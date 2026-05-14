La Commission européenne prévoit de sévir contre les fonctionnalités « addictives » de TikTok et d'Instagram. La présidente Ursula von der Leyen a déclaré que l'UE comptait adopter une réglementation applicable à ces plateformes dans le courant de l'année. Partout dans le monde, les gouvernements envisagent d'adopter des mesures législatives visant à protéger les enfants contre les dangers des réseaux sociaux.
Ursula Gertrud von der Leyen, née le 8 octobre 1958, est une femme politique et médecin allemande qui occupe le poste de présidente de la Commission européenne depuis 2019. Elle a fait partie du gouvernement fédéral allemand entre 2005 et 2019, occupant divers postes au sein du cabinet d'Angela Merkel, le dernier en date étant celui de ministre fédérale de la Défense. Elle est membre de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), un parti de centre-droit, et de son parti politique européen affilié, le Parti populaire européen (PPE).
Le 2 juillet 2019, von der Leyen a été proposée par le Conseil européen comme candidate à la présidence de la Commission européenne. Elle a ensuite été élue par le Parlement européen le 16 juillet ; elle a pris ses fonctions le 1er décembre, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste. Le 18 juillet 2024, von der Leyen a été réélue présidente de la Commission européenne par le Parlement européen avec une majorité absolue de 401 députés sur 720. Sa majorité absolue s'est renforcée d'une trentaine de voix par rapport à son élection de 2019.
En février 2026, l'Union européenne est passé à l'offensive contre TikTok, Instagram et Facebook. Pour la première fois, les régulateurs européens pointent du doigt un ensemble de fonctionnalités à « designs addictifs » (conception addictive). Ils jugent que ces fonctionnalités sont délibérément conçues pour maximiser le temps passé sur l'application au détriment de la santé mentale des utilisateurs : le défilement infini qui élimine tout point d'arrêt naturel, l'autoplay qui enchaîne automatiquement les vidéos sans action de l'utilisateur, les notifications push incessantes, et surtout l'algorithme de recommandation hyper-personnalisé de TikTok qui crée ce que les scientifiques comportementaux appellent un « programme de renforcement à ratio variable » - le même principe psychologique qui rend les machines à sous addictives.
Récemment, lors du Sommet européen sur l'intelligence artificielle et les enfants au Danemark, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a révélé que l'UE prendra des mesures contre certaines fonctionnalités des plateformes de réseaux sociaux plus tard dans l'année. « Nous prenons des mesures contre TikTok et sa conception addictive défilement sans fin, lecture automatique et notifications push. Il en va de même pour Meta, car nous estimons quInstagram et Facebook ne respectent pas leur propre limite dâge minimale de 13 ans », a déclaré von der Leyen. « Nous enquêtons sur les plateformes qui permettent aux enfants de se perdre dans des labyrinthes de contenus préjudiciables tels que des vidéos encourageant les troubles alimentaires ou lautomutilation. »
L'exécutif européen a également développé sa propre application de vérification de l'âge, qui répond aux « normes de confidentialité les plus strictes au monde », selon Von der Leyen. Les États membres pourront bientôt l'intégrer à leurs portefeuilles numériques, et elle pourra être facilement mise en uvre par les plateformes en ligne. « Plus d'excuses : la technologie de vérification de l'âge est disponible », a déclaré la présidente de la Commission européenne. La Commission européenne pourrait présenter une proposition législative dès cet été, dans lattente des avis et des conclusions de son « groupe spécial dexperts sur la sécurité des enfants en ligne ».
LUE a pris des mesures répressives à lencontre des géants américains de la technologie au cours de lannée écoulée, en appliquant une législation visant à renforcer la responsabilité de ces derniers. Une série damendes a suscité les critiques des responsables américains, qui ont averti que lUnion risquait de passer à côté de léconomie de lIA. Le président américain Donald Trump soppose aux sanctions infligées aux entreprises américaines, qui ont totalisé plus de 7 milliards de dollars au cours des deux dernières années. En février, Trump a signé un mémorandum envisageant l'imposition de droits de douane pour « lutter contre les taxes sur les services numériques (DST), les amendes, les pratiques et les politiques que les gouvernements étrangers imposent aux entreprises américaines ».
Apple, Meta et Google font partie des entreprises visées par des amendes pour violation des lois antitrust et de la concurrence de lUnion, quelles ont contestées. Plus tôt cette année, la Commission européenne a ouvert une enquête contre X, l'entreprise d'Elon Musk anciennement connue sous le nom de Twitter, pour la diffusion de contenus sexuellement explicites non consensuels mettant en scène des femmes et des enfants, générés par son chatbot Grok.
Le renforcement du contrôle juridique autour de la sécurité des enfants sur les plateformes de réseaux sociaux fait suite à une décision de justice très médiatisée rendue en mars aux États-Unis, dans laquelle Meta et YouTube ont été condamnés. Le tribunal a estimé que des fonctionnalités telles que le défilement infini et la lecture automatique contribuaient à la dépendance et à des troubles de santé mentale chez les adolescents.
Le procès qui a été ouvert en février 2026 à Los Angeles contre Meta et Google représente un tournant historique dans la régulation du numérique. Pour la première fois, les architectes des plus grandes plateformes mondiales a dû répondre de leurs choix d'ingénierie devant un jury populaire. Derrière l'affaire judiciaire, c'est toute la mécanique de l'économie de l'attention qui est mise à nu : des algorithmes délibérément conçus pour maximiser l'engagement, quitte à sacrifier la santé mentale d'une génération entière.
En 2023, Meta, la société mère dInstagram et de Facebook, avait déjà fait face à une vague de poursuites judiciaires de la part de 41 États américains et du district de Columbia, qui laccusent de contribuer à une crise de santé mentale chez les jeunes en concevant des fonctionnalités addictives sur ses plateformes sociales. En 2021, le bureau du procureur général du Massachusetts a mené une enquête multiétatique sur « les impacts d'Instagram sur les jeunes » après que la lanceuse d'alerte de Facebook, Frances Haugen, a révélé que Facebook savait qu'Instagram était « toxique » pour les adolescentes, mais avait minimisé les risques pour le public.
Plus récemment, la Commission a estimé que Meta avait enfreint la loi européenne sur les services numériques en ne parvenant pas à empêcher les moins de 13 ans daccéder à ses plateformes, une enquête préliminaire ayant déterminé que les mineurs pouvaient facilement contourner les contrôles.
Parallèlement, l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans gagne du terrain auprès des gouvernements du monde entier, après que l'Australie est devenue le premier pays à mettre en uvre une interdiction générale en décembre. Plusieurs pays européens, dont l'Espagne, la France et le Royaume-Uni, proposent leur propre législation pour empêcher les enfants d'accéder aux réseaux sociaux.
Source : Commission européenne
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