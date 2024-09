Envoyé par New York Times Envoyé par



Si l'on creuse un peu, on découvre des dessous bien sombres. Des morceaux de cocaïne non coupés et des éclats de méthamphétamine en cristaux sont en vente sur l'application. Des armes de poing et des chèques volés sont largement disponibles. Les nationalistes blancs utilisent la plateforme pour coordonner des clubs de combat et organiser des rassemblements. Le Hamas a diffusé son attaque du 7 octobre contre Israël sur le site.



L'enquête du Times a permis de découvrir 1 500 canaux gérés par des suprémacistes blancs qui coordonnent les activités de près d'un million de personnes dans le monde. Au moins deux douzaines de chaînes vendent des armes. Sur au moins 22 chaînes comptant plus de 70 000 adeptes, de la MDMA, de la cocaïne, de l'héroïne et d'autres drogues ont été annoncées pour être livrées dans plus de 20 pays.



Le Hamas, l'État islamique et d'autres groupes militants ont prospéré sur Telegram, rassemblant souvent de vastes audiences sur des dizaines de canaux. Le Times a analysé plus de 40 chaînes associées au Hamas. Il en ressort que le nombre moyen de vues a été multiplié par 10 après les attentats du 7 octobre, atteignant plus de 400 millions de vues en octobre. Telegram est "l'endroit le plus populaire pour les acteurs violents et mal intentionnés", a déclaré Rebecca Weiner, commissaire adjointe chargée du renseignement et de la lutte contre le terrorisme au sein de la police de New York. "Si vous êtes un méchant, c'est là que vous atterrirez."



[Telegram] ignore résolument la plupart des demandes d'assistance émanant des organismes chargés de l'application de la loi. Une boîte aux lettres électronique utilisée pour les demandes des agences gouvernementales est rarement consultée, ont déclaré d'anciens employés.