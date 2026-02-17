Le patron d'Instagram affirme qu'une utilisation quotidienne de 16 heures ne constitue pas une addiction, lors du procès historique sur les effets d'Instagram sur la santé mentale

Adam Mosseri, le patron d'Instagram, a défendu la plateforme devant un tribunal californien, affirmant qu'une utilisation quotidienne de 16 heures ne constituait pas nécessairement une addiction. Témoignant lors d'un procès historique à Los Angeles, il a déclaré qu'il était important de faire la distinction entre une addiction clinique et une utilisation problématique. Ce procès, qui vise Meta, la société mère d'Instagram, devrait servir de test pour les arguments juridiques visant à tenir les entreprises technologiques responsables de leur impact sur la santé mentale des utilisateurs, en particulier des plus jeunes.
Adam Mosseri est un homme d'affaires américain et le directeur d'Instagram. Il a rejoint Facebook (aujourd'hui Meta) en 2008 en tant que concepteur de produits, puis est devenu directeur des applications mobiles de l'entreprise en 2012. Entre 2016 et mai 2018, il a occupé le poste de vice-président des produits chez Facebook, puis a été nommé vice-président des produits d'Instagram à partir de mai 2018. Le 1er octobre 2018, Facebook a annoncé qu'Adam Mosseri assumerait le rôle de nouveau directeur d'Instagram, à la suite de la démission des fondateurs de l'application de partage de photos.
Le directeur d'Instagram a défendu sa plateforme contre les accusations selon lesquelles elle causerait des troubles mentaux chez les mineurs, arguant devant un tribunal californien que même une utilisation apparemment excessive des réseaux sociaux n'équivaut pas à une addiction.
Pour rappel, ce procès intervient dans un contexte où les principales entreprises de réseaux sociaux sont accusées d'avoir créé de véritables « machines à addiction » pour maximiser l'engagement des plus jeunes. Kaley G.M., une plaignante de 20 ans, a poursuivi Meta Platforms (maison mère de Facebook et Instagram) ainsi quAlphabet (propriétaire de YouTube), affirmant être devenue dépendante dès lenfance en raison de mécanismes de conception délibérément addictifs.
Adam Mosseri, qui dirige Instagram depuis huit ans, a témoigné dans le cadre du procès historique qui s'est ouvert la semaine dernière à Los Angeles, devenant ainsi le premier dirigeant de haut rang à comparaître. Le procès devrait durer six semaines et servir de test pour les arguments juridiques visant à tenir les entreprises technologiques responsables de leur impact sur les jeunes.
Les avocats de Meta, propriétaire d'Instagram, ont fait valoir que la plaignante principale dans cette affaire, connue sous ses initiales K.G.M, avait été blessée par d'autres éléments de sa vie, et non par Instagram. YouTube est également cité dans le procès, tandis que Snapchat et TikTok ont tous deux conclu des accords à l'amiable avant le procès.
Adam Mosseri est l'un des principaux dirigeants de Meta, le groupe qui détient également Facebook et WhatsApp. Il indique que le jury devra déterminer si Instagram a joué un rôle important dans les troubles mentaux de la plaignante, arguant que les preuves montrent qu'elle était confrontée à des difficultés importantes dans sa vie bien avant d'utiliser les réseaux sociaux.
Au début de son témoignage, Adam Mosseri a approuvé un argument général avancé par Mark Lanier, l'avocat principal de K.G.M, selon lequel Instagram devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité des utilisateurs de la plateforme, en particulier des jeunes. Cependant, il a déclaré qu'il ne pensait pas qu'il était possible de déterminer à partir de combien de temps l'utilisation d'Instagram était excessive.
Selon Adam Mosseri, le fait que l'utilisation soit problématique relève « d'une question personnelle », expliquant qu'une personne peut utiliser Instagram « plus que vous et se sentir bien ».
« Il est important de faire la distinction entre une addiction clinique et une utilisation problématique », a-t-il ajouté. « Je suis sûr d'avoir déjà dit que j'étais accro à une série Netflix lorsque je l'ai regardée en rafale très tard un soir, mais je ne pense pas que ce soit la même chose qu'une addiction clinique. »
Pourtant, Adam Mosseri a répété à plusieurs reprises qu'il n'était pas un expert en matière d'addiction en réponse aux questions de Mark Lanier. Ce dernier a évoqué avec Mosseri une enquête interne menée par Meta, dans laquelle l'entreprise a interrogé 269 000 utilisateurs d'Instagram sur leur expérience de l'application et a constaté que 60 % d'entre eux avaient été témoins ou victimes d'intimidation au cours de la semaine précédente.
L'avocat a ajouté que K.G.M avait signalé plus de 300 cas d'intimidation sur la plateforme Instagram, demandant à Adam Mosseri s'il était au courant de ce fait. Mosseri a répondu qu'il n'en savait rien.
Mark Lanier a demandé à Adam Mosseri ce qu'il pensait du fait que K.G.M. ait utilisé Instagram pendant 16 heures d'affilée, soit la plus longue durée d'utilisation jamais enregistrée. « Cela semble être une utilisation problématique », a répondu le patron d'Instagram. Mais il n'a pas parlé d'addiction.
Adam Mosseri a également été interrogé sur un échange d'e-mails entre des dirigeants de Meta en 2019, dans lequel ils discutaient de l'impact négatif potentiel pour les utilisateurs d'une fonctionnalité permettant de modifier son apparence physique sur les photos.
Nick Clegg, qui a occupé le poste de directeur des affaires internationales chez Meta pendant plusieurs années après avoir été député pendant plus de dix ans, faisait partie de ceux qui ont exprimé leur inquiétude au sujet des filtres d'image. Il a déclaré que Meta finirait par être « accusée à juste titre de privilégier la croissance au détriment de la responsabilité », ce qui aurait finalement un impact « régressif » sur la réputation de l'entreprise.
Adam Mosseri a déclaré que l'entreprise avait finalement décidé d'interdire les filtres d'image qui allaient au-delà de l'imitation des effets du maquillage. Après que Mark Lanier ait contesté cette affirmation, Mosseri a admis que l'interdiction de ces filtres avait été « modifiée », tout en niant qu'elle ait été complètement levée.
Meta et d'autres entreprises de médias sociaux, notamment YouTube, Snapchat et TikTok, font face à des milliers d'autres poursuites judiciaires intentées par des familles, des procureurs généraux et des districts scolaires à travers les États-Unis.
Lors de son arrivée, Adam Mosseri a été accueilli par une foule devant le palais de justice, composée de curieux, de manifestants et de parents non impliqués dans le procès, mais qui affirment néanmoins avoir vu leurs enfants souffrir de ce qu'ils qualifient d'addiction aux réseaux sociaux.
Mariano Janin, originaire de Londres, fait partie de ces familles. Tenant une photo de sa fille Mia, qui s'est suicidée en 2021 à l'âge de 14 ans, Janin a déclaré s'être rendu à Los Angeles pour assister au procès et manifester son soutien à l'idée que l'utilisation des réseaux sociaux devrait être restreinte pour les jeunes utilisateurs.
« S'ils changeaient leur modèle économique, ce serait différent », a déclaré Mariano Janin. « Ils devraient protéger les enfants. Ils ont la technologie, ils ont les moyens financiers. »
Mark Zuckerberg, le patron de Meta, et Neal Mohan, directeur général de YouTube, font partie des autres personnalités de premier plan qui devraient témoigner dans cette affaire.
Ce procès visant Meta Platforms intervient alors que des travaux académiques décrivent une transformation profonde et préoccupante de lécosystème des réseaux sociaux.
Une étude récente de l'université d'Amsterdam a en effet mis en évidence un déclin marqué de l'utilisation des médias sociaux aux États-Unis entre 2020 et 2024, notamment chez les jeunes et les personnes âgées, ainsi qu'une fragmentation accrue de l'espace public numérique. Fondée sur les données des études électorales américaines nationales (ANES) de 2020 et 2024, cette recherche met également en lumière une intensification de la polarisation affective dans les discours en ligne. Selon l'étude, la sphère publique numérique devient ainsi plus restreinte, plus fragmentée et idéologiquement plus extrême, alimentant les préoccupations relatives à la désinformation, à la toxicité et aux formes d'usage problématique.
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous les propos du patron d'Instagram crédibles ou pertinents ?
Voir aussi :
Bientôt la fin du scroll infini ? Bruxelles s'attaque aux fonctionnalités qui ont fait le succès des réseaux sociaux addictifs, ciblant d'abord TikTok, Instagram et Facebook de Meta dans son viseur
Instagram est « l'application la plus invasive », selon une nouvelle étude de pCloud, la société mère Facebook vient en deuxième position
Réseaux sociaux et santé mentale des adolescents : une épidémie mondiale de troubles mentaux, des statistiques inquiétantes dans l'ère numérique
Vous avez lu gratuitement 894 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.