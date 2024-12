"Il est si facile de mentir" : Un tiers des enfants sur les médias sociaux ont un profil de plus de 18 ans avec une fausse date de naissance, malgré les lois sur la vérification de l'âge

Un tiers des enfants ont un faux âge de 18 ans et plus sur les médias sociaux

les vulnérabilités préexistantes d'un enfant, telles que des besoins éducatifs spéciaux ou des handicaps (SEND), des problèmes de santé mentale existants et l'isolement social ;

des circonstances hors ligne telles que les brimades ou la pression des pairs, des sentiments tels qu'une faible estime de soi ou une mauvaise image corporelle ;

les caractéristiques de conception des plateformes qui ont soit encouragé et permis aux enfants de construire de vastes réseaux de personnes - souvent qu'ils ne connaissaient pas - soit les ont exposés à des contenus et à des connexions qu'ils n'avaient pas recherchés de manière proactive ; et

l'exposition à des contenus personnellement pertinents, ciblés ou produits par des pairs, ainsi qu'à des contenus attrayants parce qu'ils sont perçus comme une solution à un problème ou à un sentiment d'insécurité.

Dans le cadre des efforts croissants pour protéger les jeunes contre les dangers des réseaux sociaux, plusieurs gouvernements envisagent ou mettent en œuvre des législations interdisant l'accès à ces plateformes pour les moins de 16 ans . Cependant, la question centrale reste la suivante : comment assurer une vérification d'âge efficace sans compromettre la vie privée et sans exclure injustement certains groupes d'utilisateurs légitimes ?Récemment, l'Ofcom a averti les entreprises de médias sociaux qu'elles seraient sanctionnées si elles ne prenaient pas des mesures supplémentaires significatives pour résoudre le problème des enfants qui se font passer pour des adultes en ligne. Une enquête publiée par l'autorité britannique de régulation des médias indique que 32 % des enfants âgés de 8 à 17 ans prétendent avoir 18 ans ou plus sur les applications de médias sociaux. Pourtant, la loi sur la sécurité en ligne (Online Safety Bill - OSA) exige que les plateformes renforcent la vérification de l'âge, une responsabilité qui entrera en vigueur en 2025.L'Ofcom a déclaré que ses conclusions "alarmantes" montraient que les entreprises technologiques avaient beaucoup à faire pour se conformer à cette nouvelle norme juridique et qu'elles s'exposeraient à des mesures coercitives si elles n'y parvenaient pas. Selon l'Ofcom, le fait que des enfants puissent se faire passer pour des adultes augmente le risque qu'ils soient exposés à des contenus préjudiciables.", a déclaré Ian Mccrae, directeur de l'intelligence économique à l'Ofcom. Il a ajouté que 2025 était une "" au cours de laquelle il devrait y avoir un "". Il a ajouté que l'Ofcom "" si les entreprises ne se conformaient pas à l'OSA, soulignant que la législation permettait d'infliger aux entreprises une amende correspondant à 10 % de leur chiffre d'affaires global.Un certain nombre d'entreprises technologiques ont récemment annoncé des mesures visant à rendre les médias sociaux plus sûrs pour les jeunes, comme le lancement par Instagram de "". Cependant, un groupe d'adolescents de la Rosshall Academy, à Glasgow, ont déclaré qu'ils utilisaient des âges adultes pour leurs comptes de médias sociaux", a déclaré Myley, 15 ans. "", a-t-elle ajouté. "", a ajouté une autre élève, Haniya, également âgée de 15 ans.Selon l'Ofcom, cette situation devra changer dans les mois à venir. "", a déclaré Mccrae. L'opinion publique est très préoccupée par l'exposition des enfants à des contenus préjudiciables en ligne, en partie à cause des décès très médiatisés des adolescentes Molly Russell et Brianna Ghey.Cette inquiétude a conduit le gouvernement à adopter l'OSA qui, à partir de juillet 2025, exigera des plateformes de médias sociaux qu'elles mettent en œuvre ce que l'Ofcom appelle une "garantie d'âge hautement efficace". L'Ofcom n'a pas précisé quelle technologie devrait être utilisée pour renforcer le processus de vérification, mais elle a déclaré qu'elle testait plusieurs systèmes dans ses propres laboratoires et qu'elle en aurait "" au cours de l'année prochaine.La Molly Rose Foundation, créée en mémoire de Molly Russell, a qualifié ces chiffres d'"", affirmant qu'ils montraient à quel point il était facile de contourner les contrôles d'âge en ligne. "", a déclaré Andy Burrows, directeur général de la fondation.Comment donc assurer la sécurité de vos enfants en ligne ? "", a déclaré TikTok dans un communiqué. "", a ajouté la plateforme.Le gouvernement a déjà fait l'objet de pressions pour renforcer la loi sur la sécurité en ligne, certains estimant qu'elle ne va pas assez loin. Récemment, le parlement australien a adopté une loi qui interdirait les médias sociaux aux moins de 16 ans. Le secrétaire d'État aux technologies, Peter Kyle, a déjà déclaré qu'il était prêt à s'inspirer de cette loi.De l'autre côté, des critiques affirment que les lois sur la vérification de l'âge en ligne est incompatible avec la protection de la vie privée. Les entreprises chargées de stocker ou de traiter des documents sensibles tels que les permis de conduire sont susceptibles de subir des violations de données, exposant potentiellement non seulement des données personnelles telles que la carte d'identité délivrée par le gouvernement, mais aussi des informations sur les sites qu'ils visitent. Selon l'EFF, cette menace n'est pas hypothétique : une importante société de vérification d'identité, AU10TIX, a laissé ses identifiants de connexion exposés en ligne pendant plus d'un an, permettant l'accès à ces données utilisateur très sensibles. Pour l'EFF, les systèmes de vérification de l'âge sont en fin de compte des systèmes de surveillance.Voici les principales conclusions de l'Ofcom :Selon une nouvelle étude commandée par l'Ofcom, un tiers des enfants âgés de 8 à 17 ans ayant un profil sur les médias sociaux ont un âge d'utilisateur adulte après s'être inscrits avec une fausse date de naissance. Yonder Consulting a constaté que la majorité des enfants âgés de 8 à 17 ans (77 %) qui utilisent les médias sociaux ont désormais leur propre profil sur au moins l'une des grandes plateformes. Et bien que la plupart des plateformes aient un âge minimum de 13 ans, l'étude suggère que 6 enfants sur 10 (60%) âgés de 8 à 12 ans qui utilisent ces plateformes sont inscrits avec leur propre profil. Parmi ce groupe de mineurs (8 à 12 ans), près de la moitié ont créé eux-mêmes au moins un de leurs profils, tandis que près des deux tiers ont reçu l'aide d'un parent ou d'un tuteur.Lorsqu'un enfant déclare un faux âge pour accéder aux médias sociaux ou aux jeux en ligne, l'âge qu'il prétend avoir en tant qu'utilisateur augmente avec l'âge. Cela signifie qu'il risque davantage d'être confronté à des contenus en ligne inappropriés ou préjudiciables pour son âge. Lorsqu'un utilisateur atteint l'âge de 16 ou 18 ans, certaines plateformes, par exemple, introduisent certaines caractéristiques et fonctionnalités qui ne sont pas accessibles aux utilisateurs plus jeunes, comme la messagerie directe et la possibilité de voir des contenus pour adultes.L'étude de Yonder a cherché à estimer la proportion d'enfants qui ont des profils de médias sociaux avec des "" qui les font paraître plus âgés qu'ils ne le sont en réalité. Les résultats suggèrent que près de la moitié (47 %) des enfants âgés de 8 à 15 ans ayant un profil sur les médias sociaux ont un âge d'utilisateur de plus de 16 ans, tandis que 32 % des enfants âgés de 8 à 17 ans ont un âge d'utilisateur de plus de 18 ans. Parmi les plus jeunes, âgés de 8 à 12 ans, l'étude estime que deux enfants sur cinq (39 %) ont un profil d'utilisateur âgé de plus de 16 ans, tandis qu'un peu moins d'un quart (23 %) ont un profil d'utilisateur âgé de plus de 18 ans.Conformément à son devoir de promotion et de recherche en matière d'éducation aux médias, et comme indiqué dans sa feuille de route pour la réglementation de la sécurité en ligne, l'Ofcom a publié une série de rapports de recherche destinés à étoffer sa base de données pour préparer la mise en œuvre des nouvelles lois sur la sécurité en ligne. Étant donné que la protection des enfants est au cœur du régime, la vague de recherche d'aujourd'hui explore de manière cruciale les expériences des enfants en matière de dommages en ligne, ainsi que la compréhension des attitudes des enfants et des parents à l'égard de certaines protections en ligne.Une autre étude de l'Ofcom sur les facteurs de risque susceptibles de conduire les enfants à subir des préjudices en ligne a révélé que le fait de fournir un âge erroné n'était qu'un des nombreux éléments déclencheurs potentiels. Une série de facteurs de risque ont été identifiés qui rendent les enfants potentiellement plus vulnérables aux préjudices en ligne, en particulier lorsque ces facteurs semblent coïncider ou coïncider fréquemment avec les préjudices subis. Il s'agit notamment des facteurs suivants :L'étude indique que la gravité de l'impact peut varier d'un enfant à l'autre. Il peut s'agir d'une perturbation émotionnelle transitoire minime (comme la confusion ou la colère), d'un changement de comportement temporaire ou d'un impact émotionnel profond (comme une agression physique ou une restriction alimentaire à court terme), ou encore d'un préjudice psychologique et physique grave et de grande portée (comme un retrait social ou des actes d'automutilation).Une troisième étude de l'Ofcom examine plus en profondeur les attitudes des enfants et des parents à l'égard de la garantie de l'âge. La garantie de l'âge est un terme général qui englobe une série de techniques destinées à empêcher les enfants d'accéder à des contenus adultes, préjudiciables ou inappropriés, et à aider les plateformes à adapter le contenu et les fonctionnalités pour offrir une expérience adaptée à l'âge des utilisateurs. Elle englobe des mesures telles que l'autodéclaration, les identificateurs matériels tels que les passeports, l'IA et les systèmes biométriques, entre autres.L'étude constate que les parents et les enfants sont largement favorables au principe de l'assurance de l'âge, mais que certaines méthodes soulèvent des inquiétudes quant au respect de la vie privée, au contrôle parental, à l'autonomie de l'enfant et à la facilité d'utilisation.Selon l'étude, les parents étaient soucieux d'assurer la sécurité de leurs enfants en ligne, mais qu'ils souhaitaient également qu'ils apprennent à gérer les risques de manière autonome grâce à l'expérience. Beaucoup ne voulaient pas que leurs enfants soient exclus des activités en ligne auxquelles leurs camarades sont autorisés à participer, et d'autres estimaient que le niveau de maturité de leurs enfants, plutôt que leur âge numérique, était un facteur déterminant de la liberté dont ils jouissaient.Les parents estiment que l'effort requis par une méthode de vérification de l'âge doit être proportionnel aux risques potentiels qu'ils perçoivent. Tant les parents que les enfants penchent pour des "identifiants solides", tels que les passeports, pour les activités traditionnellement limitées par l'âge, comme les jeux d'argent ou l'accès à la pornographie.Les médias sociaux et les jeux ont tendance à être perçus comme étant comparativement moins risqués. Certains parents ont estimé que les restrictions d'âge minimum pour les médias sociaux et les jeux étaient assez arbitraires et, comme nous l'avons souligné plus haut, facilitaient l'accès de leurs enfants. Lorsqu'on leur a proposé différentes méthodes de garantie de l'âge pour les médias sociaux et les jeux, les parents ont souvent préféré la « confirmation parentale », car ils considéraient qu'elle leur offrait à la fois contrôle et flexibilité.