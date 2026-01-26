IdentifiantMot de passe
Emmanuel Macron dit avoir demandé au gouvernement "d'engager la procédure accélérée" d'une proposition de loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans,
Dès la rentrée scolaire prochaine

Le , par Patrick Ruiz
Emmanuel Macron dit avoir demandé au gouvernement "d'engager la procédure accélérée" d'une proposition de loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans
Dès la rentrée scolaire prochaine

Emmanuel Macron dit avoir demandé au gouvernement dengager la procédure accélérée dune proposition de loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. La mesure désormais en gestation en France est similaire en termes de contenus et dobjectifs à celle déjà en vigueur en Australie. Dans un cas comme dans lautre le débat demeure le même : l'efficacité des mesures et la responsabilité des plateformes, avec des critiques récurrentes concernant le manque de détails techniques dans les lois pour une application concrète.

La dernière sortie dEmmanuel Macron fait suite à une précédente dans laquelle il sétait donné quelques mois pour convaincre lUE et passer à laction en France si elle tardait à prendre une position favorable en la matière. Grosso modo, Emmanuel Macron considère les réseaux sociaux comme une jungle sur laquelle le poids de la réglementation gouvernementale doit sabattre. Il cite les contrôles de carte didentité et les systèmes de reconnaissance faciale parmi les moyens techniques permettant latteinte de cet objectif.

La proposition de loi parle en sus dinterdiction des téléphones portables pour les moins de 15 ans. Les téléphones portables sont interdits dans les écoles primaires et collèges français (pour les élèves âgés de 11 à 15 ans) depuis 2018. Les nouveaux changements annoncés visent à étendre cette interdiction aux lycées.



La Chine, le Royaume-Uni, lAllemagne, lIrlande ont chacun un modèle de régulation qui lui est propre

Au-delà de l'Australie, plusieurs autres pays ont mis en place ou envisagent des régulations pour protéger les mineurs sur les réseaux sociaux, chacun avec des approches distinctes :

La Chine : Le modèle chinois se distingue par son niveau de contrôle étatique. Les moins de 14 ans ne peuvent pas passer plus de 40 minutes par jour sur Douyin (la version chinoise de TikTok), et l'accès est soumis à une vérification d'identité stricte. Ce modèle de contrôle centralisé, avec des exigences d'identification rigoureuses, facilite la vérification de l'âge et l'application des limites de temps. Cependant, il soulève des questions fondamentales sur la vie privée et les libertés individuelles qui sont difficilement transposables dans les démocraties occidentales. Il démontre néanmoins qu'une vérification d'âge rigoureuse est techniquement possible avec une volonté politique suffisante et un cadre légal moins contraignant en matière de collecte de données.

Le Royaume-Uni : Le gouvernement britannique envisage une interdiction des médias sociaux pour les moins de 16 ans si les entreprises technologiques ne renforcent pas leurs mesures de protection. Cette réflexion s'inscrit en réponse à une crise de la santé mentale chez les jeunes et s'accompagne d'un renforcement de l'Online Safety Act (OSA). L'approche du Royaume-Uni est similaire à celle de la France, utilisant la menace d'une interdiction pour inciter les plateformes à agir, ce qui souligne une prise de conscience partagée des liens entre l'utilisation des réseaux sociaux et la santé mentale des jeunes. Cela indique une convergence des préoccupations et des stratégies parmi les pays occidentaux, suggérant que la pression sur les plateformes est une tendance mondiale et que la question de la santé mentale des jeunes est un moteur clé de cette régulation.

L'Allemagne : En Allemagne, la majorité numérique pour le consentement au traitement des données personnelles est fixée à 16 ans. Le pays dispose d'un cadre de protection de la jeunesse impliquant une collaboration entre organismes publics et non gouvernementaux, avec des initiatives concrètes comme le portail FragFINN, qui propose une navigation sécurisée pour les enfants. Ce modèle met en lumière l'importance d'un écosystème de protection plus large, qui va au-delà de la seule législation coercitive pour inclure la sensibilisation et des outils pratiques de navigation sécurisée. Cela souligne l'importance d'une approche multi-acteurs et éducative pour créer un environnement numérique plus sûr.

L'Irlande : En tant que siège européen de nombreuses grandes plateformes numériques, l'Irlande joue un rôle clé dans l'application des réglementations européennes. Un nouveau code de sécurité en ligne y impose aux plateformes d'interdire les contenus préjudiciables, de restreindre l'accès des mineurs aux contenus pour adultes, et de mettre en place des mécanismes de signalement. Le non-respect de ces règles peut entraîner des amendes significatives, comme en témoigne la sanction de Meta par la DPC irlandaise pour violation du RGPD. La capacité de l'Irlande à imposer des amendes substantielles démontre que la pression financière peut être un levier efficace pour forcer les plateformes à se conformer aux exigences de protection des mineurs, même si le défi de la vérification d'âge reste universel

Des points communs se dégagent néanmoins de chacune de ces approches

L'analyse des expériences internationales révèle des leçons cruciales pour la France. Il apparaît clairement qu'une interdiction totale des réseaux sociaux pour les mineurs est difficile à mettre en uvre et à faire respecter, avec un risque élevé de contournement par les adolescents qui chercheront des moyens d'accéder à ces plateformes. Le débat se concentre souvent sur l'efficacité des mesures et la responsabilité des plateformes, avec des critiques récurrentes concernant le manque de détails techniques dans les lois pour une application concrète.

De nombreuses voix s'élèvent pour plaider en faveur d'une approche plus globale et multidimensionnelle. Cette approche inclurait non seulement l'éducation des parents et des enfants aux usages numériques responsables, mais aussi la régulation de l'économie de l'attention des plateformes (qui conçoivent des algorithmes pour maximiser le temps d'écran) et le développement d'alternatives attrayantes aux écrans. La nécessité d'une approche holistique et multidimensionnelle est une observation majeure. Le paysage mondial montre qu'aucune mesure législative unique, en particulier une interdiction générale, n'est une panacée. Les défis liés à l'application technique, au contournement par les utilisateurs et aux conséquences imprévues sont universels. Le thème récurrent est qu'une protection efficace exige plus que de simples interdictions légales ; elle nécessite des solutions techniques robustes pour la vérification de l'âge (qui font encore largement défaut), une modification de la conception des plateformes pour réduire les fonctionnalités addictives, et une éducation numérique complète pour les enfants et les parents.

Et vous ?

Peut-on interdire sans exclure ? Comment protéger les adolescents sans les priver de moyens dexpression et de socialisation ?

Peut-on vraiment empêcher un adolescent de moins de 15 ans motivé daccéder à un réseau social via un VPN ou un faux compte ?

Est-il plus efficace de responsabiliser les parents ou de confier ce rôle à lÉtat et aux plateformes ?

Les plateformes comme TikTok ou Instagram ne devraient-elles pas créer des versions junior avec contenu filtré et usage limité ?

Au lieu d'interdire, ne faudrait-il pas renforcer l'éducation numérique à lécole dès le primaire ?
Artaeus
Le 26/01/2026 à 11:44
Citation Envoyé par gabi7756 Voir le message
C'est si facile de dire ça ...

Bah oui ?? Tu veux faire comment sinon, un bouton pour dire, tkt j'ai 18 je continue sur le site ... Ouais bon on connait ...

Tu n'es pas parent pour dire ça. Même les meilleurs hypocrite du monde ne te diront jamais qu'ils surveillent TOUT le temps leur gamin. C'est juste pas possible et même malsain d'une certaine manière. Que ce soit dans le cadre privé comme à l'extérieur

A chaque fois que je croise quelqu'un qui parle que c'est une aberration de demander l'âge. Blablabli blablabla
C'est tjrs pareil, les rs, sites etc connaissent bien plus d'information que l'on soupçonne et on va s'offusquer que lors de la création d'un compte ya une vérif d'âge...
Oui vous ne pourrez plus faire vos bails chelou sans justifier de votre âge. J'ai envie de dire que c'est pas une perte pour le reste du "peuple".. Surtout qu'on sait tous qu'un VPN ca aide pour bien des raisons sur ce terrain là.
C'est malhonnête d'insinuer qu'on ne veut pas donner notre identité à n'importe qui (pour qu'elle fuite la semaine suivante) parce qu'on aurait des "bails chelou".

J'ai des enfants, ils ont accès à Internet, mais il y a une prévention à faire : Ne pas donner son identité, ne pas donner des infos à des inconnus, ne pas allumer le micro ou la caméra, être respectueux ect ...
Exactement la même éducation que j'ai eu de la part de mes parents alors que j'ai eu accès à Facebook à 13 ans.

Clairement, le problème ce sont les parents, et c'est eux qu'il faut confronter à leur responsabilité, sans emmerder la France entière parce qu'il y 30% de parents incompétents.

Enfin, vous manquez l'objectif secret derrière la loi : Contrôler l'identité des adultes et sans surprise, après les sites porn, ce sont les réseaux sociaux, et ça sera étendu aux jeux vidéos, aux moteurs de recherche et VPN. Votre modèle c'est la Chine ?
2  0 
Le 26/01/2026 à 12:02
Citation Envoyé par gabi7756 Voir le message
Ca n'empêchera pas la vente de compte mais bon ...

La tu parles des cas extrêmes, certes il y en a de plus en plus et ca c'est sad mais revenons en au sujet de base. J'ai vu bien nombre de personne qui n'ont pas été éduqué à la tablette ou téléphone qui ont mal tourné que ce soit à cause du harcèlement et bien d'autre raison (droque etc) que les RS encourage indirectement, ca va pas changer la face du monde. Mais qu'on se le dise, c'est vraiment un concentré de merde les RS. Je vis sans depuis bien longtemps et j'ai pas besoin de ce délire malsain de like ou de méchanceté gratuite. Après chacun ses raisons hein, mais j'ai déjà vu suffisamment de connerie dans ma vie pour me dire que c'est mieux de pas continuer.

Très malsain soit dit en passant.

Parler de liberté quand c'est donné à un site l'obligation réglementaire de vérifier ton âge. Quel manque de liberté OMG.

De toute façon on le sait tous, peu importe ce qui sera mis en place t'aurai moyen de bypass la chose comme tjrs.

C'est tjrs pour un pseudo argument de liberté. Alors que l'argument qui primerai avant tout autre c'est la faisabilité, et ca ya 0 solution viable... A part si on devient chinois ça je dis pas ...

Faut m'expliquer elle est ou la notion de liberté ?

C'est peut être un plan en 7 étapes pour nous injecter de la 5G dans le sang aussi.
La vérification d'identité ne doit pas être un préalable à l'expression d'une opinion : C'est juste un principe fondamental qui crucial dans la démocratie !
Cela explique pourquoi vous votez de façon anonyme, pourquoi vous n'avez pas à donner votre identité à chaque transaction de la vie quotidienne, les "noms d'emprunt" en littérature ou ailleurs et pourquoi vous pouvez très bien être sous pseudo ou avec une fausse adresse dans la vie réelle !
Si vous oubliez ça, vous avez oublié simplement comment s'est construit une société libre et démocratique.

Enfin, on peut en déduire que ça sera appliqué de partout par la suite : On est passé du +18, aux réseaux sociaux (chose que j'avais moi-même dit il y a plusieurs mois).
Chose qui est exactement le même procédé que la censure DNS il y a 10 ans (on commence par un truc consensuel, puis on avance petit à petit jusqu'à interdire des sites anodins).
Chose qu'on peut facilement deviner en voyant les signalétiques d'âge à la TV (-10,-12,-16,-18) : Sauf que la TV ne me demande pas mes papiers ou des scannez mon visage (pour le moment ).

Vraiment, ne pas voir le danger, c'est être inconscient.
2  0 
L33tige
Le 26/01/2026 à 14:40
Citation Envoyé par gabi7756 Voir le message
Si mal contrôlé, je n'en doute pas, mais partons d'une utopie ou tout est parfaitement contrôlé.
La proposition en l'état actuel en quoi est ce une main mise de l'état ou autre si ce n'est qu'une réponse concernant la majorité de la personne ?
Moi je m'arrête au élément dont nous disposons.

je n'ai jamais affirmé le contraire, même tout l'inverse. C'est un débat de fond ou de bon argument pour discréditer sont bien mieux que des hypothèses sur l'avenir ...

Et pourquoi avoir une "position privilégié" ? Y a pas besoin de ça pour du chantage.

Pourquoi du chantage ? Parce que c'est mal vu, c'est une représentation erroné du plaisir féminin et de rapport brutaux. C'est vraiment abject et dégradant pour la "femme" si on ne parle que de ça. Je vais pas détaillé plus, y a beaucoup à dire aussi.

Donc oui chacun est adulte et assume ses actions... Il y a bien d'autre chose sujet au chantage, les sites de rencontres, comment ca s'appelais déjà l'appli américaine qui s'est fait hack, un nom de femme américaine commun. Gros trou de mémoire mais bref.

On peux faire un autre débat beaucoup d'autre débat en partant d'un postulat et en réinventant tout ce qui s'en suis.
Je vois pas dans le futur, même si tout le monde se doute d'une tournure propable, c'est falacieux d'utiliser des pseudos arguments non véridique pour discrète la proposition.
Y a sûrement 40 raisons valables non contestables ...

Mais pour moi l'excuse de vie privé et liberté d'expression c'est falacieux à ce stade là...
Fallacieux ? La gestapo à utilisé les données d'Interpol pour se faciliter le travail, il leur à juste fallu chercher les lieux de naissance les dattes les noms et adresse... Je pense que vu la tournure que prends le monde actuel c'est ptet pas le plus urgent de commencer à recup des infos sur des ados, on sait même pas si il y aura un monde pour eux à leur laisser
2  0 
Ryu2000
Le 26/01/2026 à 11:13
Citation Envoyé par gabi7756 Voir le message
Même les meilleurs hypocrite du monde ne te diront jamais qu'ils surveillent TOUT le temps leur gamin.
Y'en a c'est JAMAIS.
Oui les enfants trouveront toujours des failles à exploiter, et réussiront à faire des choses qui leurs sont interdits.
Mais il y aussi des parents qui donnent un smartphone ou une tablette à un enfant en CM2, sans lui donner de limite. Comme ça ils n'ont jamais à s'occuper de lui.

Dans le monde réel, j'ai vu des enfants scotché à une tablette et les parents qui n'en avaient rien à foutre donc je sais que ça arrive.
Dans des familles, il n'y a pas de TV et les enfants n'ont pas accès à un ordinateur. Ça changera peut-être une fois qu'ils entreront au collège, mais pour l'instant les enfants ne regardent des écrans que chez leurs grands parents.

Citation Envoyé par gabi7756 Voir le message
Bah oui ??
Comme la quasi intégralité des gens savent que c'est un très grave problème que tout le monde soit surveillé, jespérais gagner des , mais ça n'a pas encore pris
Il y a toujours des gars qu'arrivent pour dire « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux » ou un truc du genre.

Macron essaie d'utiliser le prétexte de lharcèlement chez les mineurs pour surveiller tout le monde.

D'ailleurs l'histoire de prouver d'avoir au moins 18 ans pour accéder à certains sites, c'est peut-être un plan en plusieurs étapes, pour ensuite s'en prendre au VPN.
Macron rêve d'avoir les mêmes outils de surveillance qu'il existe en Chine, mais il ne peut pas y aller franco. Il faut faire des détours.

"Je veux surveiller chaque individu" ça ne passera jamais.
"Je veux protéger les enfants" ça peut passer.

====
Et sinon mon compte Facebook a plus de 20 ans, donc il est mathématiquement possible de savoir que j'ai plus de 18 ans, sans que j'ai à prouver mon identité.
1  0 
Artaeus
Le 26/01/2026 à 11:37
Le but de cette procédure est d'éviter tout débat et de vite contrôler nos identités sur Internet (sous prétexte de protection des enfants).
Ce gouvernement est une menace pour nos libertés plus qu'évidente, et la démarche de faire "vite" est encore une fois extrêmement malhonnête.
2  1 
Artaeus
Le 26/01/2026 à 12:39
Citation Envoyé par gabi7756 Voir le message
On parle de vérification d'âge et non d'identité. La nuance est subtil mais tant qu'elle ne sera pas comprise, oui cela posera bien des problèmes ...

Qui identifie la personne, le demandeur ou "l'autorité" qui vérifie ?
Le demandeur non.
L'autorité oui, savoir que tu as crée un compte sur x ou y site ca va changer quoi ? Sérieusement ?
Une vérification d'âge est une vérification d'identité dans le monde numérique.

La question n'est pas de savoir "QUI", la question c'est qu'il y a identification auprès d'un tiers pour s'exprimer : Je n'ai pas à demander une validation à quelqu'un pour m'exprimer !
D'ailleurs, les blue-print de l'UE vont vers l'identité numérique pour vérifier l'âge (donc je penses pas me tromper concernant l'objectif final ) :
https://digital-strategy.ec.europa.e...tion-blueprint

La combinaison du tiers faisant autorité pour vérifier l'âge avec le site visité font qu'il n'y a plus de véritable vie privé possible.

Tu me demandes ce que ça change alors que je te l'ai déjà expliqué, mais je vais le redire (sans même parler de la vie privée) :
- Un tier contrôle ton droit à accéder à un site internet, sans aucune alternative possible.
1  0 
Artaeus
Le 26/01/2026 à 13:55
Citation Envoyé par gabi7756 Voir le message
C'est exactement le genre d'argument valable qui discrédite la proposition et je suis tout à fait d'accord. C'est pas viable, il y a bien d'autre de contournement possible mais dans l'idée je réfute les arguments lié à la liberté d'expression.
Sinon on va commencer à remettre en question la modération aussi ?
La liberté d'expression est une définition que l'on essaye de définir avec la loi française, mais depuis toujours et pour longtemps encore ce sera qu'un question d'interprétation. Nous n'avons pas la même visiblement mais rien de grave. C'est mieux comme ça !

https://internet-signalement.gouv.fr/ Tu en penses quoi de ça du coup?
C'est contre les libertés individuelles ... Je vais pas chercher bien loin

Ca c'est un autre débat ... Parce que au max on parle de la France ou de l'UE (VPN, etc...).

Savoir qu'un clampin de site sait que tu as plus de 18 ans et que l'autorité sait que tu as crée un compte dessus sans aucune autre info je vois vraiment pas c'est quoi cette "pseudo" vie privé dont tu me parles.

Demain je crée un compte sur un site x, je m'en fous totalement que ya des clampin qui savent ça ... Ca va changer quoi ?
C'est fallacieux de prendre un site du gouvernement qui aura forcement besoin de ton identité (comme les impôts ou autres).
En quoi les réseaux sociaux et le droit à l'expression d'une opinion regarde le gouvernement ou lÉtat ? C'est disproportionné de mettre ces outils en place (et dangereux).

Ensuite, non, ce n'est pas un autre débat : Le Royaume-Uni veut maintenant soumettre les VPN à des contrôles d'identité car des "ados" utilisent les VPN (avec leur carte bancaire selon eux lol).
Enfin, oui, il y des contournement à cette loi. Mais cette loi est juste totalement anormale, et il y a un problème si on dit "c'est pas grave, on peut la contourner".

Pour le dernier argument, c'est de l'inconscience :
- Est-ce vous pensez qu'en tant que PDG, responsable, député ou autre que vos accès à des sites adultes ne pourront pas être utilisé comme moyen de chantage ou pire ?
Naviguer sans aucun compte est bien plus sûr (concernant n'importe quel site internet), et naviguer avec un compte, lié à son identité réelle est dangereux tout simplement.
1  0 
Ryu2000
Le 26/01/2026 à 9:51
Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
Le thème récurrent est qu'une protection efficace exige plus que de simples interdictions légales ; elle nécessite des solutions techniques robustes pour la vérification de l'âge (qui font encore largement défaut), une modification de la conception des plateformes pour réduire les fonctionnalités addictives, et une éducation numérique complète pour les enfants et les parents.
Le problème c'est de contrôler l'âge.
Il me semble que sur les sites de rencontre pour t'inscrire tu dois envoyer un scan de ta carte d'identité.

Peut-être qu'il est possible de passer une loi pour imposer à Instagram, Facebook, TicToc de faire ça.
C'est ce qui est chiant c'est que 100% des utilisateurs devront prouver leur identités.

En principe les parents devraient contrôler ce que font leurs enfants.
Mais il y en a beaucoup qui laissent faire (un enfant sur un smartphone ne fait pas de bruit).
1  1 
Ryu2000
Le 26/01/2026 à 11:52
Citation Envoyé par gabi7756 Voir le message
Faut m'expliquer elle est ou la notion de liberté ?
La liberté c'est de ne pas avoir à prouver son identité sur internet.

Il parait que si quelqu'un en France veut accéder à un site pornographique il doit prouver son identité, ce qui doit être pénible.
La personne n'est même pas libre d'aller sur le site qu'elle souhaite sans avoir à prouver quelque chose...

Citation Envoyé par gabi7756 Voir le message
soit dit en passant.
Pas du tout.
Les gens n'aiment pas la surveillance de masse, je sous entend que le réel but du projet c'est de mettre en place de la surveillance de masse.

Citation Envoyé par Artaeus Voir le message
Clairement, le problème ce sont les parents, et c'est eux qu'il faut confronter à leur responsabilité
Souvent ils galèrent, à cause du travail ils ne sont pas là souvent et ils sont fatigués et déprimés.
Laissez les enfants utiliser un smartphone est la solution de facilité.

Macron n'en a strictement rien à foutre des enfants (d'ailleurs il n'en aura probablement jamais même si il quittait Brigitte pour une femme encore fertile).
0  0 
Artaeus
Le 26/01/2026 à 12:12
Citation Envoyé par gabi7756 Voir le message
Pourquoi donner son identité ? Tu peux passer par un portail du gouvernement qui te lâche un token pour dire si tu es autorisé ou non à l'accès a la ressource? Pourquoi l'identité complète juste pour savoir si tu es majeur??
Ils ont pas besoin de savoir qui tu es( rs, jeux vidéo, site de x), juste si tu as le droit d'y accéder ...

C'est pour ça que je comprend pas ce refus total sous un prétexte de privation de liberté. Oui comme d'hab dans 5-10 ans t'aura un clampin qui en voudra plus. Mais c'est là qu'il faudra grogner ...
Un contrôle d'âge EST un contrôle d'identité déguisé dans le monde numérique.
D'ailleurs, lÉtat n'a pas à contrôler si j'ai le droit d'y avoir accès ou pas justement ! C'est délirant d'avoir une telle vision totalitaire ...

Et pour vérifier l'âge, il identifie la personne, désolée, mais les clés API sont uniques, avec un referer et des fingerprint JS (j'ai pu vérifier), avec un horodatage et sont enregistrées chez un prestataire qui sera un réservoir de donnés pour la surveillance (et aura des fuites comme d'hab).
La comparaison d'ailleurs avec le buraliste ou autre ne tient pas : Mon buraliste ne scan pas ma carte d'identité, ne l'enregistre pas sur un serveur d'un prestataire avec une date et une clés unique, une date et l'achat. Il ne demande pas à un tier si j'ai le droit de faire cette achat, mes données ne sont pas partagés sans que j'ai le moindre contrôle dessus.

Ce n'est pas qu'une privation de liberté, c'est une atteinte à la vie privée doublé d'un pouvoir de contrôle et surveillance disproportionné et une attaque à l'autorité parentale.
Je préfère être hors-la-loi que de me soumettre à une atteinte aussi grave aux droits fondamentaux.

Pourquoi donner son identité ? Tu peux passer par un portail du gouvernement qui te lâche un token pour dire si tu es autorisé ou non à l'accès a la ressource? Pourquoi l'identité complète juste pour savoir si tu es majeur??

Citation Envoyé par gabi7756 Voir le message
C'est pas bien de faire des généralités, c'est vrai dans 75% des cas peut être, de mauvaise fréquentation au collège suffisent, du harcèlement, bien des choses ...
Désolée, mais dans la grande majorité des familles, il n'y a aucun problème.
Si les parents sont responsable : Le harcèlement concerne donc bien des vrai coupables qu'on peut identifier dans la vrai vie et condamner ... Quel est le rapport avec le contrôle d'âge ?
Bref, c'est mettre la poussière sous le tapis, voir pire : Brûler les preuves de harcèlement.
0  0 
Commenter Signaler un problème
 