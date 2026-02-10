Les plus grandes entreprises de réseaux sociaux sont accusées d'avoir créé des « machines à addiction » lors d'un procès historique pour examiner les effets d'Instagram et YouTube sur la santé mentale

Meta Platforms et YouTube ont délibérément conçu des produits dont ils savaient qu'ils rendraient les enfants dépendants, a récemment déclaré à un jury californien l'avocat d'une femme qui poursuit les deux entreprises dans le cadre d'un procès qui déterminera si les grandes plateformes technologiques peuvent être tenues responsables de la conception de leurs applications. La jeune femme de 20 ans, identifiée comme Kaley G.M. devant le tribunal, poursuit Meta Platforms, la société mère de Facebook et Instagram, et Alphabet, propriétaire de YouTube.
En novembre 2023, un juge fédéral américain a rejeté les efforts déployés par les principales sociétés de médias sociaux pour rejeter les poursuites judiciaires nationales les accusant d'avoir illégalement attiré des millions d'enfants sur leurs plateformes, puis de les avoir rendus dépendants, ce qui a nui à leur santé mentale. La juge Yvonne Gonzalez Rogers, du district d'Oakland, en Californie, a statué contre Alphabet, qui exploite Google et YouTube ; Meta Platforms, qui exploite Facebook et Instagram ; ByteDance, qui exploite TikTok ; et Snap, qui exploite Snapchat. Selon la juge, les médias sociaux doivent faire face à des poursuites pour addiction des jeunes.
Kaley est devenue accro aux réseaux sociaux dès son plus jeune âge en raison de la conception addictive des applications, a déclaré son avocat Mark Lanier aux jurés. Lanier a déclaré que des documents internes des entreprises montrent que « ces entreprises ont conçu des machines destinées à rendre les enfants dépendants, et qu'elles l'ont fait délibérément ». Mais les deux entreprises ont nié ces allégations.
Un verdict contre les entreprises technologiques pourrait ouvrir la voie à des affaires similaires devant les tribunaux d'État et ébranler la défense juridique de longue date de l'industrie américaine contre les plaintes pour préjudice causé aux utilisateurs. Google, Meta, TikTok et Snap font face à des milliers de poursuites judiciaires en Californie. Le PDG de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, devrait être appelé à témoigner lors du procès, qui devrait se prolonger jusqu'en mars. TikTok et Snap ont conclu un accord avec Kaley avant le procès. Kaley devrait également témoigner. Elle affirme que les applications ont alimenté sa dépression et ses pensées suicidaires et elle cherche à tenir les entreprises pour responsables.
Les avocats de Kaley ont pour objectif de démontrer que les entreprises ont fait preuve de négligence dans la conception des applications, qu'elles n'ont pas averti le public des risques et que les plateformes ont joué un rôle important dans ses blessures. S'ils réussissent, le jury examinera s'il convient de lui accorder des dommages-intérêts pour préjudice moral et pourrait également imposer des dommages-intérêts punitifs.
Meta et Google prévoient de se défendre contre ces accusations en mettant en avant d'autres facteurs dans la vie de Kaley, en présentant leur travail en matière de sécurité des jeunes et en essayant de se distancier des utilisateurs qui publient des contenus préjudiciables.
La juge Carolyn Kuhl de la Cour supérieure de Los Angeles, qui supervise le procès, a indiqué aux jurés que les entreprises ne peuvent être tenues responsables de recommander des contenus créés par d'autres, mais uniquement de la conception et du fonctionnement de leurs propres plateformes. En vertu de la législation américaine, les entreprises Internet sont largement protégées contre toute responsabilité relative aux contenus publiés par leurs utilisateurs. Si le jury rejette cette défense dans cette affaire, cela pourrait ouvrir la voie à d'autres poursuites judiciaires affirmant que les plateformes sont nuisibles de par leur conception.
Outre les affaires telles que celle de Kaley devant les tribunaux d'État, les entreprises font face à plus de 2 300 poursuites similaires intentées par des parents, des districts scolaires et des procureurs généraux d'État devant les tribunaux fédéraux. Le juge chargé de ces affaires examine actuellement les protections en matière de responsabilité des entreprises avant le premier procès devant le tribunal fédéral, qui pourrait avoir lieu dès le mois de juin.
Un jury de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, a également entendu les déclarations liminaires dans l'affaire intentée par l'État, qui accuse Meta de tirer profit de ses plateformes tout en exposant les enfants et les adolescents à l'exploitation sexuelle et en nuisant à leur santé mentale. « Il est vrai qu'aux États-Unis, toutes les entreprises ont pour objectif de gagner de l'argent », a déclaré Donald Migliori, avocat du procureur général du Nouveau-Mexique, au jury.
Mais, a-t-il ajouté, « Meta a réalisé ses profits tout en affirmant publiquement que ses plateformes étaient sans danger pour les jeunes, minimisant ou mentant carrément sur ce qu'elle savait des dangers de ses plateformes ». Les avocats de Meta, qui a nié les allégations et accusé le Nouveau-Mexique de mener une enquête contraire à l'éthique, devraient présenter leurs déclarations préliminaires plus tard.
La vague de poursuites judiciaires aux États-Unis s'inscrit dans le cadre d'une réaction mondiale contre les plateformes de réseaux sociaux concernant la santé mentale des enfants. L'Australie et l'Espagne ont interdit l'accès aux plateformes de réseaux sociaux aux utilisateurs de moins de 16 ans, et d'autres pays envisagent des restrictions similaires.
Ces rapports interviennnent alors qu'une récente étude de l'université d'Amsterdam a mis en lumière l'évolution du paysage des réseaux sociaux aux États-Unis entre 2020 et 2024. Elle révèle notamment une baisse significative de l'utilisation des plateformes, en particulier chez les jeunes et les personnes âgées, ainsi qu'une fragmentation croissante de l'espace public numérique. L'étude souligne également une aggravation de la polarisation affective dans les discours en ligne, car les utilisateurs les plus partisans sont souvent les plus actifs sur l'ensemble des plateformes. À mesure que les utilisateurs occasionnels se désengagent et que les partisans polarisés continuent de s'exprimer très activement, la sphère publique numérique devient « plus petite, plus tranchée et plus extrême sur le plan idéologique ».
Et vous ?
Pensez-vous que cette affaire est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
