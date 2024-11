Au début du mois, l'Australie a proposé une interdiction des médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans , une mesure unique au monde. L'interdiction pour les moins de 16 ans concernerait Instagram, TikTok, Facebook et X. Le gouvernement invoque les risques pour la santé mentale et physique. Si la proposition de loi est approuvée, l'interdiction pourrait commencer dès l'année 2025.En cette fin du mois, le Sénat de l'Australie a approuvé la loi interdisant aux enfants de moins de 16 ans d'utiliser les médias sociaux. Considérée comme la loi la plus stricte du monde, l'interdiction ne prendra effet avant au moins 12 mois, mais pourrait entraîner une amende de 50 millions de dollars australiens (environ 30,8 millions d'euros) pour les entreprises technologiques qui ne s'y conformeraient pas.Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que la législation était nécessaire pour protéger les jeunes des "" des médias sociaux, ce à quoi de nombreux groupes de parents ont fait écho. Mais les critiques estiment que les questions relatives au fonctionnement de l'interdiction - et à son impact sur la vie privée et les liens sociaux - sont restées sans réponse.Ce n'est pas la première fois que l'on tente de limiter l'utilisation des médias sociaux par les enfants à l'échelle mondiale, mais il s'agit de la limite d'âge la plus élevée fixée par un pays, et elle ne prévoit pas d'exemptions pour les utilisateurs existants ou ceux qui disposent d'un consentement parental. "", a déclaré Anthony Albanese lors de la présentation du projet de loi à la chambre basse. "Après avoir été adopté par le Sénat par 34 voix contre 19, le projet de loi retournera à la Chambre des représentants - où le gouvernement dispose d'une majorité, ce qui signifie qu'il est sûr d'être adopté - pour qu'elle approuve les amendements, avant de devenir une loi.Le projet de loi ne précise pas quelles plateformes seront interdites. Ces décisions seront prises ultérieurement par le ministre australien des communications, qui demandera l'avis du commissaire à la sécurité électronique (eSafety Commissioner), un organisme de régulation de l'internet chargé de faire appliquer les règles. Les plateformes de jeux et de messagerie sont exemptées, de même que les sites accessibles sans compte, ce qui signifie que YouTube, par exemple, sera probablement épargné.Le gouvernement affirme qu'il s'appuiera sur une forme de technologie de vérification de l'âge pour mettre en œuvre les restrictions, et que des options seront testées dans les mois à venir. Il incombera aux plateformes de médias sociaux d'ajouter elles-mêmes ces processus. Cependant, les chercheurs en informatique ont prévenu qu'il n'y avait aucune garantie que la technologie non spécifiée - qui pourrait s'appuyer sur des données biométriques ou des informations d'identité - fonctionnerait. Les critiques ont également demandé des garanties quant à la protection de la vie privée.Ils ont également mis en garde contre le fait que les restrictions pourraient être facilement contournées à l'aide d'outils tels que les réseaux privés virtuels (VPN), qui permettent de dissimuler la localisation d'un utilisateur et de lui donner l'impression de se connecter à partir d'un autre pays. Les enfants qui trouveront des moyens de contourner les règles ne seront toutefois pas sanctionnés.Les sondages sur les réformes, bien que limités, suggèrent qu'elles sont soutenues par une majorité de parents et de soignants australiens. "", a récemment déclaré Amy Friedlander, qui a fait partie de ceux qui ont milité en faveur de l'interdiction. "Cependant, de nombreux experts estiment que l'interdiction est "" pour traiter efficacement les risques associés à l'utilisation des médias sociaux, et ont averti qu'elle pourrait pousser les enfants vers des coins moins réglementés de l'internet. Au cours de la courte période de consultation qui a précédé l'adoption du projet de loi, Google et Snap ont critiqué la législation pour ne pas avoir fourni plus de détails, et Meta a déclaré que le projet de loi serait "" et n'atteindrait pas son objectif déclaré de rendre les enfants plus sûrs.Dans son mémoire, TikTok a déclaré que la définition d'une plateforme de médias sociaux donnée par le gouvernement était si "" que "". X a remis en question la "" du projet de loi, affirmant qu'il pourrait ne pas être compatible avec les réglementations internationales et les traités sur les droits de l'homme que l'Australie a signés.Certains défenseurs de la jeunesse ont également accusé le gouvernement de ne pas comprendre pleinement le rôle que jouent les médias sociaux dans leur vie et de les exclure du débat. "", a écrit l'eSafety Youth Council, qui conseille l'autorité de régulation.Anthony Albanese a reconnu que le débat était complexe, mais il a fermement défendu le projet de loi. "", a-t-il déclaré.L'année dernière, la France a introduit une législation visant à bloquer l'accès aux médias sociaux pour les enfants de moins de 15 ans sans le consentement des parents, bien que les recherches indiquent que près de la moitié des utilisateurs ont pu éviter l'interdiction à l'aide d'un VPN. Une loi de l'État américain de l'Utah, similaire à celle de l'Australie, a été annulée par un juge fédéral qui l'a jugée inconstitutionnelle.Autre cas similaire, les législateurs de Floride ont approuvé un projet de loi interdisant l'accès aux médias sociaux aux moins de 16 ans. La mesure nécessitait que les plateformes de médias sociaux mettent fin aux comptes des moins de 16 ans et utilisent une vérification par un tiers pour éliminer les mineurs. Cependant, des groupes technologiques et des défenseurs des droits ont exprimé les craintes concernant les libertés individuelles et la vie privée. Les entreprises de médias sociaux ont même envisagé des poursuites judiciaires.Les lois australiennes sont suivies avec beaucoup d'intérêt par les dirigeants du monde entier. La Norvège s'est récemment engagée à suivre les traces du pays et le ministre britannique des technologies a déclaré qu'une interdiction similaire était "", tout en ajoutant "".Pensez-vous que cette interdiction est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette loi ?