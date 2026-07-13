Apple a officiellement déposé une plainte contre OpenAI devant un tribunal de district en Californie, accusant l'entreprise de Sam Altman d'avoir volé des informations confidentielles à tous les niveaux de son département de conception matérielle. Selon la plainte, déposée récemment, la marque à la pomme reproche notamment à OpenAI d'avoir débauché plus de 400 de ses anciens employés pour accélérer le développement de ses propres produits.
La plainte vise en particulier Tang Tan, ancien concepteur chez Apple devenu directeur du matériel chez OpenAI, et Chang Liu, un ancien ingénieur. Selon les allégations d'Apple, Tang Tan aurait incité des candidats à apporter de véritables pièces détachées d'Apple lors de leurs entretiens d'embauche.
Chang Liu est quant à lui accusé d'avoir conservé un ordinateur portable d'Apple après son départ et d'avoir exploité une faille de sécurité pour télécharger illégalement des dizaines de fichiers confidentiels sur des produits à venir. Face à ces accusations, OpenAI a formellement démenti, son porte-parole déclarant : « nous n'avons aucun intérêt pour les secrets commerciaux d'autres entreprises ». Le PDG a ajouté que cette plainte ne les intimide pas.
La passe d'armes publique entre Elon Musk et Sam Altman
Cette plainte a fait réagir Elon Musk, ravivant ainsi la querelle historique entre les deux cofondateurs d'OpenAI, séparés depuis 2018 à la suite de désaccords sur le contrôle et le financement de l'entreprise. Elon Musk a multiplié les attaques, affublant son adversaire du surnom de « Scam Altman ». Il l'a accusé de porter l'escroquerie à un niveau inédit : « il aime peut-être littéralement escroquer les gens plus que n'importe quel être humain vivant ».
Piqué au vif, Sam Altman a répliqué en s'attaquant aux récentes initiatives ambitieuses d'Elon Musk avec sa société de fusées SpaceX. Sur le réseau social X, il l'a interpellé en affirmant qu'Elon Musk se contentait de vendre aux investisseurs des centres de données spatiaux à court terme. Elon Musk a alors ironisé en l'invitant à venir assister aux futurs lancements spatiaux de SpaceX, à condition que « son agent de libération conditionnelle l'approuve ».
Derrière cet affrontement médiatique se joue une véritable bataille pour dominer la prochaine génération d'appareils intelligents. OpenAI a racheté pour 6,5 milliards de dollars l'entreprise de design io Products, cofondée par l'ancien concepteur emblématique d'Apple Jony Ive. L'objectif serait de concevoir un nouveau type de téléphone fonctionnant intégralement grâce à des agents d'IA, venant directement concurrencer les futurs appareils d'Apple.
Cette rivalité est également algorithmique : SpaceX (xAI) et OpenAI viennent tout juste de sortir leurs derniers modèles respectifs, Grok 4.5 et GPT-5.6 Sol. C'est d'ailleurs sur ce point que Sam Altman a conclu son échange avec Elon Musk, en déclarant : « il y a beaucoup de benchmarks qui suggèrent que 5.6 Sol est le meilleur modèle au monde en ce moment, mais le moyen le plus fiable de le savoir, c'est qu'Elon est de nouveau obsédé par moi ».
Enfin, ces tensions éclatent dans un contexte financier très lourd, puisque SpaceX vient de réaliser la grosse introduction en bourse de l'histoire financière. SpaceX a levé 75 milliards de dollars, pour une valorisation supérieure à 2 000 milliards de dollars, tandis qu'OpenAI prépare discrètement sa propre entrée sur les marchés financiers. Les experts financiers avertissent toutefois que les valorisations de ces entreprises reposent sur des « promesses ».
Sam Altman : un personnage controversé dans l'industrie
Samuel Altman, 40 ans, est un homme d'affaires et entrepreneur américain qui occupe depuis 2019 le poste de PDG du laboratoire de recherche en IA OpenAI. Sam Altman a étudié à Stanford pendant deux ans avant d'abandonner ses études et de cofonder Loopt, un service de réseau géosocial pour smartphones. En 2011, il a rejoint Y Combinator, un accélérateur de startups et une société de capital-risque, dont il a été le président de 2014 à 2019.
Mais Sam Altman est un personnage très controversé. Il a transformé OpenAI, fondée à l'origine comme organisation à but non lucratif, en une entreprise à but lucratif valorisée à des centaines de milliards de dollars, ce que beaucoup voient comme une trahison des idéaux fondateurs.
Il est également une personne clivante. Sam Altman prêche la prudence sur les dangers de l'IA tout en étant celui qui accélère le plus son développement à des fins commerciales. Il est accusé de chercher à contrôler la réglementation sur l'IA. Il fait l'objet d'enquêtes remettant en cause son intégrité, d'accusations d'abus au sein de sa famille et incarne les inquiétudes profondes de la société face aux changements radicaux apportés par la technologie.
Par exemple, dans sa récente enquête, le New Yorker a documenté la gouvernance d'OpenAI et du caractère de son PDG. La juxtaposition était saisissante au point d'en être comique : d'un côté, l'homme qui se pose en architecte du futur de l'humanité ; de l'autre, le portrait que dressent de lui des dizaines d'ex-collaborateurs, partenaires et membres de son conseil d'administration, celui d'un dirigeant pathologiquement incapable de dire la vérité.
Des détails du rapport révèlent que certains des collègues de Sam Altman estimaient quil manquait dune expertise technique approfondie en programmation et en apprentissage automatique, bien quil dirige lune des entreprises dIA les plus influentes au monde. Selon l'article du New Yorker, plusieurs ingénieurs et initiés ayant travaillé avec le PDG ont déclaré quil ne disposait pas dune grande expérience en codage ou en apprentissage automatique.
La force du mythe installé par Elon Musk face à la réalité
L'introduction en bourse de SpaceX a eu lieu le 12 juin 2026. L'action de la société spatiale dirigée par Elon Musk est cotée sur le marché Nasdaq sous le ticker SPCX, avec un prix d'introduction initial de 135 dollars par action. L'action SpaceX a atteint un pic de 225 dollars le lendemain de l'introduction en bourse pour une valorisation de plus de 2 000 milliards de dollars. Depuis, elle a reculé à 139 dollars pour une valorisation de 1 830 milliards de dollars.
Selon les analystes de Wall Street, si l'on en juge par Tesla, le constructeur de véhicules électriques dirigé par Elon Musk, les fondamentaux économiques de SpaceX ne devraient pas constituer un facteur déterminant. La valorisation astronomique de Tesla repose depuis longtemps sur les promesses d'un robot humanoïde polyvalent et d'un avenir dominé par la conduite autonome, alors que le chiffre d'affaires réel de l'entreprise est resté bien en deçà.
L'introduction en bourse de SpaceX ne propose pas aux investisseurs particuliers une entreprise génératrice de profits immédiats, mais plutôt le rêve d'un futur lointain qui n'existe pas encore. Bien que les avancées technologiques de l'entreprise en matière de fusées et de satellites soient indéniablement impressionnantes, les experts affirment que le véritable talent d'Elon Musk réside avant tout dans sa capacité à forger des mythes et à vendre du rêve.
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