Les procureurs généraux de 41 États et du district de Columbia ont poursuivi Meta il y a quelques heures. Cette décision intervient après la conclusion d’une enquête multiétatique lancée en 2021, au cours de laquelle une coalition bipartite de forces de l’ordre de l’État a commencé à examiner comment les fonctionnalités de Facebook et d’Instagram sont conçues pour créer une dépendance et nuire aux enfants.La procureure générale du Massachusetts, Andrea Joy Campbell, a annoncé qu'elle intentait une action en justice devant la Cour supérieure du Suffolk contre Meta Platforms Inc., anciennement connue sous le nom de Facebook, et sa filiale Instagram, pour violation de la loi du Massachusetts sur la protection des consommateurs en concevant délibérément leurs applications pour rendre les jeunes utilisateurs dépendants et tromper activement et à plusieurs reprises le public sur le danger que représente pour les jeunes la surutilisation de leurs produits.Le procès allègue que, sur la base de ses propres recherches internes, Meta était au courant du préjudice important que ces pratiques causaient aux utilisateurs adolescents et avait choisi de cacher ses connaissances et d'induire le public en erreur pour réaliser un profit. Cette mauvaise conduite affecte des centaines de milliers d’adolescents du Massachusetts qui utilisent activement Instagram.La procureure générale Campbell est rejointe par une coalition bipartite de procureurs généraux qui poursuivent le conglomérat de médias sociaux et de technologie devant un tribunal fédéral du district nord de Californie et devant plusieurs tribunaux d'État à travers le pays.« Meta s’attaque à nos jeunes et a choisi de profiter en ciblant et en exploitant sciemment leurs vulnérabilités. Ce faisant, Meta a contribué de manière significative à la crise de santé mentale actuelle chez nos enfants et adolescents », a déclaré la procureur générale Campbell. « Parce que Meta a montré qu’elle n’agira pas de manière responsable à moins que les tribunaux ne l’y obligent, mes collègues et moi-même agissons aujourd’hui – et continuerons à faire pression pour des changements significatifs dans les plateformes de Meta qui protègent nos jeunes. »Bien qu'une grande partie de la plainte du Massachusetts repose sur des éléments qui font actuellement l'objet d'un examen devant la Cour supérieure, des sources accessibles au public, y compris celles précédemment publiées par d'anciens employés de Meta, révèlent que Meta a délibérément rendu ses plateformes addictives chez les enfants et les adolescents, sachant que les enfants et les adolescents ont été lésés au cours du processus.La plainte allègue que Meta utilise secrètement des fonctionnalités de conception qui exploitent et capitalisent délibérément sur les vulnérabilités uniques des jeunes utilisateurs et surmontent la capacité des jeunes à autoréguler leur temps passé sur sa plateforme. Ces fonctionnalités incluent le « défilement infini », les notifications et alertes quasi constantes, les Story et les Reel à lecture automatique, des fonctionnalités conçues pour créer un sentiment de « FOMO » (peur de rater quelque chose) et des mécanismes de « récompenses variables intermittentes » similaires à ceux utilisés par machines à sous.Ces fonctionnalités ont été conçues et déployées dans le but d'inciter les jeunes utilisateurs à passer le plus de temps possible sur la plateforme, de les attirer à revenir lorsqu'ils tentent de s'arrêter et de submerger leur capacité à contrôler ou réguler leur propre utilisation, avec des conséquences significatives et concernant les impacts négatifs sur le développement cérébral et la santé mentale des adolescents utilisateurs.La plainte allègue en outre que Meta savait que ces fonctionnalités avaient des impacts néfastes et négatifs sur les jeunes utilisateurs - mais au lieu de prendre des mesures pour atténuer ces dommages, elle a choisi d'induire le public en erreur, vantant la sécurité de ses plateformes pour les jeunes et affirmant qu'elle donne la priorité au bien-être des jeunes utilisateurs. De nombreux documents et communications internes montrent que Meta, y compris ses plus hauts dirigeants, étaient conscients que certaines fonctionnalités d'Instagram incitaient les jeunes utilisateurs à une utilisation addictive et habituelle de ses plateformes. Au lieu de donner la priorité au bien-être des jeunes utilisateurs – comme elle l’a publiquement affirmé – Meta a choisi à plusieurs reprises et délibérément de ne pas mettre en œuvre de mesures ni de concevoir des changements dont elle savait qu’elles pourraient réduire les méfaits et améliorer le bien-être des jeunes utilisateurs.De plus, la plainte allègue que malgré les affirmations de Meta selon lesquelles les enfants de moins de 13 ans ne sont pas autorisés sur Instagram et n’utilisent pas la plateforme, les dossiers internes montrent qu’ils le font. Meta a permis à ces utilisateurs mineurs de rester sur sa plateforme tout en sachant que sa nature nocive avait le plus grand impact sur ses utilisateurs les plus jeunes. Des documents internes révèlent que l’entreprise savait que ses mesures visant à garder les utilisateurs de moins de 13 ans étaient inefficaces et n’étaient pas appliquées de manière significative, mais qu’elle a décidé de ne pas utiliser ou investir dans des mesures de vérification de l’âge plus efficaces, car cela affecterait la croissance et les revenus de l’entreprise.Les poursuites font suite à une série de révélations faites par une ancienne employée de Meta, Frances Haugen, qui a témoigné devant le Congrès américain et a partagé des milliers de documents internes avec les médias. Ces documents ont montré que Meta était conscient des impacts négatifs de ses plateformes sur la société, la démocratie et la sécurité des utilisateurs, mais qu’il privilégiait ses profits et sa croissance au détriment du bien-être public.Ces allégations marquent un rare accord bipartisan et soulignent la vague d’inquiétude parmi les dirigeants gouvernementaux selon laquelle les réseaux sociaux nuisent aux jeunes utilisateurs en optimisant l’engagement plutôt que la sécurité.« À une époque où notre nation ne voit pas le niveau de collaboration bipartite dont nous avons besoin pour résoudre les problèmes, vous pouvez le voir ici parmi ce groupe de procureurs généraux », a déclaré le procureur général du Colorado, Phil Weiser (démocrate), qui codirige le poursuite fédérale.Trente-trois États, dont le Colorado et la Californie, déposent une plainte conjointe devant le tribunal fédéral du district nord de Californie, tandis que les procureurs généraux de Washington et de huit États déposent des plaintes distinctes devant les tribunaux fédéraux, étatiques ou locaux.« Notre enquête bipartite est arrivée à une conclusion solennelle : Meta a fait du mal à nos enfants et à nos adolescents, cultivant une dépendance pour augmenter les profits des entreprises », a déclaré le procureur général de Californie, Rob Bonta (démocrate), l'un des responsables à la tête de l'effort, dans un communiqué.Les États demandent au tribunal d’ordonner à Meta de cesser ses pratiques trompeuses et illégales, de payer des dommages-intérêts et des amendes, et de mettre en place des mesures pour protéger la santé mentale des enfants et des adolescents qui utilisent ses services. Ils demandent également à Meta de fournir aux autorités et au public un accès complet et transparent à ses recherches internes sur les effets de ses plateformes.Meta a nié les accusations portées contre lui et a affirmé qu’il travaillait à améliorer ses produits pour offrir une expérience positive et sûre aux utilisateurs. La société a également déclaré qu’elle coopérait avec les régulateurs et les législateurs pour trouver des solutions aux défis posés par les technologies numériquesLes efforts visant à adopter de nouvelles mesures de protection de la vie privée et de la sécurité des enfants en ligne ont stagné au niveau fédéral, laissant en grande partie les États aller de l'avant avec de nouvelles mesures agressives.Des États comme l'Arkansas et l'Utah ont adopté des lois interdisant l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 13 ans et exigeant que les adolescents de moins de 18 ans obtiennent l'autorisation de leurs parents pour accéder aux sites. La Californie, quant à elle, a adopté des règles obligeant les entreprises technologiques à vérifier les risques de leurs produits et à intégrer des garde-fous en matière de sécurité et de confidentialité dans leurs outils. Au lieu d’une législation fédérale, les parents et les districts scolaires se sont également saisis de l’affaire, intentant des poursuites accusant Meta, TikTok et d’autres plateformes d’aggraver la crise de santé mentale des jeunes dans le pays et d’aggraver les problèmes d’anxiété, de dépression et d’image corporelle chez les étudiants.L’augmentation des poursuites judiciaires arrive à un moment où les recherches sur le lien entre l’utilisation des médias sociaux et les problèmes de santé mentale restent floues. Cette année, le chirurgien général américain Vivek H. Murthy a publié un avis affirmant qu'une utilisation excessive des médias sociaux pendant l'enfance peut entraîner un risque plus élevé de mauvaise santé mentale, notamment de problèmes de sommeil ou d'insatisfaction corporelle. Mais un rapport de l’American Psychological Association a révélé que l’utilisation des médias sociaux « n’est pas intrinsèquement bénéfique ou nuisible aux jeunes » et que des recherches supplémentaires devraient être menées sur le sujet.Depuis lors, Meta a dévoilé de nombreux changements de politique et de produits destinés à rendre ses applications plus sûres pour les enfants, notamment en donnant aux parents des outils pour suivre l'activité, en intégrant des avertissements invitant les adolescents à faire une pause dans les médias sociaux et en mettant en œuvre des paramètres de confidentialité plus stricts par défaut pour les jeunes utilisateurs.Les changements n’ont pas réussi à apaiser ses critiques aux niveaux étatique et fédéral, qui affirment que l’entreprise a manqué à sa responsabilité de protéger ses jeunes utilisateurs les plus vulnérables.Depuis des années, Meta s'inquiète du fait que les jeunes passent moins de temps sur Facebook, tandis que les adolescents affluent vers des concurrents tels que TikTok et Snapchat. Pour attirer les jeunes utilisateurs, la société a tenté de reproduire TikTok avec son service de vidéo courte, Reels.Mais la volonté d’attirer les jeunes a attiré l’attention des régulateurs qui craignent que des applications comme Facebook et Instagram nuisent à la santé mentale des jeunes, les entraînent dès leur plus jeune âge vers des produits addictifs et compromettent leur vie privée. Meta affirme que les recherches sur les effets des médias sociaux sur les jeunes sont mitigées et que l'entreprise prend des précautions pour protéger les utilisateurs.Source : plainte Que pensez-vous de la responsabilité de Meta dans la crise de santé mentale chez les jeunes utilisateurs des réseaux sociaux ?Quelles sont les mesures que Meta devrait prendre pour protéger le bien-être de ses utilisateurs, en particulier les enfants et les adolescents ?Quel est le rôle des autorités et des législateurs dans la régulation des plateformes numériques comme Instagram et Facebook ?Quels sont les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux pour la société, la démocratie et la sécurité ?Comment gérez-vous votre usage des réseaux sociaux et celui de vos proches ? Avez-vous déjà ressenti des effets négatifs sur votre santé mentale ou physique ?