Pour rappel des faits, le PDG de Telegram, Pavel Durov, a été arrêté par la police française à l’aéroport du Bourget, au nord de Paris. Cette arrestation fait suite à un mandat d’arrêt pour des infractions liées à l’application de messagerie populaire. L’enquête porte apparemment sur un manque de modération, avec des accusations selon lesquelles Durov n’aurait pas pris de mesures pour réduire les utilisations criminelles de Telegram. L’application est accusée de ne pas coopérer avec les forces de l’ordre concernant le trafic de drogue, le contenu sexuel impliquant des mineurs et la fraude.Pavel Durov, le patron de Telegram arrêté en France, était "trop libre" dans son approche de la gestion de la plateforme de médias sociaux, et c'est ce qui a causé sa perte, a déclaré le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov.La semaine dernière, un juge français a mis M. Durov, né en Russie, en examen pour complicité présumée dans la gestion d'une plateforme en ligne permettant des transactions illicites, la diffusion d'images d'abus sexuels sur des enfants, le trafic de stupéfiants et la fraude. Son avocat a déclaré qu'il était "" de suggérer qu'il devrait être tenu responsable de tout crime commis sur l'application, qui compte près d'un milliard d'utilisateurs et est très populaire en Russie, en Ukraine et dans d'autres pays de l'ex-Union soviétique.Dans un discours prononcé devant des étudiants de l'université moscovite d'élite MGIMO, gérée par le ministère des affaires étrangères, M. Lavrov a fait écho à la position du Kremlin selon laquelle l'enquête sur M. Durov s'inscrit dans le cadre d'un stratagème politique plus large de l'Occident visant à exercer son pouvoir sur la Russie. "", a déclaré M. Lavrov. "Après des années de pression sur M. Durov et ses entreprises technologiques, la Russie s'est ralliée à lui. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré la semaine dernière qu'il n'y avait pas de négociations entre le Kremlin et M. Durov, qui détient également des passeports de la France et des Émirats arabes unis. "", a déclaré M. Peskov. "Le président français Emmanuel Macron a nié tout motif politique dans la détention de l'entrepreneur technologique. M. Lavrov avait auparavant averti que l'arrestation de M. Durov - la première d'un grand PDG du secteur technologique - avait plongé les relations entre Moscou et Paris dans un nouveau nadir.: Le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï LavrovPensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Pensez-vous que les accusations du parquet de Paris contre Pavel Durov sont légitimes, ou pensez-vous que l'accusation ne tiens pas et que c'est un complot politique ? Et si oui de la part de qui, contre qui, et pourquoi ?Quel est votre avis sur le sujet ?