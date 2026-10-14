Le 10 juillet 2026, Apple a intenté une action en justice contre OpenAI, accusant l'éditeur de ChatGPT d'avoir volé des secrets d'affaires pour accélérer son expansion sur le marché du matériel grand public. Déposée devant un tribunal fédéral de Californie, la plainte cite OpenAI, io Products et deux anciens ingénieurs d'Apple en tant que défendeurs, et affirme que des documents confidentiels, des informations sur les fournisseurs et des procédés de fabrication exclusifs ont été obtenus de manière irrégulière. Cette affaire survient plusieurs mois après qu'Apple, selon ses dires, a averti directement le laboratoire d'intelligence artificielle (IA) sans obtenir de réponse.
Récemment, Apple a franchi une étape décisive dans sa bataille juridique contre OpenAI : un juge américain a en effet ordonné au créateur de ChatGPT daccélérer la communication des documents liés au recrutement danciens employés dApple. Ces documents pourraient aider Apple à déterminer si des informations confidentielles concernant sa technologie ont été évoquées lors des entretiens dembauche, alors quOpenAI sapprête à faire son entrée sur le marché du matériel grand public.
Le juge fédéral américain Edward Davila a ordonné à OpenAI de fournir dans un délai de cinq jours les documents quelle a déjà rassemblés, et de disposer de 14 jours supplémentaires pour soumettre les autres éléments visés par la demande dApple. Cette décision permet à Apple daccéder plus rapidement aux preuves quelle juge pertinentes pour étayer ses allégations de vol de secrets daffaires, bien que le tribunal nait pas approuvé toutes les demandes de lentreprise.
Ce litige survient alors quOpenAI travaille sur son premier appareil grand public. Les détails concernant ce produit et son rôle futur sur le marché restent incertains, mais son développement confère une importance accrue aux allégations dApple concernant les transferts de personnel et de connaissances techniques potentiellement sensibles entre les deux entreprises.
Apple cherche à obtenir des preuves issues du processus de recrutement dOpenAI
Les documents visés par lordonnance de Davila concernent des entretiens menés avec danciens collaborateurs dApple qui avaient postulé à des postes au sein des équipes chargées du matériel grand public et de la robotique chez OpenAI. Ils comprennent des guides dentretien, des scripts, des listes de contrôle, des instructions et manuels internes, ainsi que des présentations techniques et des comptes rendus susceptibles de permettre de déterminer si des technologies ou des composants Apple ont été évoqués au cours des discussions.
Apple a allégué que danciens employés ayant rejoint OpenAI avaient emporté avec eux des informations confidentielles, notamment des fichiers contenant des détails sur des produits et des technologies qui navaient pas encore été rendus publics. Ces documents auraient notamment compris des présentations dingénierie, des spécifications techniques et des informations exclusives sur des projets.
Le fabricant de liPhone a également accusé certains anciens employés davoir conseillé à des collègues qui envisageaient de rejoindre OpenAI quelles informations apporter à leurs entretiens. Les divulgations récemment ordonnées pourraient aider Apple à enquêter sur ces allégations, bien que les documents eux-mêmes ne prouvent pas que des secrets daffaires aient été indûment partagés ou utilisés.
Davila a également autorisé Apple à obtenir les messages privés échangés via LINE, une plateforme de messagerie, entre les personnes identifiées dans la procédure. Parmi celles-ci figurent Chang Liu et Alyssa Peng, deux employés dOpenAI ayant tous deux travaillé auparavant chez Apple. Le juge a approuvé les dépositions de Liu et Peng, ainsi que celles de Tang Yew Tan, directeur du matériel chez OpenAI. Tous trois sont danciens employés dApple. Leurs témoignages pourraient fournir des informations supplémentaires sur les circonstances de leur départ, leur recrutement et la nature des discussions pertinentes au regard du procès.
Le juge met en suspens certaines demandes plus générales relatives à des informations techniques
La victoire dApple, qui a obtenu un accès plus rapide aux dossiers de recrutement, ne sétend pas à toutes les catégories de preuves quelle sollicitait. Davila a refusé daccélérer la communication des documents de recherche et développement dOpenAI concernant des domaines techniques spécifiques, notamment les finitions métalliques et la gestion de lénergie. Le juge a également rejeté plusieurs demandes plus larges portant sur la recherche matérielle dOpenAI et sur les détails des travaux menés par danciens employés dApple après leur arrivée dans lentreprise. Ces informations pourraient être pertinentes au regard des allégations plus générales dApple, mais le tribunal na pas accordé à lentreprise un accès illimité aux activités de développement dOpenAI.
Toutefois, ces décisions ne mettent pas nécessairement un terme à laffaire. Le juge Davila a laissé à Apple la possibilité daffiner ses demandes et de revenir devant le tribunal avec des requêtes plus précisément définies. Cette distinction est importante car la procédure porte non seulement sur le recrutement danciens employés, mais aussi sur largument dApple selon lequel des informations confidentielles auraient pu franchir les frontières de lentreprise. Laccès aux comptes-rendus dentretiens et aux communications privées pourrait aider à établir la teneur des discussions, tandis que des divulgations techniques plus larges risqueraient dexposer davantage les travaux de recherche et de développement dOpenAI.
Les ambitions dOpenAI en matière de matériel informatique confèrent à cette affaire une dimension commerciale plus large. Un appareil grand public conçu autour de lIA pourrait à terme concurrencer certaines des fonctions pour lesquelles les utilisateurs recourent actuellement aux smartphones, même sil est trop tôt pour déterminer si le produit dOpenAI viendra directement concurrencer liPhone.
Pour linstant, la décision porte sur les éléments de preuve quApple peut examiner pour monter son dossier, plutôt que sur le bien-fondé de ses allégations. Le calendrier de communication accéléré pourrait permettre dintégrer plus tôt dans la procédure des documents pertinents relatifs au recrutement, mais le refus du tribunal daccéder à plusieurs demandes plus larges montre que laccès dApple aux travaux techniques dOpenAI reste limité.
L'issue du procès dépendra des éléments de preuve et de l'appréciation par le tribunal des arguments contradictoires. La dernière ordonnance du juge Davila offre à Apple des pistes supplémentaires pour enquêter sur ses allégations, mais elle ne revient pas à conclure quOpenAI ou ses employés se sont appropriés indûment les secrets daffaires dApple. Mais pour Apple, OpenAI a soutiré des informations matérielles à ses anciens employés en vue d'accélérer le développement de ses propres appareils. OpenAI aurait incité des candidats à divulguer des composants internes et des données sur des projets non révélés lors d'entretiens d'embauche.
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