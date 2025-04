Identités numériques et avenir de la vérification de l'âge en Europe : l'EFF lutte contre les mandats de vérification de l'âge parce qu'ils sapent les droits à la liberté d'expression des adultes et des jeunes

Alors que les gouvernements du monde entier adoptent des lois visant à "assurer la sécurité des enfants en ligne", les notions de sécurité reposent le plus souvent sur la capacité des plateformes, des sites web et des entités en ligne à discerner les utilisateurs en fonction de leur âge. En effet, selon une étude de l'Ofcom fin 2024 , un tiers des enfants ayant un profil sur les médias sociaux ont plus de 18 ans après s'être inscrits avec une fausse date de naissance. Un groupe d'adolescents a même confirmé qu'"il est tellement facile de mentir sur son âge".Malgré les lois obligeant les plateformes à renforcer la vérification de l'âge, les systèmes actuels de vérification de l'âge sont inefficaces. C'est pourquoi la plupart des gouvernements veulent renforcer ces lois. Cette tendance législative est également apparue dans l'Union européenne, où la sécurité des enfants en ligne est en train de devenir l'une des questions qui définiront la politique technologique européenne pour les années à venir.En octobre 2024, l'EFF et l'ACLU ont déposé un mémoire demandant à une cour d'appel fédérale des États-Unis de continuer à bloquer la loi sur la vérification de l'âge sur les plateformes de médias sociaux. Selon l'EFF, cette loi menace la liberté d'expression et fait des sites de médias sociaux qui collectent les données les plus sensibles des cibles de choix pour les pirates informatiques. L'EFF avait notamment conclu : "Les lois sur la vérification de l'âge nuiront plus qu'elles n'aideront"Avec cette situation dans l'Union européenne, l'EFF a décidé de publier une série de trois articles sur la vérification de l'âge dans l'Union européenne. A travers cette série d'articles, l'EFF donne un aperçu du débat politique autour de la vérification de l'âge et explore la proposition de vérification de l'âge introduite par la Commission européenne, basée sur les identités numériques. Elle examine également l'application de vérification de l'âge de la Commission européenne, et explore les mesures visant à assurer la sécurité de tous les utilisateurs sans vérification de l'âge.Voici une partie de l'avis de l'EFF :Comme de nombreux décideurs politiques ailleurs, les régulateurs européens se concentrent de plus en plus sur une série de préjudices en ligne qu'ils pensent être associés aux plateformes en ligne, tels que la conception compulsive et les effets de la consommation de médias sociaux sur la santé mentale des enfants et des adolescents.Bon nombre de ces préoccupations ne sont pas étayées par des preuves scientifiques solides ; des études ont dressé un tableau beaucoup plus complexe et nuancé de l'interaction entre les médias sociaux et la santé mentale des jeunes. Pourtant, les appels à la vérification obligatoire de l'âge sont devenus aussi omniprésents qu'ils sont devenus à la mode. Les chefs d'État français et danois ont récemment demandé l'interdiction des médias sociaux pour les moins de 15 ans dans toute l'Europe, tandis que l'Allemagne, la Grèce et l'Espagne travaillent sur leurs propres projets pilotes de vérification de l'âge.L'EFF s'est battue contre les mandats de vérification de l'âge parce qu'ils sapent les droits à la liberté d'expression des adultes et des jeunes, créent de nouvelles barrières à l'accès à Internet et mettent en danger la vie privée, l'anonymat et la sécurité de tous les utilisateurs d'Internet. Pour l'EFF, exiger des fournisseurs de services qu'ils vérifient l'âge des utilisateurs n'est pas la bonne approche pour protéger les personnes en ligne.Les décideurs politiques présentent la vérification de l'âge comme un outil nécessaire pour empêcher les enfants d'accéder à des contenus jugés inappropriés, pour pouvoir concevoir des services en ligne adaptés aux enfants et aux adolescents, et pour permettre aux mineurs de participer en ligne d'une manière adaptée à leur âge. Il est rarement reconnu que la vérification de l'âge porte atteinte au droit à la vie privée et à la liberté d'expression de tous les utilisateurs, qu'elle bloque systématiquement l'accès à des ressources qui peuvent sauver des vies et qu'elle compromet le développement de l'éducation aux médias.Les conversations critiques sur les droits spécifiques des jeunes utilisateurs sont également rares : La Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant stipule clairement que les mineurs ont droit à la liberté d'expression et à l'accès à l'information en ligne, ainsi qu'au respect de leur vie privée. Ces droits sont reflétés dans la Charte européenne des droits fondamentaux, qui établit les droits à la vie privée, à la protection des données et à la liberté d'expression pour tous les citoyens européens, y compris les enfants. Ces droits seraient réduits à néant par les exigences de vérification de l'âge. Il est encore plus rare que des discussions politiques aient lieu sur les moyens d'améliorer ces droits pour les jeunes.Actuellement, il n'existe aucune obligation légale de vérifier l'âge des utilisateurs dans l'UE. Cependant, différents actes juridiques européens récemment entrés en vigueur ou en cours de discussion exigent implicitement que les fournisseurs connaissent l'âge des utilisateurs ou suggèrent des évaluations de l'âge comme mesure de réduction des risques pour les mineurs en ligne. L'EFF considère que ces propositions s'apparentent à des mandats car il n'y a souvent pas d'autre méthode pour se conformer que d'introduire la vérification de l'âge.En vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD), dans la pratique, les fournisseurs devront souvent mettre en œuvre une forme de vérification ou d'assurance de l'âge (en fonction du type de service et des risques encourus) : L'article 8 stipule que le traitement des données à caractère personnel des enfants de moins de 16 ans nécessite le consentement des parents. Ainsi, les fournisseurs de services sont implicitement tenus de faire des efforts raisonnables pour évaluer l'âge des utilisateurs - bien que la loi ne précise pas ce que l'on entend par "efforts raisonnables".Un autre exemple est l'article sur la sécurité des enfants (article 28) de la loi sur les services numériques (DSA), le nouveau cadre juridique récemment adopté par l'UE pour les plateformes en ligne. Cet article impose aux plateformes en ligne de prendre des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de sécurité, de respect de la vie privée et de protection des mineurs sur leurs services. L'article interdit également de cibler les mineurs avec des publicités personnalisées.La DSA reconnaît qu'il existe une tension inhérente entre le respect de la vie privée d'un mineur et la prise de mesures visant à protéger spécifiquement les mineurs, mais les mesures que les fournisseurs doivent prendre pour se conformer à ces obligations ne sont pas claires à l'heure actuelle. Le considérant 71 de la DSA stipule que les fournisseurs de services ne devraient pas être incités à collecter l'âge de leurs utilisateurs, et l'article 28, paragraphe 3, précise que les fournisseurs de services ne sont pas tenus de collecter et de traiter des données supplémentaires pour déterminer si un utilisateur est mineur.La Commission européenne travaille actuellement à l'élaboration de lignes directrices pour la mise en œuvre de l'article 28 et pourrait proposer des critères pour ce qu'elle estime être une vérification de l'âge efficace et respectueuse de la vie privée.La DSA mentionne explicitement la vérification de l'âge comme l'une des mesures que les plus grandes plateformes - appelées "Very Large Online Platforms" (VLOP), qui comptent plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'UE - peuvent choisir pour atténuer les risques systémiques liés à leurs services. Ces risques, bien que mal définis, incluent les impacts négatifs sur la protection des mineurs et le bien-être physique et mental des utilisateurs. Bien qu'il ne s'agisse pas non plus d'une obligation explicite, la Commission européenne semble s'attendre à ce que les plateformes de contenu pour adultes adoptent la vérification de l'âge pour se conformer à leurs obligations en matière d'atténuation des risques en vertu de l'DSA.La vérification de l'âge est un élément majeur de la dangereuse proposition de la Commission européenne visant à lutter contre les contenus pédopornographiques par l'analyse obligatoire des communications privées et cryptées, ce qui ajoute encore à la complexité de la situation. Alors que les négociations sur ce projet de loi sont largement au point mort, la proposition initiale de la Commission oblige les magasins d'applications et les services de communication interpersonnelle (comme les applications de messagerie ou le courrier électronique) à mettre en œuvre la vérification de l'âge.Alors que le Parlement européen a suivi les conseils des organisations de la société civile et des experts et a rejeté la notion de vérification obligatoire de l'âge dans sa position sur la proposition, le Conseil, l'institution représentant les États membres, envisage toujours une vérification obligatoire de l'âge.Si l'on fait abstraction des divers travaux politiques qui examinent implicitement ou explicitement la question de savoir si la vérification de l'âge devrait être introduite dans l'ensemble de l'UE, la Commission européenne semble avoir décidé de la manière de procéder : Les identités numériques. En 2024, l'UE a adopté la version actualisée du règlement eIDAS, qui définit un cadre juridique pour les identités numériques et l'authentification en Europe. Les États membres travaillent actuellement à l'élaboration de portefeuilles d'identité nationaux, l'objectif étant de déployer les identités numériques dans l'ensemble de l'UE d'ici à 2026.Malgré l'imminence du déploiement des identités numériques en 2026, qui pourrait faciliter la vérification de l'âge, la Commission européenne s'est clairement sentie poussée à agir plus tôt que cela. C'est pourquoi, à l'automne 2024, la Commission a publié un appel d'offres pour un "mini-portefeuille d'identité", offrant quatre millions d'euros en échange du développement d'une "solution de vérification de l'âge" pour le deuxième trimestre 2025 afin d'apaiser les États membres désireux d'introduire la vérification de l'âge dès aujourd'hui.Le fait de privilégier les identités numériques pour la vérification de l'âge s'inscrit dans une tendance générale qui consiste à faire descendre les obligations d'évaluation de l'âge toujours plus bas dans la pile - des applications aux magasins d'applications en passant par les fournisseurs de services d'exploitation. La vérification de l'âge au niveau du magasin d'applications, de l'appareil ou du système d'exploitation est également une demande formulée depuis longtemps par les fournisseurs de médias sociaux et d'applications de rencontres qui cherchent à éviter d'être tenus responsables d'une vérification insuffisante de l'âge.L'intégration de la vérification de l'âge au niveau de l'appareil la rendra plus omniprésente et plus difficile à éviter. Il s'agit d'une orientation dangereuse ; les systèmes d'identité numérique soulèvent de graves préoccupations en matière de respect de la vie privée et d'équité.Cette approche risque également d'entraîner un détournement de mission : bien que la Commission limite son appel d'offres à la vérification de l'âge pour les services destinés aux plus de 18 ans (en particulier les sites web à contenu pour adultes), elle indique clairement qu'une fois disponible, la vérification de l'âge pourrait être étendue pour "permettre un accès adapté à l'âge, quelle que soit la restriction d'âge (13 ans ou plus, 16 ans ou plus, 65 ans ou plus, moins de 18 ans, etc)". L'extension de la vérification de l'âge est d'autant plus probable que les portefeuilles d'identité numérique ne se présentent pas sous la forme d'une application, mais sont intégrés dans les systèmes d'exploitation.Fait intéressant, Google fait partie des entreprises qui cherchent des solutions de vérification de l'âge. Un rapport de février 2025 a notamment révélé que le géant technologique commencerait à utiliser l'IA pour faire respecter les restrictions d'âge sur ses produits . L'entreprise estime notamment que l'IA pourrait l'aider à déterminer si un utilisateur a plus ou moins de 18 ans pour proposer des contenus plus adaptés.Son modèle d'estimation de l'âge utilisera les données existantes sur l'utilisateur, notamment les sites qu'il visite, les types de vidéos qu'il regarde sur YouTube et l'ancienneté de son compte, afin de déterminer son âge. Cependant ces informations peuvent ne pas refléter fidèlement son âge réel, surtout si plusieurs personnes partagent le même appareil ou compte. Ce qui remet en cause la fiabilité de cette approche.L'Electronic Frontier Foundation est la principale organisation à but non lucratif qui défend les libertés civiles dans le monde numérique. Fondée en 1990, l'EFF défend la vie privée des utilisateurs, la liberté d'expression et l'innovation par le biais de litiges, d'analyses politiques, d'activisme de terrain et de développement technologique. La mission de l'EFF est de veiller à ce que la technologie soutienne la liberté, la justice et l'innovation pour tous les peuples du monde.Pensez-vous que cet avis de l'EFF est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?