La FTC persiste à poursuivre Amazon pour le maintien illégal d'un pouvoir de monopole, qui bloque la concurrence et lui permet de gonfler les prix, dégrader la qualité et étouffer l'innovation

Il y a un an, en septembre 2023, la Federal Trade Commission (FTC) et 17 États ont poursuivi Amazon sur la base d'accusations antitrust . La plainte accuse Amazon d'utiliser un ensemble de stratégies anticoncurrentielles et déloyales interdépendantes pour maintenir illégalement son pouvoir de monopole. Amazon exercerait son "pouvoir de monopole" pour augmenter artificiellement les prix, empêcher ses rivaux et les vendeurs de baisser leurs prix, de dégrader la qualité pour les acheteurs, de surfacturer les vendeurs, d'étouffer l'innovation et d'empêcher les rivaux d'exercer une concurrence loyale à l'égard d'Amazon.Ce procès intenté par la Commission fédérale du commerce des États-Unis contre Amazon pour avoir étouffé la concurrence dans le commerce de détail en ligne va se poursuivre, bien que certains des États qui ont intenté une action en justice aux côtés de l'agence aient vu leurs demandes rejetées, selon des documents judiciaires. Le juge John Chun, du district de Seattle, a dévoilé sa décision du 30 septembre 2024, qui rejette certaines des plaintes déposées par les procureurs généraux du New Jersey, de Pennsylvanie, du Maryland et de l'Oklahoma.En 2023, la FTC a allégué qu'Amazon.com, qui propose un milliard d'articles dans son supermarché en ligne, utilisait un algorithme qui faisait augmenter les prix payés par les ménages américains de plus d'un milliard de dollars. Amazon a déclaré dans des documents judiciaires qu'il avait cessé d'utiliser le programme en 2019. La FTC a accusé le détaillant en ligne d'utiliser des tactiques anticoncurrentielles pour maintenir sa position dominante parmi les supermarchés et les places de marché en ligne.En décembre, Amazon a demandé au juge John Chun de classer l'affaire, affirmant que la FTC n'avait apporté aucune preuve de préjudice pour les consommateurs. Le juge a déclaré dans sa décision qu'il ne pouvait pas prendre en considération les affirmations d'Amazon selon lesquelles ses actions ont favorisé la concurrence à ce stade précoce de l'affaire.: Juge John Chun, du district de Seattle aux États-UnisQuel est votre avis sur cette affaire ?