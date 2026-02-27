Un juge rejette la plainte d'Elon Musk contre OpenAI, estimant qu'il n'y a aucune preuve de vol de secrets commerciaux, une « campagne de harcèlement sans fondement menée par Elon Musk », d'après OpenAI

Un juge fédéral californien a rejeté la plainte déposée par xAI, la société d'intelligence artificielle (IA) d'Elon Musk, qui accusait OpenAI de vol de secrets commerciaux. La juge Rita Lin a estimé que xAI n'avait pas apporté la preuve d'actes répréhensibles et qu'elle pouvait déposer une nouvelle plainte modifiée. OpenAI a salué cette décision, qualifiant le procès de « campagne de harcèlement sans fondement menée par Elon Musk ». Intenté en septembre 2025, le procès alléguait que d'anciens employés de xAI avaient transféré le code source lié au chatbot Grok à OpenAI. Toutefois, la juge californienne n'a trouvé aucune preuve reliant la startup de Sam Altman à ce vol.
Cette décision judiciaire s'inscrit dans le cadre d'un conflit plus large qui oppose Elon Musk à OpenAI, dont il est le cofondateur. En janvier dernier, Elon Musk a réclamé jusqu'à 134 milliards de dollars à OpenAI et à Microsoft, estimant que la société d'intelligence artificielle avait trahi ses engagements fondateurs en abandonnant son modèle à but non lucratif. Le milliardaire a alors revendiqué une part de la valorisation d'OpenAI, estimée à 500 milliards de dollars, arguant que son implication initiale justifiait une compensation substantielle. La sélection du jury est prévue pour le 27 avril.
La controverse sest intensifiée lorsque les modalités dévaluation proposées par Elon Musk ont été rendues publiques. Vers la mi-janvier, Elon Musk a en effet été accusé d'avoir manipulé les chiffres pour soutirer les 134 milliards de dollars à OpenAI et à Microsoft. Il a fondé sa demande sur l'évaluation d'un expert selon laquelle ses contributions initiales auraient généré entre 50 % et 75 % de la valeur actuelle de l'organisation à but non lucratif OpenAI. Ce dernier a soutenu que ces calculs revenaient à réduire à néant la contribution des équipes à lorigine de ChatGPT, alimentant ainsi un différend désormais autant financier que symbolique.
« Nous saluons la décision du tribunal. Ce procès sans fondement n'était rien d'autre qu'un nouvel épisode de la campagne de harcèlement menée par M. Musk », a déclaré OpenAI dans un message publié sur X.
We welcome the Court's decision. This baseless lawsuit was never anything more than yet another front in Mr. Musk's ongoing campaign of harassment.https://t.co/N4E0reaRF3 pic.twitter.com/ABpFG6m2T3— OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) February 24, 2026
Le procès, intenté en septembre 2025, affirmait que d'anciens employés de xAI avaient emporté avec eux le code source lié au chatbot Grok de l'entreprise et d'autres informations confidentielles lorsqu'ils avaient rejoint OpenAI.
« Il est à noter l'absence d'allégations concernant le comportement d'OpenAI lui-même », a déclaré la juge Rita Lin. « xAI n'allègue aucun fait indiquant qu'OpenAI ait incité d'anciens employés de xAI à voler les secrets commerciaux de xAI ou que ces anciens employés de xAI aient utilisé des secrets commerciaux volés une fois employés par OpenAI ».
Le mois de janvier dernier, Rita Lin a laissé entendre qu'elle pourrait rejeter la plainte. La juge a donné à xAI jusqu'au 17 mars pour déposer une plainte modifiée.
xAI a également poursuivi en justice un ancien ingénieur, Xuechen Li, pour avoir prétendument divulgué des secrets commerciaux à OpenAI, la startup soutenue par Microsoft.
OpenAI a déclaré dans un document judiciaire que l'affaire relative aux secrets commerciaux s'inscrivait dans le cadre d'une « campagne visant à harceler un concurrent au moyen de poursuites judiciaires infondées », car Grok ne pouvait pas rivaliser avec ChatGPT d'OpenAI.
La récente décision de la juge Rita Lin marque un tournant dans la rivalité croissante entre Sam Altman et Elon Musk, qui ne se limite plus à la suprématie dans le domaine de l'IA, mais englobe désormais des ambitions pour développer l'ultime « application tout-en-un ». Si Altman s'est déjà lancé dans cette quête avec l'application World App et le projet Worldcoin, Musk nest pas en reste avec son ambition de faire de X un acteur majeur de la finance et des réseaux sociaux. Dans ce contexte, la bataille entre ces deux titans devient également un duel pour façonner l'avenir des applications multifonctionnelles et de la finance numérique.
Source : Décision de la juge fédérale Rita Lin
