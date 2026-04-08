Elon Musk modifie sa plainte en dommages-intérêts de 150 milliards $ contre OpenAI, en précisant que tout montant accordé dans le cadre de l'affaire devrait être versé à la branche caritative de l'entreprise

Elon Musk a modifié sa plainte pour dommages et intérêts de 150 milliards de dollars contre OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, précisant que les dédommagements accordés dans le cadre de cette affaire devraient être versés à la branche caritative de l'entreprise plutôt qu'à lui-même. Ce document, déposé en amont d'un procès prévu plus tard dans le mois, vise également à obtenir la destitution de Sam Altman du conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif et exige que ce dernier, ainsi que le président d'OpenAI, Greg Brockman, cèdent leurs parts ou autres avantages financiers à l'organisation. OpenAI a rejeté les accusations d'Elon Musk, les qualifiant d'attaque concurrentielle motivée par « l'ego et la jalousie ».
Pour rappel, en janvier dernier, Elon Musk réclamait déjà jusqu'à 134 milliards de dollars à OpenAI et à Microsoft, affirmant que l'éditeur de ChatGPT l'avait escroqué en s'écartant de ses origines à but non lucratif. Selon un rapport, Musk a déposé une « demande de dommages et intérêts » devant le tribunal le 16 janvier 2026. Cette décision survient au lendemain du rejet par un juge fédéral de la dernière tentative d'OpenAI et de Microsoft d'éviter un procès devant jury à Oakland, en Californie.
Plus récemment, Elon Musk aurait modifié sa plainte contre OpenAI en précisant que tout dédommagement accordé dans le cadre de cette affaire devrait être versé à la branche caritative de l'entreprise plutôt qu'à lui-même.
Selon un article du Wall Street Journal, cette modification demande également que Sam Altman, directeur général d'OpenAI, soit démis de ses fonctions au sein du conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif OpenAI. Elon Musk aurait également demandé à Sam Altman et à Greg Brockman, président d'OpenAI, de céder toutes leurs parts ou autres avantages financiers à la branche caritative.
Cette décision marque la dernière escalade en date dans le conflit qui oppose actuellement Elon Musk à OpenAI, dont le procès devrait s'ouvrir plus tard ce mois-ci d'avril à Oakland, en Californie.
Elon Musk réclame 150 milliards de dollars de dommages-intérêts à OpenAI
OpenAI a été fondée en 2015 en tant qu'organisation à but non lucratif, avec Elon Musk comme coprésident. Le milliardaire du secteur technologique a quitté l'entreprise en 2019, accusant la société spécialisée dans l'IA de trahir sa mission initiale au service de l'humanité. Il a ensuite intenté un procès contre OpenAI, dont le procès devrait s'ouvrir à la fin du mois.
Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a modifié sa plainte et réclame plus de 150 milliards de dollars de dommages-intérêts à OpenAI et à Microsoft, son partenaire et investisseur, en faisant valoir qu'OpenAI s'est écartée de sa mission à but non lucratif et l'a escroqué en tant que donateur en cherchant à la transformer en une société à but lucratif, a rapporté le WSJ.
Dans le cadre de cet amendement, Elon Musk a clairement indiqué quil « ne cherche pas à obtenir un seul dollar pour lui-même », a déclaré son avocat, Marc Toberoff. « Il demande au tribunal de restituer tout ce qui a été détourné dune organisation caritative publique et de veiller à ce que les responsables ne soient plus jamais en mesure de recommencer », a déclaré Toberoff dans un communiqué cité par le journal.
« C'était là l'essence même de sa plainte depuis le début de cette affaire, jusqu'à ce que les spin doctors d'OpenAI se mettent au travail pour la déformer. Ce dépôt rétablit la vérité. »
OpenAI qualifie les accusations d'Elon Musk de motivées par « l'ego et la jalousie »
Dans un communiqué au ton ferme publié sur X, OpenAI a déclaré :
Envoyé par OpenAI
Parallèlement, les actions judiciaires engagées par Elon Musk contre OpenAI ont essuyé des revers significatifs devant les tribunaux américains. En février 2026, la juge fédérale Rita Lin a rejeté la plainte déposée par xAI contre OpenAI, qui accusait l'entreprise d'IA de s'être approprié des secrets commerciaux liés à son chatbot Grok. Le tribunal a jugé que xAI n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour démontrer une faute de la part d'OpenAI. OpenAI a salué cette décision, qualifiant l'affaire de campagne de harcèlement infondée et renforçant ainsi sa ligne de défense face aux actions judiciaires répétées de son concurrent.
Sources : Plainte déposée auprès du tribunal de district nord de Californie ; Wall Street Journal
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