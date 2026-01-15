Amazon va faire appel contre l'amende infligée par les autorités antitrust italiennes, même si l'amende a été réduite de 1,13 milliard  à seulement 752,4 millions , pour ne subir aucune sanction

Amazon ne recule pas en Italie. Même après que les régulateurs aient réduit une amende antitrust colossale, le géant américain du commerce électronique affirme qu'il compte se battre, arguant qu'il ne devrait pas avoir à payer un centime. Cette décision donne lieu à une rare impasse juridique où les deux parties font appel de la même décision, soulignant l'importance des enjeux alors que l'Europe renforce son contrôle sur le pouvoir de marché des géants de la technologie.
Amazon est une multinationale américaine spécialisée dans le commerce électronique, le cloud computing, la publicité en ligne, le streaming numérique et l'intelligence artificielle. Fondée en 1994 par Jeff Bezos à Bellevue, dans l'État de Washington, l'entreprise a d'abord commencé comme une boutique en ligne de livres, mais a progressivement élargi son offre pour inclure une large gamme de catégories de produits, sous le nom de « The Everything Store » (le magasin qui vend tout). Amazon est considérée comme une entreprise de la Big Tech
En 2021, l'autorité antitrust italienne a déclaré qu'elle avait infligé une amende de 1,13 milliard d'euros à Amazon pour abus de position dominante sur le marché, l'une des plus lourdes sanctions imposées à un géant américain de la technologie en Europe. L'organisme de surveillance italien a déclaré qu'Amazon avait tiré parti de sa position dominante sur le marché italien des services d'intermédiation sur les places de marché pour favoriser l'adoption de son propre service logistique - Fulfilment by Amazon (FBA) - par les vendeurs actifs sur Amazon.it. Amazon avait déclaré qu'elle était "en profond désaccord" avec la décision du régulateur italien et qu'elle ferait appel.
Si le montant de l'amende a été réduit, le principe de l'affaire reste inchangé. L'autorité antitrust italienne a déclaré avoir réduit l'amende infligée à Amazon à 752,4 millions d'euros, contre 1,13 milliard d'euros initialement imposés il y a trois ans. Cette réduction fait suite à une décision rendue en septembre dernier par un tribunal administratif régional, qui a partiellement confirmé la contestation par Amazon de la décision de l'autorité de surveillance.
L'autorité de régulation avait accusé Amazon de favoriser injustement les vendeurs qui utilisaient son propre service logistique, Fulfilment by Amazon (FBA), par rapport à ceux qui faisaient appel à des prestataires logistiques tiers. Selon l'autorité, cette pratique restreignait la concurrence sur le marché italien de la logistique du commerce électronique, en pleine croissance, rendant plus difficile pour les concurrents de rivaliser à armes égales.
Cette affaire a été l'une des mesures antitrust les plus agressives prises par l'Italie à l'encontre d'un géant technologique américain et reste l'une des plus importantes amendes jamais infligées par le pays. Les détails du mandat et des pouvoirs d'exécution de l'autorité sont décrits par l'autorité italienne de surveillance de la concurrence.
Pour Amazon, la réduction de l'amende ne change pas grand-chose. « Comme nous l'avons déjà indiqué, nous sommes en total désaccord avec la décision de l'autorité italienne de la concurrence et nous continuerons à faire valoir notre position tout au long de la procédure judiciaire », a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courrier électronique à Reuters. Amazon a confirmé qu'elle ferait appel de la décision, insistant sur le fait que ses pratiques commerciales étaient conformes au droit de la concurrence et que l'amende, réduite ou non, ne devrait pas s'appliquer.
Du point de vue d'Amazon, la question touche au cur même du fonctionnement de sa place de marché. L'entreprise soutient depuis longtemps que l'offre de services logistiques intégrés profite aux consommateurs grâce à une livraison plus rapide et une meilleure fiabilité, et que les vendeurs restent libres de choisir d'autres prestataires.
Pour ajouter une couche supplémentaire de complexité, l'autorité antitrust italienne prévoit également de faire appel, cette fois contre la décision du tribunal qui a conduit à la réduction de l'amende. En d'autres termes, Amazon et le régulateur sont tous deux insatisfaits du même résultat. L'organisme de surveillance a refusé de commenter publiquement, mais sa décision indique qu'il estime toujours que la sanction initiale de 1,13 milliard d'euros était justifiée. En cas de succès, les régulateurs pourraient chercher à rétablir l'amende plus élevée ou à renforcer la base juridique de leurs conclusions initiales.
Ce double appel ouvre la voie à une longue bataille juridique qui pourrait durer des années devant les tribunaux administratifs italiens, avec des implications potentielles sur la manière dont le droit de la concurrence est appliqué dans l'Union européenne. En effet, sur le papier, il s'agit d'un litige national. En réalité, il s'inscrit dans le cadre d'une initiative européenne beaucoup plus large visant à contrôler les géants de la technologie.
Amazon a fait l'objet d'une enquête antitrust dans toute l'UE, de Bruxelles à Berlin. La Commission européenne a déjà enquêté sur l'entreprise pour son utilisation des données des vendeurs sur sa place de marché et son double rôle d'opérateur de plateforme et de concurrent. Si Amazon a réglé certaines affaires au niveau européen, les régulateurs nationaux, comme celui de l'Italie, ont de plus en plus pris les choses en main.
La décision italienne est particulièrement importante car elle se concentre sur la logistique, et pas seulement sur la vente en ligne. Le contrôle de l'entreposage, de la livraison et de l'exécution des commandes est de plus en plus considéré comme un goulot d'étranglement concurrentiel dans le commerce électronique. Celui qui contrôle la logistique contrôle la rapidité, la visibilité et la satisfaction des clients, et, par extension, le pouvoir de marché. C'est pourquoi les régulateurs affirment que cette affaire pourrait créer un précédent. Si Amazon est reconnue coupable d'avoir abusé de sa position dominante en orientant les vendeurs vers FBA, d'autres pays pourraient suivre avec des mesures similaires.
Cette affaire rappelle l'action en justice de la FTC des USA contre Amazon. Selon la FTC, Amazon, qui propose un milliard d'articles dans son supermarché en ligne, a créé un "algorithme secret dont le nom de code interne est "Project Nessie"" afin d'identifier des produits spécifiques pour lesquels il prévoit que d'autres magasins en ligne suivront les augmentations de prix d'Amazon. "Amazon a utilisé le projet Nessie pour soutirer plus d'un milliard de dollars directement aux Américains", a déclaré la FTC. Amazon a répondu que la FTC "dénature grossièrement" l'outil de tarification et que la société a cessé de l'utiliser il y a plusieurs années. "Nessie a été utilisé pour tenter d'empêcher que la comparaison des prix n'aboutisse à des résultats inhabituels où les prix devenaient si bas qu'ils n'étaient pas viables", a déclaré Amazon.
Un an plus tard, la procédure antitrust engagée par les États-Unis à l'encontre d'Amazon s'est encore poursuivi. Pourtant, Amazon a demandé au juge de classer l'affaire, affirmant que la FTC n'avait apporté aucune preuve de préjudice pour les consommateurs. Le juge a déclaré dans sa décision qu'il ne pouvait pas prendre en considération les affirmations d'Amazon selon lesquelles ses actions ont favorisé la concurrence à un stade précoce de l'affaire. Cependant, le juge a rejeté certaines des plaintes déposées des États qui ont intenté une action en justice aux côtés de l'agence FTC.
Sources : Amazon, Reuters
