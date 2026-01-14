Meta ferme plus de 500 000 comptes en vertu de l'interdiction australienne visant les moins de 16 ans, mais exhorte le gouvernement à y mettre fin, car les adolescents cherchent à contourner la loi

Meta a supprimé près d'un demi-million d'enfants australiens de Facebook, Instagram et Threads afin de se conformer à la nouvelle interdiction des réseaux sociaux dans le pays. La société américaine affirme que cette interdiction ne répond pas aux objectifs du gouvernement australien visant à améliorer la sécurité et le bien-être des jeunes. Le gouvernement fédéral devrait publier des données indiquant le nombre de jeunes Australiens qui ont été exclus de toutes les plateformes concernées par l'interdiction.
L'Australie devient le premier pays au monde à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, obligeant les principales plateformes, dont TikTok, YouTube, Instagram et Facebook, à bloquer les utilisateurs mineurs, sous peine d'amendes pouvant atteindre plusieurs millions de dollars américains. Cette décision réglementaire historique a privé des millions d'enfants et d'adolescents de l'accès à leurs comptes en ligne, positionnant ainsi le pays comme un cas d'école mondial en matière d'application des restrictions de l'âge et de responsabilité des plateformes. Les gouvernements du monde entier observent de près l'impact de cette mesure.
Récemment, un rapport a révélé que plus de 500 000 enfants australiens ont été exclus de Facebook et d'Instagram par Meta afin de se conformer à l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans dans le pays. Le géant des réseaux sociaux affirme avoir supprimé 330 000 utilisateurs d'Instagram, 173 000 de Facebook et 39 000 de Threads entre le 4 et le 11 décembre. L'interdiction australienne est entrée en vigueur le 10 décembre, mais Meta a commencé à supprimer les comptes des utilisateurs mineurs une semaine plus tôt.
Le gouvernement Albanese devrait publier des données indiquant le nombre de jeunes Australiens qui ont été exclus des plateformes concernées par l'interdiction. Dans une mise à jour publiée dans la nuit, Meta a affirmé que l'interdiction ne répondait pas aux objectifs du gouvernement australien visant à renforcer la sécurité et le bien-être des jeunes. La société américaine a fait part de ses inquiétudes quant au fait que l'interdiction avait isolé les adolescents vulnérables du soutien des communautés en ligne, les poussant à se tourner vers des applications moins réglementées.
Elle a critiqué les méthodes de vérification « incohérentes » utilisées pour valider l'âge d'un utilisateur et a de nouveau dénoncé l'intention de la législation. « Le principe de la loi, qui empêche les moins de 16 ans de posséder un compte sur les réseaux sociaux afin qu'ils ne soient pas exposés à une « expérience algorithmique », est faux », a déclaré Meta dans un article de blog. « Les plateformes qui permettent aux adolescents de continuer à les utiliser sans être connectés utilisent toujours des algorithmes pour déterminer le contenu susceptible d'intéresser l'utilisateur, mais de manière moins personnalisée et adaptée à l'âge de la personne. »
Meta affirme que, bien qu'elle continuera à se conformer à la législation australienne, elle souhaite que le gouvernement fédéral engage un dialogue avec le secteur pour trouver une autre solution. « Nous appelons le gouvernement australien à s'engager de manière constructive avec le secteur afin de trouver une meilleure voie à suivre, par exemple en incitant l'ensemble du secteur à relever le niveau en matière de sécurité, de protection de la vie privée et d'expériences en ligne adaptées à l'âge, plutôt que d'imposer des interdictions générales », a-t-il déclaré.
Le gouvernement fédéral a adopté en 2024 des lois sur l'âge minimum pour les réseaux sociaux afin de protéger les jeunes contre les algorithmes ciblés et les contenus préjudiciables sur les plateformes de réseaux sociaux. Les entreprises de réseaux sociaux s'exposent à des amendes pouvant atteindre 50 millions de dollars si elles ne prennent pas de « mesures raisonnables » pour empêcher les moins de 16 ans de créer un compte.
Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch, Threads et Kick sont tous concernés par l'interdiction des réseaux sociaux. Mais la Commission eSafety, qui applique la restriction d'âge, a averti que d'autres plateformes de réseaux sociaux pourraient être ajoutées à la liste si elles répondaient aux critères d'interdiction. Il existe de nombreuses exemptions pour les plateformes dont l'utilisation principale est le jeu, la santé et l'éducation.
Les plateformes disposent de plusieurs méthodes pour vérifier l'âge d'un utilisateur, notamment grâce à une pièce d'identité délivrée par le gouvernement, à l'estimation de l'âge à partir du visage ou à la déduction de l'âge. Un porte-parole du gouvernement a déclaré dans un communiqué que « le gouvernement Albanese tient les entreprises de réseaux sociaux responsables des dommages qu'elles causent aux jeunes Australiens ». « Des plateformes telles que Meta collectent une quantité considérable de données sur leurs utilisateurs à des fins commerciales. Elles peuvent et doivent utiliser ces informations pour se conformer à la législation australienne et s'assurer que les personnes âgées de moins de 16 ans ne sont pas présentes sur leurs plateformes. »
Depuis 2024, les Big Tech affirment que l'Australie a adopté de façon « précipitée » la loi qui interdit aux jeunes de moins de 16 ans d'accéder aux médias sociaux. Les autorités australiennes affirment que l'exposition aux médias sociaux nuit à la santé mentale des enfants. Mais les géants des médias sociaux dénoncent la législation et rappellent que « le lien de causalité avec les médias sociaux reste flou en ce qui concerne la santé mentale des jeunes Australiens ». Pour Meta et ses rivaux Snap et TikTok, l'interdiction risque de pousser les adolescents vers des coins plus sombres d'Internet, augmentant les risques pour ces derniers.
Source : Meta
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Meta, TikTok et Snapchat acceptent de se conformer à l'interdiction des réseaux sociaux en Australie, mais doutent de son efficacité. Les plateformes doivent bloquer les utilisateurs âgés de moins de 16 ans
Le président Emmanuel Macron souhaite interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans et interdire les téléphones portables dans les lycées à partir de septembre 2026
La vérification d'âge arrive sur la totalité dInternet : L'Australie, la France, le Royaume-Uni, le Canada et d'autres pays s'alignent peu à peu sur le modèle chinois, de surveillance sur la toile
Vous avez lu gratuitement 816 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.