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OpenAI publie une réfutation publique intitulée « Apple se trompe » après qu'Apple a poursuivi OpenAI en justice pour avoir prétendument utilisé d'anciens employés afin de voler des secrets d'affaires d'Apple

Le , par Alex
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Apple a demandé à un juge fédéral une injonction préliminaire à lencontre dOpenAI alors que son procès pour violation de secrets daffaires sintensifie, et OpenAI a répondu quelques heures plus tard par une réfutation publique détaillée comprenant des messages internes et des échanges juridiques. OpenAI a publié un article de blog intitulé « Apple se trompe », qualifiant cette action en justice de « négligente, agressive et étrangement personnelle ». La société conteste la version dApple concernant leur contact préalable au litige, affirmant que lavocat externe dApple avait envoyé un e-mail à la mauvaise personne en février après avoir confondu deux noms de famille asiatiques, et a publié la chaîne de-mails montrant cette confusion, accompagnée dexcuses de la part de lavocat dApple.

OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il est constitué dOpenAI Group PBC, une société à but lucratif dintérêt public (PBC), partiellement contrôlée par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI développe des modèles dIA générative, notamment la série GPT de grands modèles de langage. Le lancement de ChatGPT par OpenAI en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé lessor de lIA et suscité un intérêt généralisé pour lIA générative.

Le vendredi 10 juillet 2026, Apple a intenté une action en justice contre OpenAI, accusant l'éditeur de ChatGPT d'avoir volé des secrets d'affaires pour accélérer son expansion sur le marché du matériel grand public. Déposée devant un tribunal fédéral de Californie, la plainte cite OpenAI, io Products et deux anciens ingénieurs d'Apple en tant que défendeurs, et affirme que des documents confidentiels, des informations sur les fournisseurs et des procédés de fabrication exclusifs ont été obtenus de manière irrégulière. Cette affaire survient plusieurs mois après qu'Apple, selon ses dires, a averti directement le laboratoire d'intelligence artificielle (IA) sans obtenir de réponse.

Récemment, Apple a demandé à un juge fédéral une injonction préliminaire à lencontre dOpenAI alors que son procès pour violation de secrets daffaires sintensifie, et OpenAI a répondu quelques heures plus tard par une réfutation publique détaillée comprenant des messages internes et des échanges juridiques. Apple a déposé hier une requête visant à interdire à OpenAI et à deux de ses anciens employés, Chang Liu et Tang Tan, daccéder à ses informations prétendument confidentielles, de les utiliser ou de les divulguer, ainsi quune demande de procédure accélérée de communication des pièces. « Apple subira un préjudice irréparable en labsence dune injonction préliminaire », a déclaré la société dans son dossier.


Apple avait initialement poursuivi OpenAI le 10 juillet, alléguant que lancien ingénieur dApple, Liu, et lancien responsable de la conception chez Apple, Tan, avaient mis en place un stratagème visant à transmettre des informations confidentielles sur les produits à la division matériel dOpenAI. OpenAI a nié à plusieurs reprises toute malversation, affirmant navoir « aucun intérêt pour les secrets commerciaux dautres entreprises ».

Un peu plus tard, OpenAI a publié un article de blog intitulé « Apple se trompe », qualifiant cette action en justice de « négligente, agressive et étrangement personnelle ». La société conteste la version dApple concernant leur contact préalable au litige, affirmant que lavocat externe dApple avait envoyé un e-mail à la mauvaise personne en février après avoir confondu deux noms de famille asiatiques, et a publié la chaîne de-mails montrant cette confusion, accompagnée dexcuses de la part de lavocat dApple. OpenAI affirme navoir plus eu aucune nouvelle concernant ces allégations spécifiques pendant cinq mois avant quApple nintente son action en justice.

OpenAI a publié des échanges sur iMessage qui, selon elle, montrent que des employés dApple ont demandé à plusieurs reprises à Liu de les aider à localiser des fichiers et des informations techniques après son départ le 22 janvier, notamment en demandant à un collègue de transférer des fichiers via AirDrop depuis son compte iCloud lié à Apple. Ces mêmes messages montrent quun employé dApple interrogeait encore Liu au sujet de fichiers internes jusquau 5 mars, un autre participant à la conversation qualifiant cet échange de « très irrégulier ».

OpenAI a également pris la défense de Tan, qui a passé 24 ans chez Apple avant de rejoindre io Products, la start-up spécialisée dans le matériel informatique quil a cofondée avec Jony Ive et qui a fusionné avec OpenAI en juillet 2025. « Tan a toujours clairement indiqué à léquipe que nous ne voulons pas, et ne devons pas, utiliser dinformations confidentielles provenant dautres entreprises », a déclaré OpenAI.

La plainte dApple affirme que plus de 400 anciens employés dApple travaillent désormais chez OpenAI. Aucune date na encore été fixée pour laudience concernant la demande dinjonction dApple, mais mi-juillet, Apple a intensifié sa bataille juridique aux enjeux considérables contre OpenAI en envoyant des lettres officielles de conservation de preuves à environ 40 anciens employés qui travaillent désormais pour cette entreprise spécialisée dans lIA.

Ces lettres ne constituent pas en elles-mêmes des actions en justice, mais des mises en demeure officielles exigeant des destinataires quils conservent tous les documents, communications, e-mails, fichiers et autres éléments de preuve potentiellement pertinents. Elles constituent une première étape dans le cadre dun litige visant à empêcher la destruction ou laltération déléments qui pourraient savérer essentiels à laffaire.

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Voici l'article d'OpenAI :

Apple se trompe

Apple est lune des plus grandes entreprises de tous les temps, et sest forgé une réputation dattention maniaque aux moindres détails. Cette action en justice négligente, agressive et étrangement personnelle nest malheureusement pas à la hauteur de cette réputation.

Apple avait affirmé avoir contacté OpenAI en février et que nous navions pas répondu. Lentreprise admet désormais que ses avocats externes ont envoyé un e-mail à la mauvaise personne après avoir confondu deux noms de famille asiatiques  et ce, seulement après que nous leur ayons signalé cette erreur. Apple a également affirmé avoir eu une discussion avec notre directeur juridique, ce quelle reconnaît aujourdhui navoir jamais eu lieu. Mais elle occulte une nouvelle fois le fait quelle navait alors jamais évoqué les allégations spécifiques contenues dans cette action en justice, et quelle nous avait en réalité déclaré quelle était en train de « résoudre tous les problèmes ». Nous navons ensuite plus eu de nouvelles pendant cinq mois, jusquà ce quelle nous poursuive en justice. Dans son dernier mémoire, Apple sefforce de présenter cette succession dévénements sous un jour favorable, mais vous pouvez simplement lire les e-mails par vous-même ici⁠.

Apple accuse Chang Liu davoir accédé à des informations confidentielles dApple après avoir quitté lentreprise, mais nadmet que maintenant que des employés dApple lont contacté et lui ont demandé son aide pour localiser ces informations (vous pouvez lire les messages ici⁠). Apple tente désormais de rejeter la responsabilité sur un « accès résiduel », mais lentreprise omet également de préciser quil sagit dun problème courant chez Apple, causé par une gestion inadéquate des accès au système lorsque des personnes quittent lentreprise....
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