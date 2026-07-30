Pavel Valeryevich Durov est un entrepreneur du secteur des technologies, surtout connu pour être le directeur général (PDG) de Telegram. Né en Union soviétique, Durov a cofondé en 2006 le réseau social VKontakte (VK). Il a été contraint de quitter VK en 2014 à la suite de différends avec les nouveaux propriétaires de l'entreprise et de pressions croissantes de la part des autorités russes, ce qui l'a également conduit à quitter le pays. En 2013, lui et son frère aîné, Nikolai Durov, ont développé Telegram, et en 2017, ils se sont installés à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où se trouve désormais le siège social de l'entreprise.
Un télégramme est un message écrit ou imprimé, initialement transmis par télégraphie. L'utilisation des télégrammes était très répandue dans la correspondance sociale et professionnelle durant la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Même à l'ère du téléphone, le télégramme est resté populaire et a donné naissance à un style d'écriture qui s'est ensuite perpétué dans d'autres médias. Les services de télégrammes existent encore aujourd'hui, bien que leur popularité ait largement décliné, remplacés par d'autres formes de communication textuelle.
En février 2026, les autorités russes ont ouvert une enquête pénale contre le fondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov, pour « facilitation d'activités terroristes », dans le cadre de la répression continue du Kremlin contre les services de messagerie étrangers, ont rapporté des médias russes affiliés à l'État. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022, Telegram était devenu « le principal outil des services de renseignement des pays de l'OTAN et du régime de Kiev ».
Récemment, le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a affirmé que les services de renseignement ukrainiens ont utilisé le célèbre chatbot de rencontres « Daivinchik/Leo » sur Telegram pour recruter des citoyens russes, y compris des mineurs, dans le but de mener des activités de sabotage et de terrorisme par le biais de la tromperie et de la manipulation psychologique. Lagence a également annoncé avoir inculpé le fondateur de Telegram, Pavel Durov, pour avoir facilité des activités terroristes au regard de la législation russe, et lavoir déclaré recherché au niveau international.
Le FSB a précisé que ces allégations découlaient dune enquête menée conjointement avec le ministère russe de lIntérieur (MVD) et le Comité denquête. Selon le FSB, des agents des services de renseignement ukrainiens se seraient fait passer pour de jeunes femmes sur le chatbot de rencontres « Daivinchik/Leo », un service de mise en relation très populaire auprès des jeunes utilisateurs de Telegram, afin détablir des relations en ligne avec des citoyens russes. Les victimes auraient été persuadées de communiquer les lieux des rendez-vous proposés, généralement des centres commerciaux ou dautres lieux publics, et dacheter des billets de cinéma ou de concert, ou encore des cadeaux, via des liens de hameçonnage.
L'agence affirme que les victimes ont ensuite été contactées via d'autres plateformes de messagerie par des individus se faisant passer pour des agents des forces de l'ordre russes ou des représentants de Rosfinmonitoring. Les imposteurs auraient déclaré aux victimes que leurs paiements avaient été transférés à larmée ukrainienne et que les données de localisation partagées avaient servi à planifier des attaques à la roquette ou par drone. Sous la menace de poursuites pénales, les victimes auraient été contraintes de commettre des incendies criminels, des agressions contre des agents des forces de lordre et dautres actes présentés comme une participation à de prétendues opérations antiterroristes.
Le FSB a indiqué que depuis juillet 2025, les autorités ont arrêté 46 citoyens russes âgés de 12 à 22 ans dans plusieurs régions. Selon lagence, les suspects ont attaqué des agents des forces de lordre, incendié des infrastructures de transport, dénergie, de télécommunications et financières, ou ont servi de coursiers pour acheminer de largent obtenu par fraude vers des points déchange de cryptomonnaies en vue de son transfert vers des comptes qui seraient contrôlés par les services de renseignement ukrainiens. Des procédures pénales ont été ouvertes en vertu de plusieurs dispositions du Code pénal russe, notamment pour terrorisme, sabotage, destruction de biens, hooliganisme et tentative de meurtre dagents des forces de lordre.
Le FSB a également indiqué que Daivinchik/Leo avait été ajouté au registre russe des sites web bloqués en décembre 2025. Selon lagence, Telegram na pas supprimé les contenus interdits, ainsi que les chaînes, les groupes de discussion et les bots qui, selon les autorités russes, seraient utilisés par les services de renseignement ukrainiens, des organisations terroristes, des groupes extrémistes et des cybercriminels pour coordonner des attaques et des opérations de fraude sur le territoire russe.
Dans le même communiqué, le FSB a déclaré avoir inculpé Pavel Durov en vertu de larticle 205.1, partie 1.1, du Code pénal russe, qui concerne la facilitation dactivités terroristes, et lavoir déclaré recherché au niveau international. Lagence na fourni aucune preuve à lappui de cette accusation ni indiqué si une demande darrestation internationale avait été acceptée par une juridiction étrangère.
En janvier 2025, l'idée que Telegram puisse garantir un anonymat absolu, tout en exigeant un numéro de téléphone pour s'inscrire, illustre une méconnaissance des implications en matière de confidentialité. Cette fausse perception a été exploitée non seulement par des utilisateurs mal informés, mais aussi par des criminels convaincus de leur impunité. La récente révélation selon laquelle Telegram a transmis les données de milliers d'utilisateurs aux autorités américaines souligne non seulement un changement de cap dans la politique de confidentialité de la plateforme, mais aussi l'arrogance de certains responsables qui pensaient pouvoir gérer des activités illicites sans répercussions.
Source : Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie
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