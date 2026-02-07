Pour rappel, la Commission européenne avait ouvert en avril 2024 une enquête formelle sur le lancement de TikTok Lite en France et en Espagne, invoquant des préoccupations relatives à la création d'une dépendance. Les autorités européennes soupçonnaient alors l'application d'avoir introduit un programme de « tâches et de récompenses » sans évaluation préalable et diligente des risques qu'il comporte, alors que ce type de fonctionnalité est susceptible d'accentuer les comportements addictifs.
Selon la Commission, les très grandes plateformes en ligne sont tenues de fournir une analyse des risques systémiques et des mesures d'atténuation adaptées avant tout déploiement de fonctionnalités sensibles. Or, TikTok Lite aurait été lancé sans garanties suffisantes, notamment en matière de prévention de l'usage compulsif et de protection des mineurs. Labsence présumée de mécanismes efficaces de vérification de lâge, déjà examinée lors d'une première procédure, a renforcé les inquiétudes de Bruxelles quant aux effets potentiels de ces dispositifs sur la santé et le bien-être des enfants.
Le vendredi 6 février 2026, l'Union européenne a accusé TikTok d'enfreindre les règles numériques du bloc avec des fonctionnalités « addictives » qui conduisent à une utilisation compulsive par les enfants, dans des accusations préliminaires qui frappent au cur du modèle opérationnel de la populaire application de partage de vidéos.
Les régulateurs européens ont déclaré que leur enquête de deux ans avait révélé que TikTok n'avait pas suffisamment évalué dans quelle mesure des fonctionnalités telles que la lecture automatique et le défilement infini pouvaient nuire à la santé physique et mentale des utilisateurs, y compris des mineurs et des « adultes vulnérables ».
« La dépendance aux réseaux sociaux peut avoir des effets néfastes sur le développement mental des enfants et des adolescents. La loi sur les services numériques rend les plateformes responsables des effets qu'elles peuvent avoir sur leurs utilisateurs. En Europe, nous appliquons notre législation afin de protéger nos enfants et nos citoyens en ligne », a déclaré Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée de la souveraineté technologique, de la Sécurité et de la Démocratie.
La Commission européenne a déclaré qu'elle estimait que TikTok devait modifier la « conception fondamentale » de son service. La Commission est l'organe exécutif de l'UE chargé de faire respecter la loi sur les services numériques des 27 pays membres, un ensemble de règles strictes qui oblige les entreprises de réseaux sociaux à nettoyer leurs plateformes et à protéger leurs utilisateurs, sous peine de lourdes amendes.
TikTok a rejeté ces accusations.
« Les conclusions préliminaires de la Commission présentent une description catégoriquement fausse et totalement infondée de notre plateforme, et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour contester ces conclusions par tous les moyens à notre disposition », a déclaré la société dans un communiqué.
Les fonctionnalités de TikTok, notamment le défilement infini, la lecture automatique, les notifications push et les systèmes de recommandation hautement personnalisés, « conduisent à une utilisation compulsive de l'application, en particulier chez les enfants, ce qui présente des risques majeurs pour leur santé mentale et leur bien-être », a déclaré Thomas Regnier, porte-parole de la Commission, lors d'une conférence de presse à Bruxelles.
« Les mesures mises en place par TikTok ne sont tout simplement pas suffisantes », a-t-il déclaré.
L'organe exécutif de l'UE a précisé que ces conclusions préliminaires étaient le fruit d'une enquête approfondie ayant notamment consisté à analyser les rapports d'évaluation des risques, les données et documents internes de TikTok, ainsi que les réponses de l'entreprise à plusieurs demandes d'informations. La Commission s'est également appuyée sur l'examen de nombreuses recherches scientifiques menées sur le sujet et sur des entretiens avec des experts de divers domaines, notamment celui de la dépendance comportementale.
L'entreprise a désormais la possibilité de se défendre et de répondre aux conclusions de la Commission. Thomas Regnier a déclaré que « si elle ne le fait pas correctement », Bruxelles pourrait rendre une décision dite de non-conformité et infliger une amende pouvant atteindre 6 % du chiffre d'affaires annuel total de l'entreprise. Aucune date limite n'a été fixée pour la décision finale de la Commission.
Les conclusions préliminaires de la Commission européenne sont le dernier exemple en date des pressions auxquelles TikTok et d'autres plateformes de réseaux sociaux sont confrontées en raison de la dépendance des jeunes.
L'Australie a interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, tandis que les gouvernements espagnol, français, britannique, danois, malaisien et égyptien souhaitent introduire des mesures similaires. Aux États-Unis, TikTok a réglé le mois dernier un procès historique pour addiction aux réseaux sociaux, tandis que deux autres entreprises citées dans le procès, Instagram (Meta) et YouTube (Google), font toujours l'objet d'accusations selon lesquelles leurs plateformes rendraient délibérément les enfants dépendants et leur causeraient du tort.
TikTok compte 170 millions d'utilisateurs dans l'Union européenne et « la plupart d'entre eux sont des enfants », a déclaré Thomas Regnier. Il a ajouté que 7 % des enfants âgés de 12 à 15 ans passent quatre à cinq heures par jour sur TikTok, et que c'est « de loin » la plateforme la plus utilisée après minuit par les enfants âgés de 13 à 18 ans, citant des données non précisées.
« Ces statistiques sont extrêmement alarmantes », a-t-il déclaré.
« En "récompensant" constamment les utilisateurs avec du nouveau contenu, certaines fonctionnalités de TikTok alimentent l'envie de continuer à faire défiler le contenu et font passer le cerveau des utilisateurs en « mode pilote automatique ». Des recherches scientifiques montrent que cela peut conduire à un comportement compulsif et réduire la maîtrise de soi des utilisateurs », a déclaré la Commission.
Dans son évaluation, la Commission a également indiqué que TikTok n'avait pas tenu compte des indicateurs importants de l'utilisation compulsive de l'application, tels que le temps que les mineurs passent sur TikTok la nuit, la fréquence à laquelle les utilisateurs ouvrent l'application et d'autres indicateurs potentiels.
L'entreprise n'a pas mis en place des mesures « raisonnables, proportionnées et efficaces » pour compenser les risques, a-t-elle déclaré.
« Les mesures actuellement mises en place sur TikTok, en particulier les outils de gestion du temps d'écran et les outils de contrôle parental, ne semblent pas réduire efficacement les risques liés à la conception addictive de TikTok. Les outils de gestion du temps ne semblent pas permettre aux utilisateurs de réduire et de contrôler leur utilisation de TikTok, car ils sont faciles à contourner et n'introduisent qu'une friction limitée. De même, les contrôles parentaux peuvent s'avérer inefficaces, car ils exigent des parents qu'ils consacrent du temps et acquièrent des compétences supplémentaires pour les mettre en place », a précisé la Commission.
Les changements que la Commission souhaite voir apportés par TikTok comprennent la désactivation progressive de fonctionnalités clés qui favorisent la dépendance, telles que le « défilement infini », la mise en place de « pauses écran » plus efficaces pour le temps passé devant l'écran, y compris la nuit, et la modification de son système de recommandation « hautement personnalisé », qui propose aux utilisateurs un flux infini de courtes vidéos en fonction de leurs préférences.
TikTok affirme disposer de nombreux outils, tels que des limites de temps d'écran personnalisées et des rappels de sommeil, qui permettent aux utilisateurs de prendre des « décisions intentionnelles » quant à la manière dont ils passent leur temps sur l'application. La société a également souligné qu'elle proposait des comptes pour adolescents qui permettent aux parents d'imposer des limites d'utilisation et incitent les utilisateurs adolescents à se déconnecter le soir.
L'impact de TikTok sur les jeunes utilisateurs va bien au-delà des préoccupations liées à l'addiction, avec des effets potentiellement néfastes sur la cognition et la santé mentale. Ce phénomène, désormais surnommé « cerveau TikTok », met en évidence une
