Le Parlement européen a appelé l'Union européenne à fixer un âge minimum pour l'accès des enfants aux réseaux sociaux afin de lutter contre l'augmentation des problèmes de santé mentale chez les adolescents due à une exposition excessive. La résolution du Parlement, soutenue par 483 voix contre 92 et 86 abstentions, demande une interdiction à l'échelle de l'UE de l'accès des enfants de moins de 16 ans aux plateformes en ligne, aux sites de partage de vidéos et aux compagnons IA sans le consentement parental, ainsi qu'une interdiction totale pour les moins de 13 ans.
Cet appel, qui n'est pas contraignant, intervient alors que le Danemark a décidé de fixer à 15 ans l'âge minimum d'accès à certaines plateformes de médias sociaux afin de protéger la santé mentale des jeunes, à la suite de l'appel à la restriction lancé par la première ministre, Mette Frederksen. Le pays alloue des fonds importants pour améliorer la protection des enfants en ligne et renforcer la supervision de la loi européenne sur les services génitaux.
Récemment, un rapport a révélé que l'Irlande prévoit de profiter de sa prochaine présidence de l'UE pour faire pression en faveur de la vérification obligatoire d'identité sur les réseaux sociaux, afin de lutter contre les bots anonymes et les abus en ligne. Le vice-Premier ministre Simon Harris a déclaré que l'Irlande serait à la tête des appels en faveur de l'introduction de comptes de réseaux sociaux vérifiés sur toute l'UE.
Simon Harris (né le 17 octobre 1986) est un homme politique irlandais membre du Fine Gael, qui occupe depuis 2025 les fonctions de vice-Premier ministre et de ministre des Finances, après avoir été Premier ministre de 2024 à 2025, ministre des Affaires étrangères et du Commerce et ministre de la Défense de janvier à novembre 2025. Il est à la tête du Fine Gael depuis 2024 et député de la circonscription de Wicklow depuis 2011. Ministre depuis 2016, il a précédemment occupé le poste de ministre d'État de 2014 à 2016. Né à Greystones, Harris s'est engagé dans la politique dès son adolescence, menant campagne en faveur des enfants atteints d'autisme et de troubles de l'attention.
L'Irlande prévoit de tirer parti de sa prochaine présidence de l'UE pour plaider en faveur de la vérification obligatoire de l'identité sur les plateformes de réseaux sociaux dans toute l'Union européenne. Cette initiative vise les comptes anonymes, les robots et les abus en ligne qui nuisent à la stabilité démocratique.
Dans une interview accordée au média irlandais Extra.ie, le vice-Premier ministre Simon Harris a déclaré que l'Irlande serait à la tête des appels en faveur de l'introduction de comptes de réseaux sociaux vérifiés sur toute l'UE. Le ministre a ajouté : « En Irlande, l'âge de consentement numérique est fixé à 16 ans, mais cette règle n'est tout simplement pas appliquée. Je pense que c'est une mesure vraiment importante. Et puis, je pense qu'il y a une question plus large, qui nécessitera des efforts non seulement au niveau irlandais, mais aussi au niveau européen, concernant les bots anonymes ».
L'administration Trump a exhorté l'UE à s'attaquer à la réglementation technologique, car une violation soudaine des données peut entraîner d'autres problèmes. Cette semaine, Washington a imposé des interdictions de visa à cinq personnalités européennes de premier plan, dont l'ancien commissaire européen Thierry Breton et le chercheur britannique Imran Ahmed, les accusant de pratiquer une « censure extraterritoriale » à l'encontre des entreprises américaines.
Harris a également ajouté que le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer pourraient apporter leur aide. L'Irlande s'intéresse à nouveau à cette question après la récente condamnation d'une femme de Dublin, Sandra Barry, à six mois de prison pour avoir envoyé des messages menaçants à Harris et à sa famille. « C'est un problème qui touche à notre démocratie... Je veux dire la démocratie dans le monde », a-t-il expliqué, ajoutant que les géants de la technologie ont « la capacité d'en faire plus, sans avoir besoin de lois ».
Cette année, la France, le Danemark et la Grèce font pression en faveur d'une limite d'âge européenne pour l'accès aux médias sociaux, mais la Commission européenne semble réticente à l'idée d'en instaurer une. En juin, Emmanuel Macron a annoncé vouloire interdire TikTok, Instagram et X aux moins de 15 ans si Bruxelles ne prend pas de mesures. Emmanuel Macron a déclaré qu'il s'était donné « quelques mois » pour convaincre l'UE. « Si cela ne fonctionne pas, nous commencerons à le faire en France. Nous ne pouvons pas attendre ». Cette déclaration intervient dans un contexte d'émotion nationale, faisant suite à l'arrestation d'un collégien après le meurtre d'une surveillante à Nogent, en Haute-Marne. Le Président a rapidement mis en cause la responsabilité des réseaux sociaux dans cet acte, soulignant leur influence jugée néfaste sur le comportement des jeunes.
Pourtant, une enquête de 2024 publiée par l'autorité britannique de régulation des médias indique que 32 % des enfants âgés de 8 à 17 ans prétendent avoir 18 ans ou plus sur les applications de médias sociaux. Un groupe d'adolescents a déclaré : "Il est tellement facile de mentir sur son âge." "Je mets ma date d'anniversaire réelle - le jour et le mois - mais quand il s'agit de l'année, je reviens dix ans en arrière." "Il n'y a pas de vérification, ils ne demandent pas de pièce d'identité, ils ne demandent rien". Le fait que des enfants puissent se faire passer pour des adultes augmente le risque qu'ils soient exposés à des contenus préjudiciables.
Source : Simon Harris, vice-Premier ministre, dans une interview accordée à Extra.ie
