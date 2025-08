La vérification d’âge arrive sur la totalité d’Internet : L’Australie, la France, le Royaume-Uni, le Canada et d’autres pays s’alignent peu à peu sur le modèle chinois

De surveillance sur la toile

L'Australie ajoute YouTube à l'interdiction des RS pour les moins de 16 ans

YouTube déploie une technologie d'estimation de l'âge basée sur l'IA pour identifier les adolescents américains et leur offrir des protections supplémentaires

Shortly after the UK brought in a law forcing people to identify themselves before viewing certain content online, YouTube announces a similar system for the US.



AI will be used to detect viewer age and if failed, a govt issued ID has to be supplied.https://t.co/F0GTEio7SX — Fortress Evropa 🇵🇱 (@FortressEvropa) July 29, 2025

C’est en raison de l’adoption de mesures similaires au Royaume-Uni que le téléchargement de VPN a explosé

Vérification par carte de crédit/débit : Une vérification simple mais efficace, car les cartes de crédit ne sont généralement délivrées qu'aux adultes.

Estimation faciale de l'âge : Une technologie basée sur l'IA qui analyse une photo ou une vidéo en direct pour estimer l'âge de l'utilisateur, sans identifier la personne ni stocker de données personnelles.

Services d'identité numérique : Des portefeuilles d'identité numérique qui peuvent stocker et partager en toute sécurité des preuves d'âge vérifiées.

Vérification via les opérateurs de réseaux mobiles : Confirmation que le numéro de téléphone mobile de l'utilisateur n'est pas soumis à des filtres d'âge.

Vérification par pièce d'identité avec photo : Téléchargement d'une pièce d'identité (passeport, permis de conduire) qui est comparée à un selfie pour confirmer l'identité et l'âge.

Vérification par services bancaires ou adresses e-mail : Accès sécurisé à des informations bancaires ou analyse de l'utilisation de l'adresse e-mail sur d'autres services pour estimer l'âge.

La protection des enfants est le justificatif commun de toutes ces initiatives



L'expert en cybersécurité basé en Ontario, Richard Rogerson, a été surpris d'être identifié par une plateforme de jeux en ligne pour enfants le mois dernier. Ses trois enfants jouaient au jeu Roblox Murder Mystery, jusqu'à ce que la plateforme se retrouve derrière un système de vérification d’âge qui impose de se soumettre à un scan facial ou de présenter une carte d’identité.L'Australie est revenue sur sa décision d'exclure YouTube de son interdiction des réseaux sociaux pour les adolescents. Une loi sur les réseaux sociaux destinée aux jeunes entrera en vigueur à partir du mois de décembre et actera l’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Youtube ne bénéficiera pas d’exemption en dépit des efforts de la plateforme pour éviter une inclusion dans le champ d’application de ladite loi.En vertu de cette interdiction, les adolescents pourront toujours visionner des vidéos sur YouTube, mais ne seront pas autorisés à créer un compte nécessaire pour publier du contenu ou interagir sur la plateforme, ce qui implique une vérification d’identité. YouTube a annoncé qu'il commençait à déployer une technologie d'estimation de l'âge aux États-Unis afin d'identifier les utilisateurs adolescents et leur offrir une expérience plus adaptée à leur âge. La société affirme qu'elle utilisera divers signaux pour déterminer l'âge probable des utilisateurs, indépendamment de la date de naissance qu'ils ont indiquée lors de la création de leur compte.Lorsque YouTube identifie un utilisateur comme étant un adolescent, il met en place de nouvelles protections et expériences, notamment la désactivation des publicités personnalisées, des mesures de sécurité qui limitent le visionnage répétitif de certains types de contenus et l'activation d'outils de bien-être numérique tels que des rappels sur le temps d'écran et l'heure du coucher, entre autres.Ces protections existent déjà sur YouTube, mais elles n'étaient appliquées qu'aux personnes qui s'étaient identifiées comme étant des adolescents, et non à celles qui avaient dissimulé leur âge réel. Par exemple, en 2023, YouTube a commencé à limiter le visionnage répété de vidéos susceptibles de déclencher des problèmes d'image corporelle ou celles qui montrent de l'agressivité sociale. L'entreprise développe également des outils de bien-être numérique depuis 2018.Si le nouveau système identifie à tort un utilisateur comme étant âgé de moins de 18 ans alors qu'il ne l'est pas, YouTube indique que l'utilisateur aura la possibilité de vérifier son âge à l'aide d'une carte de crédit, d'une pièce d'identité officielle ou d'un selfie. Seuls les utilisateurs qui ont été directement vérifiés par cette méthode ou dont l'âge a été estimé à plus de 18 ans pourront visionner le contenu soumis à une restriction d'âge sur la plateforme.La technologie basée sur l'apprentissage automatique sera déployée au cours des prochaines semaines auprès d'un petit groupe d'utilisateurs américains, puis fera l'objet d'un suivi avant d'être étendue à plus grande échelle, indique la société.Le Royaume-Uni est le théâtre d'une augmentation spectaculaire des téléchargements de Réseaux Privés Virtuels (VPN), une tendance directement liée à l'entrée en vigueur de nouvelles et controversées règles de vérification de l'âge pour l'accès au contenu en ligne. Cette flambée met en lumière les préoccupations croissantes des utilisateurs quant à leur vie privée et leur liberté numérique, alors que le gouvernement britannique cherche à réglementer plus étroitement l'espace en ligne.Les nouvelles dispositions, qui s'inscrivent dans le cadre plus large de la loi sur la sécurité en ligne, visent à protéger les enfants en imposant aux plateformes de contenu pour adultes de vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Bien que l'intention puisse être louable, la méthode d'application suscite un tollé. Les utilisateurs sont désormais confrontés à la nécessité de prouver leur âge par des moyens qui, pour beaucoup, semblent intrusifs, tels que la fourniture de documents d'identité officiels ou l'utilisation de services tiers de vérification d'âge.En effet, parmi les méthodes suggérées et en cours d'adoption, on trouve :Les gouvernements affirment que ces mesures protégeront les utilisateurs, notamment les enfants, contre des dangers tels que la pédopornographie, les contenus terroristes ou la désinformation. Cependant, les critiques soulignent que les définitions floues de ce qui constitue un contenu « nuisible » pourraient ouvrir la voie à une censure excessive, limitant la liberté d'expression. De plus, les startups et plateformes indépendantes pourraient ne pas avoir les moyens de se conformer aux nouvelles règles. Certains dénoncent également une surveillance intrusive des activités en ligne des utilisateurs, compromettant leur vie privée. Enfin, il existe une inquiétude quant à l'utilisation potentielle de ces lois pour réprimer des opinions dissidentes ou contrôler les discours politiques.« La vérification de l'âge empêche les gens d'accéder anonymement à l'information en ligne », expliquait déjà Riana Pfefferkorn, chercheuse en politiques publiques à l'université Stanford. « Cela inclut les informations auxquelles les adultes ont tout à fait le droit d'accéder, mais qu'ils ne veulent pas que d'autres sachent qu'ils consultent, comme la pornographie, ainsi que les informations auxquelles les enfants veulent accéder, mais qui, pour des raisons politiques, sont jugées inappropriées pour eux, comme les informations précises sur la sexualité, la santé reproductive et le contenu LGBTQ. »Avant l'entrée en vigueur de la loi, les experts s’étaient accordés sur un point : le système serait contourné. Les ados les plus technophiles savent déjà utiliser des VPN, des DNS chiffrés (DNS-over-HTTPS) ou même des navigateurs alternatifs pour simuler une connexion depuis l’étranger, où les règles ne s’appliquent pas. Selon eux, cela pourrait favoriser l’utilisation de plateformes plus dangereuses, non régulées, voire illégales, hébergées hors du Royaume-Uni. Autrement dit, la loi pourrait déplacer le problème sans vraiment le résoudre.Les mesures de vérification d'âge sont-elles réellement efficaces pour protéger les mineurs, ou poussent-elles simplement les utilisateurs vers des méthodes de contournement qui pourraient, à terme, rendre la tâche des régulateurs plus difficile ?Partagez-vous les avis selon lesquels ce n’est qu’une question de temps avant que la totalité d’Internet soit surveillée sur le modèle chinois ?