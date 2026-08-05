OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il est constitué dOpenAI Group PBC, une société à but lucratif dintérêt public (PBC), partiellement contrôlée par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI développe des modèles dIA générative, notamment la série GPT de grands modèles de langage. Le lancement de ChatGPT par OpenAI en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé lessor de lIA et suscité un intérêt généralisé pour lIA générative.
Le vendredi 10 juillet 2026, Apple a intenté une action en justice contre OpenAI, accusant l'éditeur de ChatGPT d'avoir volé des secrets d'affaires pour accélérer son expansion sur le marché du matériel grand public. Déposée devant un tribunal fédéral de Californie, la plainte cite OpenAI, io Products et deux anciens ingénieurs d'Apple en tant que défendeurs, et affirme que des documents confidentiels, des informations sur les fournisseurs et des procédés de fabrication exclusifs ont été obtenus de manière irrégulière. Cette affaire survient plusieurs mois après qu'Apple, selon ses dires, a averti directement le laboratoire d'intelligence artificielle (IA) sans obtenir de réponse.
Récemment, Apple a demandé à un juge fédéral une injonction préliminaire à lencontre dOpenAI alors que son procès pour violation de secrets daffaires sintensifie, et OpenAI a répondu quelques heures plus tard par une réfutation publique détaillée comprenant des messages internes et des échanges juridiques. Apple a déposé hier une requête visant à interdire à OpenAI et à deux de ses anciens employés, Chang Liu et Tang Tan, daccéder à ses informations prétendument confidentielles, de les utiliser ou de les divulguer, ainsi quune demande de procédure accélérée de communication des pièces. « Apple subira un préjudice irréparable en labsence dune injonction préliminaire », a déclaré la société dans son dossier.
Apple avait initialement poursuivi OpenAI le 10 juillet, alléguant que lancien ingénieur dApple, Liu, et lancien responsable de la conception chez Apple, Tan, avaient mis en place un stratagème visant à transmettre des informations confidentielles sur les produits à la division matériel dOpenAI. OpenAI a nié à plusieurs reprises toute malversation, affirmant navoir « aucun intérêt pour les secrets commerciaux dautres entreprises ».
Un peu plus tard, OpenAI a publié un article de blog intitulé « Apple se trompe », qualifiant cette action en justice de « négligente, agressive et étrangement personnelle ». La société conteste la version dApple concernant leur contact préalable au litige, affirmant que lavocat externe dApple avait envoyé un e-mail à la mauvaise personne en février après avoir confondu deux noms de famille asiatiques, et a publié la chaîne de-mails montrant cette confusion, accompagnée dexcuses de la part de lavocat dApple. OpenAI affirme navoir plus eu aucune nouvelle concernant ces allégations spécifiques pendant cinq mois avant quApple nintente son action en justice.
OpenAI a publié des échanges sur iMessage qui, selon elle, montrent que des employés dApple ont demandé à plusieurs reprises à Liu de les aider à localiser des fichiers et des informations techniques après son départ le 22 janvier, notamment en demandant à un collègue de transférer des fichiers via AirDrop depuis son compte iCloud lié à Apple. Ces mêmes messages montrent quun employé dApple interrogeait encore Liu au sujet de fichiers internes jusquau 5 mars, un autre participant à la conversation qualifiant cet échange de « très irrégulier ».
OpenAI a également pris la défense de Tan, qui a passé 24 ans chez Apple avant de rejoindre io Products, la start-up spécialisée dans le matériel informatique quil a cofondée avec Jony Ive et qui a fusionné avec OpenAI en juillet 2025. « Tan a toujours clairement indiqué à léquipe que nous ne voulons pas, et ne devons pas, utiliser dinformations confidentielles provenant dautres entreprises », a déclaré OpenAI.
La plainte dApple affirme que plus de 400 anciens employés dApple travaillent désormais chez OpenAI. Aucune date na encore été fixée pour laudience concernant la demande dinjonction dApple, mais mi-juillet, Apple a intensifié sa bataille juridique aux enjeux considérables contre OpenAI en envoyant des lettres officielles de conservation de preuves à environ 40 anciens employés qui travaillent désormais pour cette entreprise spécialisée dans lIA.
Ces lettres ne constituent pas en elles-mêmes des actions en justice, mais des mises en demeure officielles exigeant des destinataires quils conservent tous les documents, communications, e-mails, fichiers et autres éléments de preuve potentiellement pertinents. Elles constituent une première étape dans le cadre dun litige visant à empêcher la destruction ou laltération déléments qui pourraient savérer essentiels à laffaire.
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Voici l'article d'OpenAI :
Apple se trompe
Apple est lune des plus grandes entreprises de tous les temps, et sest forgé une réputation dattention maniaque aux moindres détails. Cette action en justice négligente, agressive et étrangement personnelle nest malheureusement pas à la hauteur de cette réputation.
Apple avait affirmé avoir contacté OpenAI en février et que nous navions pas répondu. Lentreprise admet désormais que ses avocats externes ont envoyé un e-mail à la mauvaise personne après avoir confondu deux noms de famille asiatiques et ce, seulement après que nous leur ayons signalé cette erreur. Apple a également affirmé avoir eu une discussion avec notre directeur juridique, ce quelle reconnaît aujourdhui navoir jamais eu lieu. Mais elle occulte une nouvelle fois le fait quelle navait alors jamais évoqué les allégations spécifiques contenues dans cette action en justice, et quelle nous avait en réalité déclaré quelle était en train de « résoudre tous les problèmes ». Nous navons ensuite plus eu de nouvelles pendant cinq mois, jusquà ce quelle nous poursuive en justice. Dans son dernier mémoire, Apple sefforce de présenter cette succession dévénements sous un jour favorable, mais vous pouvez simplement lire les e-mails par vous-même ici.
Apple accuse Chang Liu davoir accédé à des informations confidentielles dApple après avoir quitté lentreprise, mais nadmet que maintenant que des employés dApple lont contacté et lui ont demandé son aide pour localiser ces informations (vous pouvez lire les messages ici). Apple tente désormais de rejeter la responsabilité sur un « accès résiduel », mais lentreprise omet également de préciser quil sagit dun problème courant chez Apple, causé par une gestion inadéquate des accès au système lorsque des personnes quittent lentreprise....
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