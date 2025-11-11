Le Danemark va interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, suite à l'appel lancé par la première ministre en faveur d'une restriction de l'utilisation des médias sociaux par les enfants

Le Danemark a décidé de fixer à 15 ans l'âge minimum d'accès à certaines plateformes de médias sociaux afin de protéger la santé mentale des jeunes, à la suite de l'appel à la restriction lancé par la première ministre, Mette Frederksen. Le pays alloue des fonds importants pour améliorer la protection des enfants en ligne et renforcer la supervision de la loi européenne sur les services génitaux.
La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a appelé à une interdiction nationale de l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants de moins de 15 ans, avertissant que les plateformes en ligne « volent l'enfance de nos enfants ». Annoncée lors d'un discours au Parlement, cette proposition limiterait l'accès à ces réseaux à moins que les parents n'accordent leur autorisation, conformément aux règles de l'Union européenne. Le Danemark rejoint ainsi d'autres pays, dont la France, qui se sont prononcés en faveur d'une interdiction des médias sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans.
Récemment, le gouvernement danois est parvenu à un accord pour imposer un âge minimum de 15 ans sur certaines plateformes de médias sociaux. Cette décision fait suite à l'appel lancé par la première ministre Mette Frederiksen en faveur d'une restriction de l'utilisation des médias sociaux par les enfants, dans son discours d'ouverture au Parlement le mois dernier, en raison des inquiétudes concernant la santé mentale des jeunes. La majorité des partis représentés au Parlement ont déclaré qu'ils soutiendraient ce plan.
"Le Danemark est l'un des premiers pays de l'UE à franchir une étape décisive dans l'introduction de limites d'âge sur les médias sociaux", a déclaré le ministère de la numérisation du pays dans un communiqué. "Cette mesure vise à protéger les enfants et les jeunes dans le monde numérique. "Pour commencer, les enfants de moins de 15 ans ne devraient pas avoir accès à des plateformes susceptibles de les exposer à des contenus ou à des fonctionnalités préjudiciables", précise le communiqué.
Le ministère n'a pas précisé quelles plateformes de médias sociaux étaient concernées ni comment l'interdiction serait appliquée. Toutefois, des exceptions peuvent être faites si les parents estiment que leur enfant devrait avoir accès aux médias sociaux à un âge plus précoce. Selon la déclaration, les parents auront la possibilité de consentir à l'accès de leurs enfants, si ces derniers n'ont que 13 ans.
L'accord prévoit également d'allouer 160 millions de couronnes danoises (21,4 millions d'euros) à 14 initiatives visant à renforcer la protection des enfants et des jeunes en ligne et à créer un meilleur cadre pour leur vie numérique. Dans le cadre de l'accord, la supervision de la loi européenne sur les services numériques sera renforcée et des fonds seront alloués pour soutenir le développement de plates-formes alternatives de médias sociaux. En outre, des efforts supplémentaires seront déployés pour lutter contre le marketing illégal des influenceurs, selon le communiqué.
Une coalition de législateurs "fait clairement savoir que les enfants ne doivent pas être laissés seuls dans un monde numérique où les contenus préjudiciables et les intérêts commerciaux font trop souvent partie de leur vie quotidienne et de leur enfance", a déclaré le ministère. "Les enfants et les jeunes voient leur sommeil perturbé, perdent leur calme et leur concentration, et subissent la pression croissante des relations numériques où les adultes ne sont pas toujours présents. Il s'agit d'une évolution qu'aucun parent, enseignant ou éducateur ne peut arrêter seul."
"Le Danemark montre aujourd'hui la voie en Europe avec une limite d'âge nationale pour les médias sociaux et un effort concerté pour renforcer le bien-être numérique des enfants et des jeunes", a déclaré la ministre de la numérisation, Caroline Stage. "Nous prenons une position nécessaire contre une évolution où les grandes plateformes technologiques ont eu le champ libre dans les chambres d'enfants pendant bien trop longtemps."
Ce projet danois suit l'exemple de l'Australie. En décembre, l'Australie devrait devenir le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants, en fixant l'âge minimum à 16 ans. La législation soumet les plateformes de médias sociaux à des amendes pouvant aller jusqu'à 50 millions de dollars australiens (30 millions d'euros) pour avoir permis à des enfants de moins de 16 ans de créer des comptes.
Récemment, l'Australie a annoncé qu'elle avait ajouté le forum de discussion Reddit et le service de diffusion en direct Kick à sa liste de plateformes de médias sociaux qui doivent interdire aux enfants de moins de 16 ans d'avoir un compte. Ces plateformes rejoindront Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X et YouTube et seront confrontées à une obligation légale inédite au monde de fermer les comptes appartenant à des enfants australiens plus jeunes le 10 décembre, selon la ministre des communications Anika Wells.
En septembre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré lors d'un forum des Nations unies à New York qu'elle était "inspirée" par la décision "pleine de bon sens" de l'Australie de mettre en place des restrictions d'âge. Selon plusieurs rapports, les filles et les garçons peuvent être plus vulnérables aux effets négatifs de l'utilisation des médias sociaux à différents moments de leur adolescence.
Un exemple, en 2022, un rapport a montré que les filles ressentent un lien négatif entre l'utilisation des médias sociaux et la satisfaction de la vie lorsqu'elles ont entre 11 et 13 ans et les garçons lorsqu'ils ont entre 14 et 15 ans. Cela suggère que la sensibilité à l'utilisation des médias sociaux peut être liée à des changements de développement, peut-être des changements dans la structure du cerveau, ou à la puberté, qui survient plus tard chez les garçons que chez les filles. Mais, pour les deux, l'utilisation des médias sociaux à l'âge de 19 ans était à nouveau associée à une diminution de la satisfaction de la vie. Selon les chercheurs, il est possible qu'à cet âge, les changements sociaux (comme le fait de quitter la maison ou de commencer à travailler) rendent les adolescents vulnérables.
