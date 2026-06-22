Meta a exercé des pressions auprès du Congrès US pour obtenir une immunité juridique contre les plaintes pour préjudice causé à des mineurs sur les réseaux sociaux tels quInstagram

Meta Platforms cherche à obtenir une protection juridique contre les plaintes pour préjudice causé à des mineurs sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram, alors qu'elle fait face à des milliers de poursuites judiciaires émanant de jeunes utilisateurs et de leurs familles. L'entreprise a exercé des pressions sur les législateurs américains pour qu'ils ajoutent une disposition relative à l'immunité dans le projet de loi « Kids Online Safety Act », actuellement examiné par le Sénat. Si cette disposition était adoptée, elle remettrait en cause, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, toutes les procédures judiciaires en cours visant Meta et d'autres plateformes en ligne accusées de causer des préjudices à des mineurs.
Cette tentative de Meta s'inscrit dans un débat plus large sur la réglementation de la sécurité des mineurs en ligne aux États-Unis. La loi KOSA, considérée comme la première réforme majeure en matière de protection des enfants sur Internet depuis 1998, a été adoptée par le Sénat en juillet 2024, puis bloquée à la Chambre des représentants, avant d'être réintroduite au début de l'année 2025. Toutefois, les experts mettent en garde contre ses effets potentiels sur les libertés numériques, estimant que la loi pourrait favoriser la censure et la surveillance de masse sous couvert de protection des mineurs.
Ces débats législatifs interviennent alors que les plateformes en ligne sont confrontées à une pression judiciaire croissante. En février 2026, un procès d'envergure a été ouvert à Los Angeles contre Meta et Google concernant les effets potentiellement addictifs des réseaux sociaux sur les jeunes utilisateurs. Les plaignants affirment que les entreprises étaient conscientes des risques liés à leurs plateformes, mais qu'elles ont tout de même privilégié des mécanismes visant à maximiser l'engagement, au détriment de la santé mentale d'une génération entière.
Plus récemment, Meta Platforms a exercé des pressions auprès du Congrès américain pour obtenir une immunité juridique contre les plaintes pour préjudice causé à des mineurs liées à ses produits de réseaux sociaux tels quInstagram, alors quelle fait face à des milliers de poursuites judiciaires intentées par de jeunes utilisateurs et leurs familles, selon une source proche du dossier et le texte législatif proposé.
Si elle était adoptée par les législateurs et promulguée dans le cadre de la loi Kids Online Safety Act actuellement examinée par le Sénat américain, une telle disposition pourrait remettre en cause des milliers de poursuites judiciaires intentées contre Meta et dautres plateformes en ligne pour préjudice causé à des enfants. Meta et YouTube (propriété de Google) doivent verser un total de 6 millions de dollars de dommages-intérêts après avoir perdu leur premier procès en début dannée.
Bien que les législateurs naient donné aucune indication quant à ladoption de ces dispositions, cette campagne de lobbying illustre le type de protections juridiques que Meta cherche à obtenir dans le cadre de la plus grande tentative de réglementation des plateformes en ligne aux États-Unis depuis les années 1990.
Meta avait précédemment appelé à la mise en place de normes fédérales qui obligeraient les boutiques dapplications à vérifier lâge des utilisateurs et remplaceraient les lois des États relatives à la sécurité des enfants en ligne.
Le texte proposé rendrait les entreprises en ligne « à l'abri de toute poursuite ou responsabilité en vertu de la législation des États » pour les plaintes liées à la sécurité des enfants sur Internet. Cette disposition figure aux côtés dun texte qui prévaudrait sur les lois des États en matière de sécurité et de vie privée des enfants sur Internet.
Si elle était adoptée, cette disposition mettrait fin à toutes les procédures judiciaires en cours au moment de lentrée en vigueur de la loi, a déclaré Julia Duncan, de lAmerican Association for Justice, une association représentant les avocats plaidants.
« Le texte prévoit une immunité très claire contre tous les parents et tous les districts scolaires qui cherchent à tenir une entreprise spécialisée dans l'IA ou les réseaux sociaux pour responsable des préjudices causés » aux enfants, a déclaré Julia Duncan.
Meta aurait proposé cette formulation en échange de l'abandon de son opposition à la loi KOSA, a indiqué la source. Ce projet de loi, porté par les sénateurs américains Marsha Blackburn, républicaine, et Richard Blumenthal, démocrate, obligerait les entreprises de réseaux sociaux à prendre des mesures raisonnables pour prévenir certains préjudices causés aux mineurs, tels que l'utilisation compulsive de leurs plateformes.
Ce projet de loi fait désormais l'objet de négociations entre Marsha Blackburn et la Maison Blanche, qui visent à regrouper des projets de loi sur la sécurité des enfants en ligne avec une disposition qui prévaudrait sur certaines lois des États relatives à l'IA.
Interrogé sur cette disposition spécifique relative à la responsabilité, un porte-parole de Marsha Blackburn a déclaré : « Nous n'avons pas pris connaissance de cette proposition de formulation et ne l'envisagerions en aucun cas. »
En vertu de la loi KOSA, les entreprises seraient tenues de faire preuve de prudence lors du déploiement de certaines fonctionnalités, notamment le défilement infini, les notifications d'activité et les filtres photo modifiant l'apparence.
Une Californienne a obtenu gain de cause en justice contre Meta et YouTube plus tôt cette année, ses avocats ayant fait valoir que ces entreprises savaient que ces fonctionnalités créaient une dépendance et étaient nocives pour les jeunes. Les entreprises ont l'intention de faire appel de cette décision.
La loi KOSA a été adoptée au Sénat par 91 voix contre 3 en 2024, mais n'a pas été adoptée par la Chambre des représentants des États-Unis. Elle a été présentée à nouveau cette année avec le soutien du chef de la majorité au Sénat américain, John Thune, républicain, et du chef de la minorité au Sénat américain, Chuck Schumer, démocrate.
Alors que Meta cherche à limiter son exposition juridique aux États-Unis, l'entreprise fait également l'objet d'un examen réglementaire accru en Europe concernant la protection des mineurs sur ses plateformes. En mai 2024, la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie visant Facebook et Instagram au titre du règlement sur les services numériques (DSA), estimant que les mesures mises en place par Meta pourraient ne pas répondre de manière adéquate aux risques auxquels les enfants sont exposés en ligne.
« La Commission craint que les systèmes de Facebook et d'Instagram, y compris leurs algorithmes, ne stimulent des addictions comportementales chez les enfants et ne créent ce que l'on appelle des "effets de trou de lapin" », a déclaré l'exécutif de l'UE dans un communiqué. « La Commission est également préoccupée par les méthodes d'assurance et de vérification de l'âge mises en place par Meta. Les préoccupations de l'autorité de régulation concernent l'accès des enfants à des contenus inappropriés. »
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