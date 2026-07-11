La Commission européenne conclut à titre préliminaire que la conception addictive d'Instagram et de Facebook est contraire à la législation sur les services numériques

La Commission européenne vient de conclure, à titre préliminaire, que Meta avait enfreint la loi sur les services numériques (DSA). Elle estime que la conception addictive d'Instagram et de Facebook (défilement infini, lecture automatique, notifications push et systèmes de recommandation personnalisés) met en danger le bien-être mental et physique des utilisateurs, en particulier celui des mineurs. Bruxelles affirme par ailleurs que Meta na pas correctement évalué ces risques et que ses mesures de protection existantes, allant des limites de temps pour les adolescents (qui peuvent être désactivées) aux contrôles parentaux techniquement complexes, ne sont pas efficaces. Meta peut désormais contester ces conclusions avant de s'exposer à une amende pouvant atteindre 6 % de son chiffre d'affaires mondial si la position de la Commission est finalement confirmée.
La position adoptée par Bruxelles à l'encontre de Meta s'inscrit dans une stratégie réglementaire amorcée plusieurs mois auparavant. En février 2026, l'Union européenne est passée à l'offensive contre TikTok, Instagram et Facebook en s'attaquant aux fonctionnalités addictives qui ont contribué à la popularité de ces réseaux sociaux. La Commission avait alors conclu que TikTok violait la législation DSA en raison de son « design addictif », ouvrant pour la première fois un débat juridique sur l'architecture des plateformes plutôt que sur leurs contenus. Les régulateurs estiment que ces fonctionnalités réduisent la capacité d'autorégulation des utilisateurs et encouragent un comportement compulsif, tandis que les dispositifs de protection proposés par TikTok sont jugés insuffisants.
Parallèlement à cette offensive réglementaire, les pratiques des plateformes font également l'objet d'une bataille judiciaire. Le 9 février 2026, un procès pour dépendance aux réseaux sociaux a été intenté contre Meta et Google devant un tribunal civil de Los Angeles. Les architectes des plus grandes plateformes mondiales sont accusés d'avoir conçu des plateformes favorisant délibérément l'addiction afin d'accroître l'engagement des utilisateurs. L'affaire repose notamment sur le témoignage d'une jeune femme qui affirme avoir développé une dépendance aux réseaux sociaux dès l'enfance, avec des conséquences psychologiques durables. Selon les plaignants, les géants de la technologie connaissaient et documentaient les risques, mais ont choisi de les ignorer, quitte à sacrifier la santé mentale d'une génération entière.
Les conclusions préliminaires de la Commission européenne ont été annoncées dans un communiqué publié le 10 juillet 2026 sur son site web. Le communiqué est présenté ci-dessous :
« Aujourd'hui, la Commission européenne a conclu à titre préliminaire que Meta enfreignait la législation sur les services numériques pour la conception addictive d'Instagram et de Facebook. L'enquête se concentre sur des fonctionnalités telles que le défilement infini, la lecture automatique, les notifications push et les systèmes de recommandation hautement personnalisés des plates-formes.
Évaluation des risques
L'enquête de la Commission indique que Meta n'a pas évalué de manière adéquate les risques de sa conception addictive pour le bien-être physique et mental des utilisateurs, y compris les mineurs et les adultes vulnérables.
Par exemple, Meta n'a pas tenu compte de certaines fonctionnalités de conception d'Instagram et de Facebook, telles que les recommandations hautement personnalisées, la lecture automatique et le défilement infini, qui montrent constamment aux utilisateurs de nouveaux contenus. Ces caractéristiques alimentent l'envie de l'utilisateur de continuer à défiler et de passer le cerveau en «mode pilote automatique», ce qui contribue à des habitudes malsaines et à une utilisation compulsive.
En outre, Meta n'a pas tenu compte des informations disponibles sur le temps que les mineurs passent sur Instagram ou Facebook la nuit et sur la manière dont l'optimisation de ses différents formats, tels que les rouleaux et les histoires, pourrait conduire à une utilisation excessive ou compulsive des services.
Mesures d'atténuation des risques
Les preuves montrent également que les mesures d'atténuation actuelles de Meta n'ont pas permis de lutter efficacement contre les risques découlant de sa conception addictive.
Par exemple, les outils de gestion du temps d'Instagram et de Facebook, y compris ceux activés par défaut pour les adolescents, peuvent être facilement rejetés et ne conduisent pas à une réduction et un contrôle significatifs de l'utilisation du service.
En outre, la Commission considère que les contrôles parentaux de Meta ne sont efficaces que si les parents et les tuteurs possèdent une expertise technique adéquate et consacrent des efforts et du temps à les comprendre efficacement. Cela nuit à l'efficacité de ces mesures pour faire face aux risques inhérents à la conception addictive d'Instagram et de Facebook.
Les mesures de sensibilisation de Meta, telles que des conseils et des liens vers des ressources en matière de santé mentale disponibles via une page distincte «centre de sécurité», ne semblent pas atténuer suffisamment le risque de conception addictive sur Facebook et Instagram.
À ce stade de l'enquête, la Commission considère que Meta doit apporter des modifications de conception à Instagram et à Facebook. Par exemple, en désactivant des fonctionnalités addictives clés telles que «autoplay» et «infinite scroll» par défaut, en mettant en uvre des «pauses de temps d'écran» efficaces et en adaptant son système de recommandation pour le rendre moins axé sur l'engagement.
Ces conclusions préliminaires ne préjugent pas du résultat final de l'enquête.
Prochaines étapes
Meta a désormais la possibilité d'exercer ses droits de la défense. Il peut examiner les documents figurant dans les dossiers d'enquête de la Commission et répondre par écrit aux conclusions préliminaires de la Commission. Parallèlement, le comité européen des services numériques sera consulté.
Si le point de vue de la Commission est finalement confirmé, celle-ci peut adopter une décision constatant un manquement, qui peut entraîner une amende proportionnée à la nature, à la gravité, à la récurrence et à la durée de l'infraction, plafonnée à 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial total du fournisseur.
Contexte
Les conclusions préliminaires de la Commission aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre de sa procédure formelle d'examen de la conformité de Meta avec la législation sur les services numériques, lancée le 16 mai 2024.
Les points de vue préliminaires de la Commission reposent sur une enquête approfondie qui comprenait une analyse des rapports d'évaluation des risques de Meta, des données et documents internes et des réponses de Meta à de multiples demandes d'informations, un examen des recherches scientifiques approfondies sur ce sujet et des entretiens avec des experts dans de multiples domaines, y compris la dépendance comportementale.
Cette enquête couvre également les préoccupations concernant les mesures d'assurance de l'âge que Meta a mises en place pour les mineurs de moins de 13 ans, pour lesquelles des conclusions préliminaires ont été adoptées le 29 avril 2026. Par ailleurs, la Commission poursuit son enquête sur les effets de «trou de lapin» causés par la conception des systèmes de recommandation de Facebook et d'Instagram, qui peuvent exploiter les vulnérabilités et l'inexpérience des mineurs.
« La protection de la santé physique et mentale des Européens doit être une priorité pour les plateformes de médias sociaux. La législation sur les services numériques fournit un cadre clair pour tenir les plateformes responsables de la conception addictive et des effets de leurs services. Nous sommes pleinement déterminés à faire respecter notre législation en Europe », a déclaré Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive chargée de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie.
»
Alors que la Commission européenne remet en cause la conception même des plateformes de Meta, le groupe fait également l'objet d'un examen accru de l'impact de ses produits sur les mineurs aux États-Unis. En juin 2026, l'entreprise a exercé des pressions sur le Congrès américain pour obtenir une immunité juridique contre les milliers de plaintes pour préjudice causé à des mineurs sur les réseaux sociaux, comme Instagram. Meta a tenté d'influencer les législateurs afin qu'ils ajoutent une clause d'immunité au projet de loi « Kids Online Safety Act », actuellement examiné par le Sénat. Si cette disposition venait à être adoptée, elle remettrait en cause l'ensemble des procédures judiciaires en cours visant Meta et d'autres plateformes en ligne accusées de causer des préjudices à des mineurs.
Source : Commission européenne
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