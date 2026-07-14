Les allégations les plus folles de la plainte d'Apple contre OpenAI : complicité d'anciens employés, contournement de protocoles de sécurité, espionnage, et vol de secrets industriels et de prototypes

Apple a officiellement déposé une plainte contre OpenAI devant un tribunal de district en Californie, accusant l'entreprise de Sam Altman d'avoir volé des informations confidentielles à tous les niveaux de son département de conception matérielle. Selon la plainte, déposée récemment, la marque à la pomme reproche notamment à OpenAI d'avoir débauché plus de 400 de ses anciens employés pour accélérer le développement de ses propres produits.
La plainte vise en particulier Tang Tan, ancien concepteur chez Apple devenu directeur du matériel chez OpenAI, et Chang Liu, un ancien ingénieur. Selon les allégations d'Apple, Tang Tan aurait incité des candidats à apporter de véritables pièces détachées d'Apple lors de leurs entretiens d'embauche.
La plainte regorge dallégations extraordinaires qui laissent entrevoir une manuvre coordonnée visant à soutirer des informations confidentielles à des employés actuels et anciens dApple. Mais ce qui frappe peut-être le plus dans le récit de la plainte, cest la désinvolture avec laquelle ces fautes présumées sont décrites, notamment dans un message où lon peut lire : « LOL, jai découvert que je pouvais accéder au [stockage réseau], trop drôle ».
Une offensive d'Apple contre les ambitions matérielles d'OpenAI
Cette affaire s'articule autour de trois anciens employés d'Apple : Tang Tan, Chang Liu et Yu-Ting « Alyssa » Peng. Tang Tan, un vétéran dApple comptant 24 ans dancienneté, qui occupait récemment le poste de vice-président chargé de lApple Watch. En 2024, il a quitté Apple pour rejoindre io Products, l'entreprise de matériel fondée par Jony Ive, rachetée par OpenAI en 2025. OpenAI a ensuite nommé Tang Tan au poste de directeur du matériel.
Chang Liu est un ancien employé dApple qui a travaillé comme ingénieur en électricité des systèmes sur liPhone pendant huit ans. Il a rejoint OpenAI en janvier 2026 en tant que membre du personnel technique. Yu-Ting « Alyssa » Peng est une ancienne employée dApple qui a rejoint OpenAI en avril 2026. Ces trois ont été recrutés par OpenAI pour développer son premier appareil matériel doté d'IA, dont la sortie serait prévue pour l'année prochaine.
Ils sont accusés de participer à un complot visant à voler les secrets dApple pour le compte d'OpenAI. Le document de la plainte décrit une stratégie agressive d'espionnage industriel ciblant les technologies de pointe d'Apple. Les accusations formulées par Apple s'articulent autour des points suivants :
Le vol et la transmission d'informations techniques confidentielles
Les allégations décrivent une exfiltration systématique de données orchestrée par les anciens employés recrutés par OpenAI. Selon Apple, après avoir annoncé son départ en 2024, Chang Liu n'aurait pas rendu ses appareils de fonction et aurait conservé un ordinateur appartenant à Apple. Pire encore, il aurait exploité une faille d'authentification inconnue de la société pour accéder au réseau de stockage cloud plusieurs semaines après son départ.
L'histoire bascule dans le fantastique à partir de là. Chang Liu se serait vanté de cette faille auprès de sa collègue Alyssa Peng en lui écrivant : « LOL, j'ai découvert que je pouvais accéder au [stockage réseau], trop drôle », ce à quoi elle aurait immédiatement répondu : « je suis prête ». Grâce à cet accès, Chang Liu aurait téléchargé des dizaines de fichiers techniques confidentiels concernant des produits non sortis et la fabrication de cartes mères.
Dans le même temps, Alyssa Peng, qui travaillait encore chez le fabricant de l'iPhone, continuait d'alimenter son collègue en informations secrètes. Chang Liu aurait même conseillé Alyssa Peng sur « la manière de copier ces fichiers spécifiques afin d'éviter des problèmes avec l'équipe de sécurité ».
Des entretiens d'embauche aux allures de séances d'espionnage
Tang Tan, ancien vice-président de l'Apple Watch devenu directeur du matériel chez OpenAI est accusé d'avoir utilisé le processus de recrutement pour soutirer des informations confidentielles. Lors des entretiens, Tang Tan poserait des questions pointues sur des projets ultra-secrets d'Apple. Certains candidats téléchargeaient et prenaient des captures d'écran de projets confidentiels juste avant leurs entretiens avec OpenAI dans le but de s'y préparer.
Tang Tan exigeait des candidats qu'ils apportent physiquement des échantillons de produits non commercialisés et des composants matériels sur lesquels ils travaillaient, pour des sessions de démonstration. Des conversations prouvent que lors d'un échange, « Tang Tan a demandé à une employée d'Apple d'apporter certaines parties sur lesquelles [elle] a travaillé ». Celui-ci aurait ciblé spécifiquement des batteries, des cartes mères ou des blindages.
Les candidats devaient aussi préparer des présentations techniques très approfondies révélant des informations exclusives. Autre surprise : plus de 400 anciens employés dApple travailleraient désormais pour OpenAI. Apple sappuie sur ce chiffre pour illustrer lampleur potentielle du problème, soulignant quil nest pas surprenant que certains membres du personnel dOpenAI aient connaissance dinformations confidentielles et exclusives dApple.
Ces employés sont tenus de garder ces informations confidentielles après leur départ de l'entreprise. Mais dans sa plainte, Apple affirme qu'OpenAI a choisi de pousser ces employés à divulguer ces informations confidentielles afin de les exploiter pour accélérer ses ambitions dans le domaine du matériel.
Aide au contournement systématique des protocoles de sécurité
Apple allègue que ses contrôles de sécurité ont été mis à mal. Selon le fabricant de l'iPhone, OpenAI a activement entraîné ses employés sur le départ à déjouer les contrôles de sécurité. En s'appuyant sur un document interne d'Apple conservé par Tang Tan, OpenAI conseillait à ses futures recrues de ne pas révéler l'identité de leur nouvel employeur afin d'éviter le « dreaded walk out » (une expulsion immédiate des locaux bloquant l'accès aux systèmes).
Les directives stipulaient qu'il ne fallait rien « signer lors de l'entretien de sortie » et qu'il fallait prévenir OpenAI « au plus vite » si on leur en faisait la demande. Apple note que cette ruse a fonctionné, constatant une tendance récente d'employés ignorant les équipes de sécurité et fuyant les processus de sortie.
Tromperie et manipulation des fournisseurs partenaires d'Apple
Cette plainte met à rude épreuve les relations entre Apple et OpenAI. L'ingérence supposée d'OpenAI s'étend jusqu'à la chaîne d'approvisionnement et de fabrication d'Apple. OpenAI aurait utilisé les informations volées pour approcher les partenaires de confiance d'Apple. La startup aurait notamment fait croire à une entreprise spécialisée dans une technique exclusive de finition métallique qu'elle disposait de l'autorisation d'Apple pour utiliser ce procédé.
Par ailleurs, OpenAI a contacté un autre fournisseur lié aux batteries et à l'alimentation en utilisant des noms de code internes à Apple, posant ainsi des questions très ciblées pour faire avancer ses propres ambitions matérielles. Apple et OpenAI collaboraient dans le domaine de l'IA, mais cette plainte marque une rupture majeure dans le partenariat entre le fabricant de l'iPhone et le géant de l'IA, qui cherche à développer un dispositif portable doté d'une IA.
« io a eu accès, exploité et utilisé les techniques, processus et savoir-faire secrets et exclusifs dApple en matière de conception industrielle liés à la finition des métaux », indique la plainte. Pour rappel, io Products a été rachetée par OpenAI lannée dernière dans le cadre dune transaction de 6,5 milliards de dollars. La société de Jony Ive est désormais citée comme partie défenderesse dans cette affaire. L'ancien designer d'Apple n'a pas réagi à cette plainte.
Apple a dabord tenté de résoudre la situation à lamiable. La firme de Cupertino explique avoir dabord tenté de contacter OpenAI en février pour lui faire part de ses préoccupations, mais OpenAI na jamais répondu. Le fabricant de l'iPhone n'a donc pas eu d'autre choix que de porter l'affaire devant la justice.
Des accusations accablantes face à un « démenti sommaire »
Face à ces allégations de vol de prototypes, de manipulation de fournisseurs et d'espionnage qui dressent le portrait d'une concurrence extrêmement déloyale, la défense d'OpenAI se veut très laconique. Un porte-parole d'OpenAI a déclaré : « nous ne portons aucun intérêt aux secrets commerciaux d'autres entreprises. Nous restons concentrés sur le développement de technologies innovantes qui donnent à chacun les moyens d'agir, partout dans le monde ».
Ce résumé critique met en lumière le contraste frappant entre la gravité et la précision des preuves avancées par Apple (messages, documents téléchargés, failles exploitées) et la simple fin de non-recevoir opposée par OpenAI. La plainte de 41 pages, déposée le 10 juillet devant un tribunal de district en Californie, regorge dallégations inhabituellement détaillées. Elle a suscité un débat...
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