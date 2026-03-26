Un jury dit que l'algorithme, pas le contenu, est le problème
Un jury de Los Angeles a rendu le 25 mars 2026 un verdict historique contre Meta et Google, jugeant leurs plateformes Instagram et YouTube coupables de négligence dans la conception d'outils conçus pour rendre les mineurs dépendants. Pour la première fois aux États-Unis, ce n'est pas le contenu publié sur les réseaux sociaux qui est mis en cause, mais l'architecture même des produits. Une décision qui pourrait faire jurisprudence pour des milliers d'affaires similaires, et redistribuer les cartes d'une protection juridique dont la Big Tech bénéficie depuis trente ans.
Kaley, identifiée dans les documents judiciaires par ses initiales KGM, a aujourd'hui 20 ans. Elle a commencé à utiliser YouTube à l'âge de 6 ans, Instagram à 9 ans. Elle a déclaré à la barre avoir passé ses journées entières sur les réseaux sociaux, éprouvant une montée d'adrénaline à chaque notification ou « like », enchaînée à son téléphone. Ce sont ces mécanismes d'engagement, et non les contenus vus, qui ont constitué le cur de l'accusation.
Son avocat, Mark Lanier, a affirmé que pendant des années les plateformes de réseaux sociaux ont tiré profit du ciblage des enfants en dissimulant les fonctionnalités addictives et dangereuses intégrées à leurs interfaces. Pour étayer cette thèse, son équipe s'est appuyée sur des documents internes à Meta versés au dossier. L'un d'eux précisait que les enfants de 11 ans étaient quatre fois plus susceptibles de revenir sur Instagram que sur les applications concurrentes, malgré l'âge minimum légal fixé à 13 ans. Un autre mémo interne résumait la stratégie en des termes sans ambiguïté : « Si on veut gagner avec les ados, il faut les attraper dès l'enfance. »
Après plus de 40 heures de délibérations réparties sur neuf jours, le jury, constitué de cinq hommes et sept femmes, a conclu que Meta et YouTube avaient fait preuve de négligence dans la conception et l'exploitation de leurs plateformes, et que cette négligence constituait un facteur substantiel dans les préjudices subis par la plaignante. Parmi les préjudices retenus figurent la dépression, la dysmorphie corporelle et des pensées suicidaires.
La mécanique d'un contournement juridique inédit
Pour comprendre la portée de ce verdict, il faut revenir sur l'obstacle juridique qui a longtemps rendu ce type de poursuites impossible. Depuis des décennies, l'article 230 de la loi Communications Decency Act de 1996 offrait aux plateformes une immunité quasi absolue en les protégeant de toute responsabilité pour les contenus publiés par des tiers. Toute tentative de mise en cause des réseaux sociaux pour des préjudices liés au contenu se heurtait à ce bouclier, et les affaires mouraient en phase préliminaire.
La stratégie juridique de l'affaire KGM a consisté à déplacer entièrement la cible : au lieu d'attaquer les contenus, les avocats ont mis en cause la conception même des plateformes, arguant que le préjudice découlait non pas de publications de tiers, mais des choix d'ingénierie des entreprises elles-mêmes. Défilement infini, lecture automatique des vidéos, systèmes de notifications calibrés pour amplifier l'anxiété, boucles de récompense variable : ces fonctionnalités reposent sur les mêmes principes comportementaux que les machines à sous. Ce sont des décisions de conception délibérées, soumises aux mêmes obligations de sécurité que tout autre produit manufacturé.
La juge Carolyn Kuhl de la Cour supérieure de Californie a validé cette théorie en novembre 2025, en rejetant la demande de Meta visant à écarter l'affaire avant procès. Elle a établi une distinction fine entre les fonctionnalités liées à la publication de contenus, potentiellement protégées par l'article 230, et des mécanismes comme le minutage des notifications, les boucles d'engagement ou l'absence de contrôles parentaux significatifs, qui ne le sont pas nécessairement. Cette cartographie fonctionnalité par fonctionnalité constitue désormais une feuille de route pour les juridictions de tout le pays.
Zuckerberg à la barre, une semaine de cauchemar pour la Silicon Valley
Le procès, qui a duré sept semaines, a donné lieu à des scènes rares : Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a dû témoigner à la barre le 18 février 2026, défendant ses produits devant le jury. Il a affirmé qu'il était « très difficile » de faire respecter les limites d'âge sur Instagram, et minimisé le rôle économique des utilisateurs mineurs pour l'entreprise.
Au final, le jury a attribué à Meta 70 % de la responsabilité dans les préjudices causés à la plaignante, et à YouTube les 30 % restants. Les dommages compensatoires ont été fixés à 3 millions de dollars. Les jurés ont également recommandé des dommages punitifs de 2,1 millions d'euros à la charge de Meta, et de 900 000 dollars pour YouTube. En concluant que les deux entreprises avaient agi avec malice, oppression ou fraude, le jury a ouvert la voie à ces pénalités supplémentaires, qui s'ajoutent aux 3 millions compensatoires pour un total de 6 millions de dollars.
Les deux entreprises ont annoncé leur intention de faire appel. Meta a déclaré « respectueusement » son désaccord, ajoutant que la santé mentale des adolescents est une réalité « profondément complexe qui ne peut être attribuée à une seule application ». Google a pour sa part estimé que le verdict « méconnaît YouTube, une plateforme de vidéos construite de manière responsable, et non un réseau social ».
Un verdict encadré, mais un signal de rupture
Il serait réducteur de résumer ce verdict à sa dimension financière. Le procès de Los Angeles est survenu un jour après qu'un jury du Nouveau-Mexique a condamné Meta à verser 375 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir manqué à son obligation de protéger les jeunes utilisateurs contre des prédateurs sexuels sur Instagram et Facebook. Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déjà annoncé qu'il « attend avec impatience de tenir Meta responsable » lors d'un procès distinct prévu en août 2026 dans la Baie de San Francisco.
L'enjeu dépasse largement la plaignante individuelle. L'affaire KGM a été sélectionnée comme procès pilote (bellwether), censé orienter les verdicts dans l'ensemble des affaires connexes (environ 1 600 plaignants, dont plus de 350 familles et plus de 250 districts scolaires), consolidées dans une procédure de coordination judiciaire californienne. Ce dossier partage ses équipes juridiques et ses pièces à conviction, dont les documents internes à Meta, avec un contentieux fédéral multijuridictionnel qui devra avancer devant les tribunaux dans le courant de l'année.
Les avocats impliqués dans ces affaires voient dans le verdict de Los Angeles un signe encourageant que le barrage commence à céder en faveur d'une réforme sectorielle. Les comparaisons avec le tabac sont omniprésentes dans les commentaires : plusieurs procès programmés pour cette année et au-delà marquent l'aboutissement d'années d'examen critique des plateformes, de leur responsabilité dans les addictions, et de la question de savoir si elles proposent des contenus conduisant à la dépression, aux troubles alimentaires ou au suicide.
TikTok et Snap déjà sortis par la petite porte
Un détail révélateur du rapport de force actuel : TikTok et Snap, également désignés comme défendeurs dans la plainte initiale, ont chacun conclu un accord avant l'ouverture du procès. Les montants de ces transactions n'ont pas été rendus publics. Cette retraite précoce suggère que les deux entreprises ont jugé le risque d'une mise en cause publique de leur architecture d'engagement plus coûteux qu'une sortie discrète. Elle met aussi en lumière la position désormais isolée de Meta et Google, qui ont choisi le bras de fer et perdu la première manche.
La stratégie défensive des deux géants a reposé sur deux axes. Sur le fond, Meta a insisté sur les antécédents familiaux difficiles de la plaignante et rappelé qu'aucun de ses thérapeutes n'avait identifié les réseaux sociaux comme cause de ses troubles. Les avocats de la plaignante n'avaient pas à prouver que les réseaux sociaux avaient causé ses difficultés, seulement qu'ils avaient constitué un facteur substantiel dans ses préjudices. Cette distinction, simple en apparence, s'est révélée décisive.
Sur la forme, YouTube a tenté une dissociation sémantique en arguant que sa plateforme est davantage comparable à la télévision qu'à un réseau social. Ses avocats ont notamment mis en avant les données d'utilisation de la plaignante, qui aurait passé en moyenne une minute par jour sur YouTube Shorts depuis le lancement de cette fonctionnalité en 2020. Argument insuffisant pour convaincre les jurés.
Une jurisprudence à géométrie variable
Malgré son caractère historique, ce verdict appelle quelques nuances. Les dommages accordés (6 millions de dollars au total) représentent une fraction infime des milliards réclamés par les avocats de la plaignante, et une somme négligeable comparée aux revenus annuels de Meta ou d'Alphabet. La portée symbolique et jurisprudentielle pèse infiniment plus lourd que le montant financier.
Les tentatives de Meta, Google et Snap d'obtenir des appels en cours de procédure ont été repoussées par les juridictions, qui ont estimé que l'intérêt public exigeait des procès rapides et une phase de découverte factuelle. Mais l'issue des appels annoncés par les deux entreprises reste incertaine, et plusieurs victoires en appel pourraient réduire à néant la portée pratique du verdict.
Ce qui est en revanche difficilement réversible, c'est le changement de paradigme conceptuel que ce procès a consacré. La distinction entre conduite et contenu, qui consiste à traiter les choix algorithmiques comme un comportement propre à l'entreprise plutôt que comme la publication protégée de tiers, constitue une feuille de route pour les tribunaux du pays tout entier. Et au-delà des frontières américaines : des juristes européens, australiens et canadiens suivent ces procédures avec attention.
L'ingénierie de l'addiction a désormais un prix. Reste à savoir si ce prix sera suffisamment élevé pour que Meta et Google jugent plus rentable de revoir leurs produits que de se battre dans les tribunaux.
Source : décision de justice
Et vous ?
La distinction juridique entre « contenu » et « conception » d'une plateforme vous semble-t-elle solide ? Peut-on vraiment séparer l'architecture d'un fil d'actualité du contenu qu'elle met en avant ?
Les 6 millions de dommages accordés représentent une fraction infime des revenus de Meta ou Google. Un tel verdict a-t-il réellement de quoi changer le calcul économique des plateformes, ou n'est-ce qu'un coût acceptable pour continuer à fonctionner de la même façon ?
TikTok et Snap ont préféré régler à l'amiable avant le procès. Est-ce selon vous un aveu implicite de leur responsabilité, ou une simple décision de gestion du risque juridique et réputationnel ?
L'article 230 a été conçu dans un contexte d'internet très différent. Doit-il être réformé en profondeur, ou la stratégie de contournement par la responsabilité produit est-elle suffisante pour corriger ses effets ?
Si ces verdicts déclenchent une vague de redesign des plateformes pour les mineurs, est-ce une bonne nouvelle ? Ou risque-t-on simplement de voir émerger des versions édulcorées pour les moins de 18 ans, pendant que l'architecture addictive reste intacte pour les adultes ?
Vous avez lu gratuitement 975 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.