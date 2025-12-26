Une majorité d'Européens est favorable à une réglementation plus stricte des réseaux sociaux : les Français sont les plus nombreux à estimer que la réglementation des réseaux sociaux est trop laxiste (53 %)

YouGov a mené une enquête sur la politique européenne. La nouvelle étude YouGov menée dans sept pays de l'UE (France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie et Espagne) examine l'attitude du public à l'égard de la réglementation des réseaux sociaux et de l'interdiction de la publicité politique sur les plateformes sociales.
En 2020, une enquête avait révélé qu'une majorité d'Américains pense que les entreprises de médias sociaux ont trop de pouvoir et d'influence en politique, et environ la moitié pense que les grandes entreprises technologiques devraient être davantage réglementées qu'elles ne le sont. Dans l'ensemble, 72 % des adultes américains affirment que les entreprises de médias sociaux ont trop de pouvoir et d'influence en politique aujourd'hui, selon l'enquête réalisée du 16 au 22 juin. Beaucoup moins d'Américains pensent que le pouvoir politique de ces entreprises est à peu près correct (21 %) ou insuffisant (6 %).
Récemment, YouGov a mené une enquête assez similaire sur la politique européenne. La nouvelle étude YouGov menée dans sept pays de l'UE (France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie et Espagne) examine l'attitude du public à l'égard de la réglementation des réseaux sociaux et de l'interdiction de la publicité politique sur les plateformes sociales.
Voici les principales conclusions de l'enquête :
Les Européens pensent-ils que les réseaux sociaux sont suffisamment réglementés ?
Les Français sont les plus nombreux à penser que la réglementation des réseaux sociaux est trop laxiste (53 %), suivis par les Néerlandais (47 %), les Allemands (42 %) et les Italiens (38 %).
En revanche, les Espagnols, les Polonais et les Roumains sont plus divisés entre ceux qui pensent que la réglementation est trop laxiste et ceux qui la jugent adéquate. Dans tous les pays, relativement peu de personnes pensent que la législation sur les réseaux sociaux est trop stricte, ce chiffre atteignant son maximum en Roumanie avec 18 %.
Les Européens seraient-ils favorables à l'interdiction des publicités politiques sur les réseaux sociaux ?
L'interdiction des publicités politiques sur les plateformes de réseaux sociaux bénéficie d'un soutien particulièrement large en Espagne (66 %), en France (57 %) et en Pologne (53 %), la moitié des Allemands (50 %) y étant également favorables.
En Italie, aux Pays-Bas et en Roumanie, l'opinion publique est divisée, avec seulement deux points d'écart entre les deux camps.
Les électeurs des partis d'extrême droite sont plus opposés à l'interdiction de la publicité et moins susceptibles de penser que la réglementation est trop laxiste
Bien que le paysage politique de chaque pays soit très différent, les résultats montrent que les électeurs des partis d'extrême droite sont généralement plus opposés à l'interdiction de la publicité politique sur les réseaux sociaux.
Par exemple, en Allemagne, le soutien net à une telle interdiction est de +46 parmi les électeurs des Verts (centre-gauche), de +27 pour la CDU (centre-droit), de +8 parmi les électeurs du SDP (centre-gauche) et de -12 parmi les électeurs de l'AfD (extrême droite).
On observe le même résultat général en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Roumanie, mais pas en Espagne, où le soutien net parmi les électeurs de VOX est généralement aussi élevé que parmi les autres grands partis.
De même, les électeurs des partis d'extrême droite sont généralement les moins susceptibles de déclarer que la réglementation des réseaux sociaux est trop laxiste. Cela tient peut-être moins à l'idéologie politique qu'à l'esprit partisan : il est possible que ces électeurs craignent qu'une réglementation plus stricte ne soit utilisée au détriment de leur parti. Il est à noter qu'en Italie, actuellement gouvernée par le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, les électeurs de ce parti sont les plus susceptibles de penser que la réglementation est trop laxiste.
Cette enquête intervient alors que l'impact des réseaux sociaux questionne. Jonathan Haidt, psychologue social à l'école de commerce de l'université de New York, est affirmatif : Les réseaux sociaux nous ont rendus « exceptionnellement stupides ». Il a affirmé que les grandes plateformes de réseaux sociaux « ont involontairement dissous le mortier de la confiance, de la croyance dans les institutions et des histoires partagées qui ont permis à une démocratie séculaire vaste et diverse de rester unie ». Il a déclaré que les réseaux sociaux donnent plus de pouvoir et de voix aux extrémistes politiques tout en réduisant le pouvoir et la voix de la majorité modérée.
Pourtant, pour de nombreux jeunes, les médias sociaux représentent l'avenir. Les médias sociaux relient les gens de tous les coins et recoins du monde. Mais la triste vérité est qu'ils présentent à la fois des avantages et des inconvénients. De nombreux chercheurs ont constaté que les médias sociaux avaient des effets négatifs et positifs sur les adolescents. D'une part, les médias sociaux sont la meilleure plateforme pour tenir la future génération informée et le meilleur moyen d'interagir avec les gens. D'autre part, ils deviennent une malédiction pour les jeunes adultes et créent des problèmes mentaux signalés par des revues de recherche réputées et des professionnels de la santé mentale.
