monde entier observent de près l'impact de cette mesure.
Récemment, le gouvernement fédéral a publié des données indiquant le nombre de jeunes Australiens qui ont été exclus de toutes les plateformes concernées par l'interdiction. Près de 5 millions de comptes en ligne détenus par des enfants de moins de 16 ans ont été désactivés, supprimés ou restreints lors du lancement de l'interdiction historique des réseaux sociaux aux mineurs en Australie, selon le gouvernement fédéral.
Ces statistiques, basées sur les chiffres fournis au commissaire à la sécurité électronique par les 10 plateformes de réseaux sociaux initialement concernées par l'interdiction, ont été publiées pour prouver que cette politique controversée avait bien démarré. Les plateformes Twitch, Kick, YouTube, Threads, Facebook, Instagram, Snapchat, X, TikTok et Reddit ont déclaré qu'au total, 4,7 millions de comptes avaient été restreints au cours de la première quinzaine de décembre, lorsque l'interdiction est entrée en vigueur.
Le gouvernement n'a pas précisé combien de comptes ont été touchés sur chaque plateforme individuelle. Meta a révélé au début du mois avoir bloqué près de 550 000 comptes sur Instagram, Facebook et Threads qui, selon ses « informations », étaient gérés par des enfants. Cela comprenait un peu plus de 330 000 utilisateurs d'Instagram, près de 175 000 utilisateurs de Facebook et 40 000 comptes Threads. On estimait que 16 % des 24,3 millions d'utilisateurs Facebook et 4 % des 16,2 millions d'utilisateurs Instagram en Australie avaient moins de 16 ans.
L'interdiction d'utiliser les réseaux sociaux impose aux plateformes concernées de prendre des « mesures raisonnables » pour empêcher les moins de 16 ans de créer des comptes, sous peine d'amendes pouvant atteindre 49,5 millions de dollars. Cette politique est controversée, les détracteurs arguant que les enfants trouveront des moyens de contourner l'interdiction, migreront vers d'autres plateformes et subiront les conséquences négatives de l'absence d'accès aux réseaux sociaux.
Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que les chiffres relatifs aux comptes restreints montraient que la politique « fonctionnait » et qu'elle était une « source de fierté pour l'Australie ». « Il y a un peu plus d'un mois, l'Australie a pris des mesures pour protéger nos enfants, leur rendre leur enfance et rassurer les parents, afin de s'assurer que les entreprises de réseaux sociaux comprennent qu'elles ont une responsabilité sociale », a déclaré Albanese.
Les données indiquent que les entreprises de réseaux sociaux ont pris des mesures proactives en raison de la législation australienne, a déclaré Julie Inman Grant, commissaire à la sécurité électronique, mais de nombreux comptes sont toujours actifs. « Même si certains enfants trouvent des moyens créatifs de rester sur les réseaux sociaux, il est important de se rappeler que, tout comme les autres lois sur la sécurité que nous avons dans notre société, le succès se mesure à la réduction des dommages et au rétablissement des normes culturelles », a-t-elle déclaré.
Elle a ajouté : « Les limitations de vitesse, par exemple, ne sont pas un échec parce que certaines personnes roulent trop vite. La plupart des gens s'accordent à dire que les routes sont plus sûres grâce à elles. Avec le temps, le respect des règles augmente, les normes s'établissent et les avantages en matière de sécurité se multiplient. » Le commissaire à la sécurité électronique a déclaré que, bien qu'il y ait des « signes encourageants » indiquant que toutes les plateformes concernées se conformaient à l'interdiction, il était trop tôt pour déterminer si la conformité était totale
« Nous n'en sommes qu'au tout début de ce processus, et il est évident que les plateformes adoptent des approches différentes en fonction de leur situation particulière, ce qui se traduit par des variations dans les données et les résultats actuellement disponibles », a déclaré Inman Grant. « Bien sûr, si certains changements positifs sont déjà clairement visibles aujourd'hui, certains changements normatifs à plus long terme et leurs effets positifs sur les enfants et les familles australiens pourraient prendre des années à se manifester pleinement. »
Le bureau d'Inman Grant a également confirmé que les nouveaux sites de médias sociaux Bluesky et Lemon8 s'étaient eux-mêmes évalués comme étant soumis à l'interdiction d'accès aux médias sociaux pour les mineurs. Bluesky a introduit des mesures de vérification de l'âge la veille de l'entrée en vigueur de la législation australienne en décembre, bien qu'il ne soit pas concerné par cette loi.
Si les géants de la technologie semblent se conformer à ces changements, beaucoup ont vivement critiqué la politique australienne. Depuis qu'elle a été approuvée, les Big Tech ont dénoncé la législation et affirment que l'Australie a adopté de façon « précipitée » la loi qui interdit aux jeunes de moins de 16 ans d'accéder aux médias sociaux. Les géants des médias sociaux rappellent que « le lien de causalité avec les médias sociaux reste flou en ce qui concerne la santé mentale des jeunes Australiens ». Pour Meta et ses rivaux Snap et TikTok, l'interdiction risque de pousser les adolescents vers des coins plus sombres d'Internet, augmentant les risques pour ces derniers.
Au début du mois, Meta a également déclaré que les affirmations selon lesquelles « l'expérience algorithmique » sur les réseaux sociaux amplifiait les contenus préjudiciables étaient « fausses » et que l'interdiction « ne répondait pas à ses objectifs d'amélioration de la sécurité et du bien-être des jeunes Australiens ». L'interdiction fait l'objet d'un recours devant la Haute Cour de la part de défenseurs de la liberté numérique et d'un autre de la part de Reddit, qui a fait valoir que les nouvelles règles ne sont pas « raisonnablement appropriées et adaptées » pour atteindre l'objectif de protection des enfants contre les préjudices et « portent atteinte à la liberté implicite de communication politique ».
