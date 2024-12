OpenAI going from non-profit to maximum profit is a total scam!! — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2024

Depuis qu'OpenAI a décidé d'adopter un modèle commercial pour financer ses recherches et ses développements coûteux, Elon Musk n'a cessé de déposer des plaintes contre la société. Elon Musk a d'abord intenté une action en justice contre OpenAI en mars 2024, mais a abandonné la procédure en juin 2024. Début août 2024, Elon Musk a relancé une plainte contre OpenAI et son dirigeant Sam Altman. Il affirme qu’il a été "manipulé" pour co-fonder OpenAI, une organisation à but non lucratif qui est ensuite devenue une société à but lucratif. Il accuse notamment Sam Altman et d’autres dirigeants de l'avoir délibérément trompé en lui faisant croire que l’entreprise suivrait une voie plus ouverte et altruiste que les géants technologiques axés sur le profit. Cependant, OpenAI a finalement adopté un modèle commercial plus traditionnel, ce qui a suscité les inquiétudes de Musk quant aux dangers potentiels de l’intelligence artificielle.Puis en novembre 2024, Elon Musk a ajouté Microsoft dans sa plainte , affirmant que les deux organisations ont fait passer une"organisation caritative exonérée d'impôts à une gorgone à but lucratif de 157 milliards de dollars qui paralyse le marché". Elon Musk a ajouté que les deux sociétés ont créé un monopole pour éliminer les concurrents dans le secteur de l'IA. Elon Musk a également inclut dans la plainte le cofondateur de LinkedIn, Reid Hoffman.Récemment, Elon Musk a déposé une injonction pour s'opposer au passage d'OpenAI d'une société à but non lucratif à une société à but lucratif. L'injonction préliminaire vise l'éditeur de ChatGPT et plusieurs autres personnes travaillant avec ou pour lui. Parmi elles figurent le PDG Sam Altman, Greg Brockman - qui a récemment réintégré l'entreprise -, le cofondateur de Linkedin et l'ancien membre du conseil d'administration d'OpenAI, Reid Hoffman. Dee Templeton, vice-président de Microsoft chargé des partenariats et des opérations dans le domaine de la technologie et de la recherche, figure également sur la liste, de même que Microsoft elle-même.L'injonction elle-même concerne principalement les opérations d'OpenAI, en plus de la conversion en société à but lucratif. OpenAI gère une branche "" depuis 2019, un an après que Musk a quitté le conseil d'administration de l'entreprise en raison de la façon dont elle était gérée. L'organisme à but non lucratif régit cette entité à but lucratif plafonné, mais en 2019, OpenAI a déclaré que tout retour sur investissement serait "" supérieur à l'investissement.Le passage d'OpenAI au secteur lucratif a également coïncidé avec le départ de nombreux cadres de haut niveau. Cela signifie également que le conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif n'aura plus de droit de regard sur les activités de l'entreprise. Cependant, Musk a également soulevé la question de la dissuasion des investisseurs de travailler avec des concurrents, comme sa propre société xAI. Elle construit un concurrent à ChatGPT, Grok.L'autre problème serait l'utilisation "" dans le cadre des relations étroites que Microsoft a nouées. Microsoft a déjà été un investisseur important dans OpenAI, dépensant plus de 13 milliards de dollars dans l'entreprise et détenant une participation de 49 %. Elle a intégré une couche alimentée par ChatGPT, aujourd'hui appelée CoPilot+, dans presque toutes les facettes de Windows et de ses produits.Dans son dossier, Musk a également demandé une autre "pause". En 2023, Musk - et d'autres - ont demandé une pause dans le développement de l'IA. Cette demande a été ignorée et est maintenant présentée comme un moyen d'amener OpenAI à s'en tenir à sa mission non lucrative. Musk a également affirmé précédemment avoir perdu plus de 44 millions de dollars en faisant des dons à l'entreprise.Les concurrents milliardaires craignent que Musk ne prépare ses pouvoirs potentiels avec la future administration Trump. On rapporte que Musk a un problème particulier avec le PDG d'OpenAI, Sam Altman, et qu'il l'a même qualifié de "Swindly Sam" (Sam l'arnaqueur) sur X.De son côté, OpenAI mène une course contre la montre. Si la startup d'IA a conclu une impressionnante levée de fonds de 6,6 milliards de dollars, elle s'accompagne d'une condition stricte : les investisseurs ont le droit de retirer leur argent si OpenAI ne réussit pas à passer d'une organisation à but non lucratif à une entreprise entièrement lucrative. Ce qui veut dire que les investisseurs pourraient bientôt revenir frapper à la porte si l'entreprise ne se reconvertit pas dans les deux ans.De plus, OpenAI a demandé à ses investisseurs, tels que Microsoft, Nvidia et Thrive Capital, entre autres, de ne pas soutenir des startups concurrentes dans le domaine de l'IA. Elon Musk a alors qualifié OpenAI de "diabolique" après qu'elle a encouragé les investissements exclusifs. Avec cette nouvelle injonction, la querelle d'Elon Musk avec OpenAI et Sam Altman semble prendre un nouveau tournant.: Elon MuskPensez-vous que cette nouvelle injoction est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette affaire ?