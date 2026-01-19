Elon Musk réclame jusqu'à 134 milliards $ à OpenAI, le créateur de ChatGPT, et à Microsoft, affirmant que l'entreprise d'IA l'a escroqué en s'écartant de ses origines à but non lucratif

Dans le procès opposant Elon Musk à OpenAI, Elon Musk réclame jusqu'à 134 milliards de dollars à OpenAI, le créateur de ChatGPT, et à Microsoft, affirmant que l'entreprise d'intelligence artificielle l'a escroqué en s'écartant de ses origines à but non lucratif. Selon le dossier, Musk réclame une partie de la valorisation actuelle d'OpenAI, estimée à 500 milliards de dollars. De son côté, OpenAI s'attend à ce qu'Elon Musk fasse des « déclarations délibérément extravagantes et sensationnelles ». « Nous avons de solides arguments pour notre défense et sommes confiants quant à nos chances de gagner le procès », a déclaré OpenAI
Depuis qu'OpenAI a décidé d'adopter un modèle commercial pour financer ses recherches et ses développements coûteux, Elon Musk n'a cessé de déposer des plaintes contre la société. Elon Musk a d'abord intenté une action en justice contre OpenAI en mars 2024, mais a abandonné la procédure en juin 2024. Début août 2024, Elon Musk a relancé une plainte contre OpenAI et son dirigeant Sam Altman. Puis en novembre 2024, Elon Musk a ajouté Microsoft dans sa plainte, affirmant que les deux organisations ont fait passer une"organisation caritative exonérée d'impôts à une gorgone à but lucratif de 157 milliards de dollars qui paralyse le marché".
En décembre 2024, Elon Musk a déposé une injonction pour s'opposer au passage d'OpenAI d'une société à but non lucratif à une société à but lucratif. L'injonction préliminaire vise l'éditeur de ChatGPT et plusieurs autres personnes travaillant avec ou pour lui. Parmi elles figurent le PDG Sam Altman, Greg Brockman, le cofondateur de Linkedin et l'ancien membre du conseil d'administration d'OpenAI, Reid Hoffman. Dee Templeton, vice-président de Microsoft chargé des partenariats et des opérations dans le domaine de la technologie et de la recherche, figure également sur la liste, de même que Microsoft elle-même.
Dans ce procès, Elon Musk réclame jusqu'à 134 milliards de dollars à OpenAI, le créateur de ChatGPT, et à Microsoft, affirmant que l'entreprise d'intelligence artificielle l'a escroqué en s'écartant de ses origines à but non lucratif. Selon un article de Bloomberg, Musk a déposé une « demande de dommages-intérêts » devant le tribunal le vendredi 16 janvier 2026. Cette décision intervient au lendemain du rejet par un juge fédéral de la dernière tentative d'OpenAI et de Microsoft d'éviter un procès devant jury prévu fin avril à Oakland, en Californie.
Les documents judiciaires citent les calculs d'un expert en économie financière, C. Paul Wazzan, affirmant que le milliardaire de la technologie a été escroqué des 38 millions de dollars qu'il avait donnés à OpenAI pour démarrer l'entreprise. Pour ceux qui ne le savent pas, Elon Musk a cofondé OpenAI en 2015. Il a quitté l'entreprise en 2018 en raison de ses inquiétudes concernant sa commercialisation et son orientation stratégique. Selon le dossier, Musk réclame une partie de la valorisation actuelle d'OpenAI, estimée à 500 milliards de dollars.
« Tout comme un investisseur précoce dans une start-up peut réaliser des gains bien supérieurs à son investissement initial, les gains injustifiés qu'OpenAI et Microsoft ont réalisés et que Musk est désormais en droit de récupérer sont bien supérieurs aux contributions initiales de Musk », a écrit Steven Molo, l'avocat d'Elon Musk, dans le dossier.
OpenAI et Microsoft ont tous deux nié les allégations de Musk. Dans une déclaration citée par Bloomberg, OpenAI a déclaré : « Le procès intenté par Musk reste sans fondement et s'inscrit dans le cadre de son harcèlement continu, et nous sommes impatients de le démontrer lors du procès. Cette dernière demande peu sérieuse vise uniquement à poursuivre cette campagne de harcèlement. »
Au début de la semaine, OpenAI, dirigée par Sam Altman, a envoyé une lettre aux investisseurs et aux partenaires bancaires pour les mettre en garde contre les déclarations potentiellement exagérées d'Elon Musk. La lettre indique que la société s'attend à ce qu'Elon Musk fasse des « déclarations délibérément extravagantes et sensationnelles » alors que son procès contre le laboratoire d'IA doit s'ouvrir le 27 avril.
« Nous avons de solides arguments pour notre défense et sommes confiants quant à nos chances de gagner le procès », a déclaré OpenAI dans la lettre, qui a été consultée par CNBC. « Quoi qu'il en soit, sur la base des éléments dont nous disposons à ce jour, nous estimons que cette affaire ne vaut pas plus que les 38 millions de dollars donnés par Elon, même si cela n'est pas garanti. »
Pourtant, dans un message publié sur X (anciennement Twitter), Elon Musk a déclaré qu'il « était impatient de commencer le procès », anticipant des révélations spectaculaires issues des découvertes et des témoignages dans le cadre du procès qu'il mène actuellement contre l'éditeur de ChatGPT. Le milliardaire de la technologie répondait à un message publié sur X selon lequel Elon Musk avait 57 % de chances de gagner le procès contre OpenAI. « De nouveaux documents judiciaires révèlent que le président d'OpenAI a admis vouloir transformer OpenAI en une entreprise à but lucratif », ajoutait le message. En réponse, Elon Musk a écrit : « J'ai hâte que le procès commence. Les découvertes et les témoignages vont vous surprendre. »
Un autre exemple de déclaration extravagante : lorsqu'OpenAI a conclu une impressionnante levée de fonds de 6,6 milliards de dollars en octobre 2024. Cette levée de fonds s'accompagne cependant de conditions strictes : les investisseurs ont le droit de retirer leur argent si OpenAI ne réussit pas à passer d'une organisation à but non lucratif à une entreprise entièrement lucrative. De plus, OpenAI a demandé à ses investisseurs, telles que Microsoft, Nvidia et Thrive Capital, entre autres, de ne pas soutenir des startups concurrentes dans le domaine de l'IA. Après la publication de cette demande (qui n'était pas juridiquement contraignante), Elon Musk s'est rendu sur la plateforme de médias sociaux X pour qualifier l'entreprise de « diabolique ».
