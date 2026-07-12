Apple intente un procès contre OpenAI pour vol de secrets d'affaires, affirmant que l'éditeur de ChatGPT aurait incité des employés d'Apple à partager des informations, des composants, des plans et bien plus

OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il est constitué dOpenAI Group PBC, une société à but lucratif dintérêt public (PBC), partiellement contrôlée par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI développe des modèles dIA générative, notamment la série GPT de grands modèles de langage. Le lancement de ChatGPT par OpenAI en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé lessor de lIA et suscité un intérêt généralisé pour lIA générative.
Le vendredi 10 juillet 2026, Apple a intenté une action en justice contre OpenAI et deux de ses anciens employés, les accusant d'avoir détourné ses secrets d'affaires, alors que la société spécialisée dans l'IA cherche à développer son propre matériel pour ChatGPT, ce qui marque une rupture majeure dans le partenariat entre le fabricant de l'iPhone et le géant de l'IA.
La plainte, déposée devant un tribunal fédéral de Californie, fait état d'une action coordonnée visant à dérober des informations confidentielles d'Apple, notamment des conceptions de produits, des procédés de fabrication et des stratégies relatives à la chaîne d'approvisionnement.
La plainte cite comme défendeurs Chang Liu, ancien ingénieur électricien senior en systèmes, et Tang Yew Tan, ancien vice-président chargé de la conception des produits pour l'iPhone et l'Apple Watch, ainsi que la Fondation OpenAI, OpenAI Group PBC et io Products.
Apple a affirmé que Chang Liu n'avait pas restitué un ordinateur portable professionnel fourni par l'entreprise et qu'il avait ensuite exploité une faille d'authentification pour accéder au réseau interne d'Apple, téléchargeant ainsi « des dizaines de fichiers confidentiels d'Apple relatifs au matériel ».
Le fabricant de l'iPhone a également affirmé que Tang Yew Tan, le responsable du matériel chez OpenAI, avait « systématiquement utilisé des informations confidentielles d'Apple au profit d'OpenAI » en s'envoyant par e-mail des informations sur les fournisseurs d'Apple ainsi que des synthèses internes sur le secteur avant son départ.
Apple a affirmé que Tang Yew Tan avait encouragé des employés d'Apple à apporter des pièces provenant d'Apple lors d'entretiens d'embauche chez OpenAI dans le cadre de séances de « présentation », citant dans son dossier un incident au cours duquel un candidat à un poste chez OpenAI aurait déclaré qu'il « ne savait même pas qu'on pouvait emporter ces objets du bureau ».
Plus de 400 anciens employés dApple travaillent désormais pour OpenAI, a indiqué Apple dans son dossier, ajoutant qu« il nest pas surprenant » que certains dentre eux aient connaissance dinformations confidentielles de lentreprise.
« Le fait quOpenAI emploie désormais des personnes à qui Apple avait autrefois confié ses secrets daffaires ne lui donne pas le droit dutiliser ces informations pour lancer ses projets dans le domaine du matériel », a écrit le fabricant de liPhone dans sa plainte.
OpenAI na jamais précisé exactement quel type dappareil il développait, mais la décrit comme une initiative visant à trouver une nouvelle façon dinteragir avec lIA qui aille au-delà des « produits et interfaces traditionnels ». Cela sinscrit dans une démarche plus large visant à donner une forme physique aux dernières avancées en matière dIA, une décennie après quAmazon et Google ont introduit dans les foyers des enceintes connectées sans écran.
La plainte affirme que ce projet reposait en partie sur des connaissances volées à Apple.
Apple a également allégué que des employés dOpenAI avaient cherché à obtenir des informations confidentielles auprès des fournisseurs de lentreprise.
À un moment donné, selon Apple, lun de ses fournisseurs a utilisé une technique secrète de finition des métaux pour OpenAI, pensant que la société spécialisée dans lIA avait lautorisation dApple pour utiliser cette technique.
OpenAI a racheté l'année dernière la start-up spécialisée dans le hardware io Products, fondée par l'ancien designer d'Apple Jony Ive, dans le cadre d'une transaction de 6,5 milliards de dollars, dans le but de s'étendre au-delà des logiciels pour se lancer dans le matériel grand public. Jony Ive n'est pas cité dans la plainte.
Des relations tendues entre Apple et OpenAI
Les tensions entre ces deux entreprises technologiques ont mis leurs relations à rude épreuve, la course au développement de produits d'IA ayant exacerbé la concurrence pour attirer les talents et s'approprier les technologies exclusives.
Dans sa plainte, Apple affirme avoir écrit à OpenAI en février 2026 pour lui faire part de ses craintes que des informations confidentielles ne lui soient transmises et lui avoir demandé d'en discuter, sans obtenir de réponse.
Une source proche du dossier a déclaré en mai qu'OpenAI étudiait les options juridiques à sa disposition contre Apple, notamment celle de notifier au géant technologique une rupture de contrat, sans pour autant engager une procédure judiciaire à part entière.
En 2024, Apple a annoncé l'intégration de sa technologie Apple Intelligence dans l'ensemble de ses applications, y compris Siri, et a intégré le chatbot ChatGPT d'OpenAI à ses appareils.
Ce partenariat permet aux utilisateurs d'accéder aux résultats de ChatGPT via Siri, tandis que les utilisateurs d'iPhone peuvent également souscrire à un abonnement ChatGPT directement depuis le menu des réglages de l'iOS.
Apple a lancé le mois dernier une refonte de Siri, attendue depuis longtemps. Cette mise à jour intervient deux ans après que Apple eut promis pour la première fois des améliorations majeures.
La plainte récemment déposée par Apple contre OpenAI survient alors que l'entreprise d'IA est déjà confrontée à plusieurs procédures judiciaires qui remettent en cause ses pratiques en matière de gestion des données et de propriété intellectuelle. Récemment, le New York Times et d'autres éditeurs ont demandé au tribunal de sanctionner OpenAI pour avoir dissimulé des preuves dans le cadre d'un procès pour violation du droit d'auteur.
Les plaignants affirment qu'OpenAI a faussement prétendu ne pas être en mesure d'analyser les historiques de ChatGPT, tout en dissimulant des milliards de journaux du chatbot, alors qu'elle était légalement tenue de les conserver. Selon eux, ces agissements visaient à masquer la fréquence à laquelle le chatbot reproduisait textuellement leurs contenus protégés.
Cette affaire s'ajoute à une série de contentieux portant sur l'utilisation présumée de contenus protégés par le droit d'auteur pour entraîner les modèles d'OpenAI. En mars 2026, l'Encyclopædia Britannica et sa filiale Merriam-Webster ont poursuivi OpenAI pour avoir utilisé illégalement près de 100 000 de leurs articles afin d'entraîner ChatGPT. La plainte affirme également que le chatbot redirige le trafic de leurs sites en fournissant directement des réponses basées sur leurs contenus. Les deux éditeurs réclament des dommages et intérêts ainsi qu'une injonction pour faire cesser ces violations présumées.
Source : Plainte d'Apple contre OpenAI
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