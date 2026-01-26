Envoyé par gabi7756 Envoyé par Même les meilleurs hypocrite du monde ne te diront jamais qu'ils surveillent TOUT le temps leur gamin.

Envoyé par gabi7756 Envoyé par Bah oui ??

Y'en a c'est JAMAIS.Oui les enfants trouveront toujours des failles à exploiter, et réussiront à faire des choses qui leurs sont interdits.Mais il y aussi des parents qui donnent un smartphone ou une tablette à un enfant en CM2, sans lui donner de limite. Comme ça ils n'ont jamais à s'occuper de lui.Dans le monde réel, j'ai vu des enfants scotché à une tablette et les parents qui n'en avaient rien à foutre donc je sais que ça arrive.Dans des familles, il n'y a pas de TV et les enfants n'ont pas accès à un ordinateur. Ça changera peut-être une fois qu'ils entreront au collège, mais pour l'instant les enfants ne regardent des écrans que chez leurs grands parents.Comme la quasi intégralité des gens savent que c'est un très grave problème que tout le monde soit surveillé, jespérais gagner des, mais ça n'a pas encore prisIl y a toujours des gars qu'arrivent pour dire « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux » ou un truc du genre.Macron essaie d'utiliser le prétexte de lharcèlement chez les mineurs pour surveiller tout le monde.D'ailleurs l'histoire de prouver d'avoir au moins 18 ans pour accéder à certains sites, c'est peut-être un plan en plusieurs étapes, pour ensuite s'en prendre au VPN.Macron rêve d'avoir les mêmes outils de surveillance qu'il existe en Chine, mais il ne peut pas y aller franco. Il faut faire des détours."Je veux surveiller chaque individu" ça ne passera jamais."Je veux protéger les enfants" ça peut passer.====Et sinon mon compte Facebook a plus de 20 ans, donc il est mathématiquement possible de savoir que j'ai plus de 18 ans, sans que j'ai à prouver mon identité.