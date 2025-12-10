Des millions d'enfants et d'adolescents perdent l'accès à leurs comptes alors que l'Australie applique la première interdiction au monde des réseaux sociaux, incluant TikTok, YouTube, Instagram et Facebook

L'Australie devient le premier pays au monde à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, obligeant les principales plateformes, dont TikTok, YouTube, Instagram et Facebook, à bloquer les utilisateurs mineurs, sous peine d'amendes pouvant atteindre plusieurs millions de dollars américains. Cette décision réglementaire historique a privé des millions d'enfants et d'adolescents de l'accès à leurs comptes en ligne, positionnant ainsi le pays comme un cas d'école mondial en matière d'application des restrictions de l'âge et de responsabilité des plateformes. Les gouvernements du monde entier observent de près l'impact de cette mesure.
L'entrée en vigueur de la législation australienne survient peu après l'annonce par les principaux acteurs du secteur (Meta, ByteDance, propriétaire de TikTok, et Snap) de leur intention de se conformer à l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Tout en exprimant des doutes quant à son efficacité, ces entreprises ont déclaré en octobre dernier qu'elles continuaient d'estimer que l'interdiction ne protégerait pas les jeunes, mais qu'elles contacteraient bientôt les propriétaires de plus d'un million de comptes détenus par des mineurs afin de les préparer au changement.
Le mercredi 10 décembre 2025, l'Australie est devenue le premier pays à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, bloquant l'accès à des plateformes telles que TikTok, YouTube (Alphabet) et Instagram et Facebook (Meta).
Les dix plus grandes plateformes ont reçu l'ordre de bloquer l'accès aux enfants à partir de minuit, sous peine d'amendes pouvant atteindre 33 millions de dollars américains en vertu de la nouvelle loi, qui a suscité les critiques des grandes entreprises technologiques et des défenseurs de la liberté d'expression, mais a été saluée par les parents et les défenseurs des droits des enfants.
Le Premier ministre Anthony Albanese a qualifié cette journée de « jour de fierté » pour les familles et a présenté cette loi comme la preuve que les décideurs politiques peuvent lutter contre les dangers en ligne qui ont dépassé les mesures de protection traditionnelles.
« Cela fera une énorme différence. Il s'agit de l'un des plus grands changements sociaux et culturels auxquels notre nation ait été confrontée », a déclaré Anthony Albanese lors d'une conférence de presse mercredi. « C'est une réforme profonde qui continuera à avoir des répercussions dans le monde entier. »
Dans un message vidéo, Anthony Albanese a exhorté les enfants à « commencer un nouveau sport, un nouvel instrument ou à lire ce livre qui traîne depuis un certain temps sur votre étagère », avant les vacances scolaires d'été en Australie qui commencent à la fin du mois.
Dans les heures qui ont précédé l'entrée en vigueur de l'interdiction, bon nombre des quelque un million d'enfants concernés par cette législation ont commencé à publier des messages d'adieu à leurs abonnés en ligne.
« Fini les réseaux sociaux... fini le contact avec le reste du monde », a écrit un adolescent sur TikTok.
« #seeyouwhenim16 » (on se reverra quand j'aurai 16 ans), a déclaré un autre.
Ce lancement vient couronner une année de débats sur la question de savoir si un pays pouvait réellement empêcher les enfants d'utiliser des plateformes intégrées dans la vie quotidienne, et marque le début d'un test grandeur nature pour les gouvernements du monde entier, frustrés par la lenteur des entreprises de médias sociaux à mettre en uvre des mesures de réduction des risques.
Le gouvernement de centre-gauche d'Albanese a proposé cette loi historique, s'appuyant sur des recherches montrant les effets néfastes sur la santé mentale de l'utilisation excessive des réseaux sociaux chez les jeunes adolescents, notamment la désinformation, le harcèlement et les représentations néfastes de l'image corporelle.
Plusieurs pays, du Danemark à la Nouvelle-Zélande en passant par la Malaisie, ont indiqué qu'ils pourraient étudier ou imiter le modèle australien, faisant de ce pays un cas d'école pour déterminer jusqu'où les gouvernements peuvent aller en matière de restriction d'âge sans étouffer la liberté d'expression ou l'innovation.
« Ce n'est pas notre choix » : X annonce qu'il se conformera à la loi
X, la plateforme d'Elon Musk, est devenue la dernière des 10 principales plateformes à prendre des mesures pour bloquer l'accès aux mineurs après avoir publiquement annoncé mercredi qu'elle se conformerait à la loi.
« Ce n'est pas notre choix, c'est ce qu'exige la loi australienne », a déclaré X sur son site web. « X exclut automatiquement toute personne qui ne répond pas à nos critères d'âge. »
L'Australie a déclaré que la liste initiale des plateformes concernées serait susceptible d'évoluer à mesure que de nouveaux produits apparaîtraient et que les jeunes utilisateurs migreraient.
Les entreprises ont indiqué à Canberra qu'elles mettraient en place un système combinant l'estimation de l'âge à partir du comportement de l'utilisateur et l'estimation de l'âge à partir d'un selfie, ainsi que des vérifications pouvant inclure la fourniture de documents d'identité ou de coordonnées bancaires.
Pour les entreprises de médias sociaux, cette mesure marque le début d'une nouvelle ère de stagnation structurelle, car le nombre d'utilisateurs plafonne et le temps passé sur les plateformes diminue, selon des études.
Les plateformes affirment qu'elles tirent peu de revenus de la publicité destinée aux moins de 16 ans, mais avertissent que l'interdiction perturbe le flux de futurs utilisateurs. Juste avant l'entrée en vigueur de l'interdiction, 86 % des Australiens âgés de 8 à 15 ans utilisaient les médias sociaux, selon le gouvernement.
Certains jeunes ont averti que l'interdiction des réseaux sociaux pourrait isoler les gens.
« Cela va être pire pour les personnes queer et celles qui ont des intérêts particuliers, car c'est le seul moyen pour elles de trouver leur communauté », a déclaré Annie Wang, 14 ans, avant l'interdiction. « Certaines personnes les utilisent également pour exprimer leurs sentiments et parler à d'autres personnes afin d'obtenir de l'aide... Je pense donc que cela ira pour certaines personnes, mais que pour d'autres, cela va aggraver leur santé mentale. »
Alors que lAustralie impose aux plateformes de bloquer l'accès aux moins de 16 ans, les géants du numérique continuent de s'insurger contre la décision australienne, estimant que la loi a été adoptée trop rapidement. Ils estiment que son efficacité est incertaine et qu'elle pourrait pousser les adolescents vers des espaces en ligne moins sécurisés, malgré l'argument des autorités selon lequel les réseaux sociaux nuisent à la santé mentale des jeunes.
Dans ce contexte de désaccord persistant, une récente étude a révélé que les lois de vérification de l'âge ne parviennent pas à empêcher les mineurs d'accéder à des contenus pour adultes. Selon les chercheurs de l'université de New York, l'utilisation d'un VPN ou le recours à des sites non conformes permet de contourner aisément ces mécanismes, tandis que ces obligations pourraient paradoxalement restreindre les droits numériques des adultes.
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative de l'Australie crédible ou pertinente ?
