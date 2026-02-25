Les autorités russes ont ouvert une enquête pénale contre le fondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov, pour « facilitation d'activités terroristes », dans le cadre de la répression continue du Kremlin contre les services de messagerie étrangers, ont rapporté lundi des médias russes affiliés à l'État. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022, Telegram était devenu « le principal outil des services de renseignement des pays de l'OTAN et du régime de Kiev ».
Pavel Valeryevich Durov (né le 10 octobre 1984) est un entrepreneur dans le domaine des technologies. Il est surtout connu comme PDG de Telegram. Durov est né en Union soviétique, où il a cofondé le site de réseau social VKontakte (VK) en 2006. Il a été contraint de quitter VK en 2014 à la suite de différends avec les nouveaux propriétaires de la société et de pressions accrues de la part des autorités russes, ce qui l'a également conduit à quitter le pays. En 2013, lui et son frère aîné, Nikolai Durov, ont développé Telegram, et en 2017, ils ont déménagé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où se trouve désormais le siège social de l'entreprise.
Le 24 août 2024, Durov a été arrêté par la police française pour des accusations criminelles liées à un prétendu manque de modération du contenu sur Telegram et à son refus de coopérer avec la police, ce qui aurait permis la propagation d'activités criminelles. Cette arrestation fait suite à une enquête portant sur une série de chefs d'accusation, dont la complicité de détention et de partage d'images pédopornographiques, la complicité de trafic de stupéfiants ainsi que le blanchiment en bande organisée.
Récemment, les autorités russes ont ouvert une enquête pénale contre le fondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov, pour « facilitation d'activités terroristes », dans le cadre de la répression continue du Kremlin contre les services de messagerie étrangers, ont rapporté lundi des médias russes affiliés à l'État. Citant le Service fédéral de sécurité russe (FSB), les journaux Komsomolskaya Pravda et Rossiyskaya Gazeta, liés au Kremlin, ont tous deux rapporté qu'une procédure pénale avait été ouverte contre Durov dans des articles l'attaquant et soulignant les « menaces » que représente Telegram pour la société russe.
Les deux articles affirmaient que, depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022, Telegram était devenu « le principal outil des services de renseignement des pays de l'OTAN et du régime de Kiev », tandis que Rossiyskaya Gazeta affirmait que « l'illusion d'anonymat » offerte par l'application en avait fait un refuge pour « les radicaux, les toxicomanes, les meurtriers et les terroristes ».
Les deux articles ajoutaient également que l'application avait été utilisée par les auteurs de l'attentat terroriste de 2024 contre la mairie Crocus de Moscou, ainsi que par les responsables des meurtres de personnalités pro-guerre telles que Darya Dugina, Vladlen Tatarsky et « neuf généraux russes », dont le général Igor Kirillov. Rossiyskaya Gazeta a également accusé Durov d'avoir refusé les demandes des autorités russes visant à garantir la conformité de l'application avec la législation russe, tout en fournissant « une assistance à des agences gouvernementales étrangères dont les actions vont à l'encontre de la sécurité de notre pays ».
En réponse à l'enquête, Durov s'est exprimé sur Telegram pour déclarer que « chaque jour, les autorités inventent de nouveaux prétextes pour restreindre l'accès des Russes à Telegram, cherchant ainsi à supprimer le droit à la vie privée et à la liberté d'expression », ajoutant qu'il s'agissait d'un « triste spectacle d'un État qui a peur de son propre peuple ». Au début du mois, l'autorité russe de régulation des médias, Roskomnadzor, a commencé à limiter les fonctionnalités de Telegram, une décision qui a suscité des critiques inhabituelles de la part des partisans de la guerre menée par Moscou en Ukraine, qui ont fait valoir que les soldats russes sur le front utilisaient l'application pour rester en contact avec leurs familles.
Durov, qui ne vit plus en Russie, a déclaré que les mesures prises à l'encontre de Telegram visaient à inciter ses utilisateurs russes à utiliser MAX, une application de messagerie instantanée soutenue par l'État et qualifiée de « super application » par ses détracteurs, qui craignent qu'elle puisse enregistrer l'activité des utilisateurs, qui serait ensuite mise à la disposition des autorités. « La Russie restreint l'accès à Telegram afin de forcer ses citoyens à passer à une application contrôlée par l'État et conçue à des fins de surveillance et de censure politique », a écrit Durov le 10 février.
Des informations ont ensuite révélé que Roskomnadzor avait décidé de bloquer Telegram en Russie à partir du 1er avril, dans le cadre d'une interdiction similaire à celle déjà imposée à Instagram et Facebook. Après l'annonce de cette décision, Telegram a rejeté les affirmations des autorités selon lesquelles les messages envoyés sur l'application pourraient être consultés par des agences de renseignement étrangères, les qualifiant de « fiction délibérée ».
A la suite de son arrêstation en France en 2024, le PDG de Telegram, Pavel Durov, a capitué et déclaré que lapplication transmettra les données de ses utilisateurs aux gouvernements afin darrêter les criminels. Telegram transmettra désormais le numéro de téléphone et l'adresse IP d'un utilisateur si les autorités lui en font la demande, selon une mise à jour de sa politique de confidentialité. Une déclaration qui montrait le volte-face de Pavel Durov sur la question de la modération.
