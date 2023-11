L'action en justice de la FTC a été déposée en septembre, mais de nombreux détails n'ont pas été divulgués jusqu'à ce jeudi, lorsqu'une version de l'action en justice moins expurgée a été rendue publique au tribunal de district de Seattle. Amazon, qui propose un milliard d'articles dans son supermarché en ligne, a créé un "", a déclaré la FTC.Tim Doyle, porte-parole d'Amazon, a déclaré que la FTC "" l'outil de tarification et que la société a cessé de l'utiliser il y a plusieurs années. "", a déclaré Doyle.Amazon a commencé à tester l'algorithme de tarification en 2010 pour voir si d'autres détaillants en ligne suivaient ses prix et pour augmenter les prix des produits qui étaient susceptibles d'être suivis par les concurrents, selon la plainte. Une fois que les détaillants extérieurs ont commencé à s'aligner sur ses prix ou à les augmenter, Amazon a continué à vendre le produit à un prix excessif, selon la FTC, ce qui s'est traduit par un bénéfice excédentaire d'un milliard de dollars. Selon la FTC, Amazon a mis l'algorithme en pause lors de ses ventes Prime Day et de la période des fêtes de fin d'année, lorsque les médias et les clients s'intéressaient davantage au détaillant en ligne.", indique le procès.En avril 2018, Amazon l'a utilisé pour fixer les prix de plus de 8 millions d'articles achetés par des clients qui ont coûté collectivement près de 194 millions de dollars, selon la plainte, avant de le mettre en pause en 2019. En janvier 2022, Doug Herrington, directeur du commerce de détail d'Amazon, a demandé à utiliser "" pour augmenter les bénéfices de la branche commerce de détail d'Amazon, selon la plainte. La FTC a qualifié l'algorithme de Nessie de "" parce qu'il manipule les autres magasins en ligne pour qu'ils augmentent leurs prix, ce qui permet à Amazon de faire de même.La plainte de la FTC accuse également Amazon de chercher à dissimuler des informations sur ses activités aux autorités antitrust en utilisant la fonction de disparition des messages de l'application de messagerie Signal et affirme que l'entreprise a détruit des communications entre juin 2019 et début 2022.Amazon a également exigé des vendeurs utilisant la fonction Prime de la société qu'ils utilisent ses services de logistique et de livraison, même si nombre d'entre eux préféreraient utiliser un service moins cher ou un service qui servirait également les clients d'autres plateformes sur lesquelles ils vendent, a déclaré la FTC.La FTC allègue qu'un cadre d'Amazon, dont le nom n'a pas été révélé, qui dirigeait le service d'exécution des commandes au niveau mondial, a eu ce qu'il a appelé un moment "" lorsqu'il s'est rendu compte que le fait de permettre aux vendeurs de participer à Prime sans utiliser Fulfillment by Amazon "" en encourageant les vendeurs "".Les frais moyens d'Amazon pour les vendeurs qui utilisaient ses services d'exécution sont passés de 27 % en 2014 à 39,5 % en 2018, a indiqué la FTC.Dans sa plainte, la FTC note qu'Amazon n'autorise pas d'autres grands magasins en ligne tels que Walmart.com à vendre sur sa plateforme. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi Amazon traitait Walmart.com différemment des vendeurs plus petits, Bezos a déclaré : "Dans une section du procès qui reste fortement expurgée, Amazon aurait dissuadé Walmart en 2017 d'offrir des remises aux acheteurs en ligne qui récupéraient leurs achats dans les magasins Walmart.La plainte cite un vendeur d'Amazon qui a adopté une politique visant à "" en raison de la pression exercée par Amazon.Source : FTCQue pensez-vous de cette plainte du FTC contre Amazon ?Quel est votre avis sur la suite de cette affaire ?