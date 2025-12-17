Les USA menacent d'imposer des sanctions aux entreprises technologiques européennes en représailles aux amendes infligées par l'UE aux géants US comme Google, Apple et Meta en vertu de règles telles que la DMA

Les États-Unis intensifient leurs pressions sur l'Union européenne (UE), menaçant de prendre des mesures de rétorsion contre les entreprises technologiques européennes, en réponse aux mesures coercitives agressives prises par Bruxelles à l'encontre des géants américains de la technologie. Dans une déclaration, le bureau du représentant américain au commerce (USTR) a accusé l'UE de réglementation discriminatoire dans le cadre de dispositifs tels que la loi sur les marchés numériques (DMA), laissant entendre que des entreprises telles que Siemens, Accenture ou Mistral pourraient se voir infliger des amendes ou subir des restrictions si les politiques actuelles de l'UE persistaient.
Cette montée des tensions s'inscrit dans le prolongement d'un débat de longue date autour du Digital Markets Act, que Washington perçoit comme une menace pour les entreprises technologiques américaines. Dès décembre 2023, des législateurs américains avaient alerté la Maison-Blanche, estimant que la réglementation européenne ciblait injustement les entreprises américaines, alors que de nombreuses entreprises chinoises ou européennes n'étaient pas incluses. Le DMA a depuis désigné Alphabet, Amazon, Apple, Meta et Microsoft comme des fournisseurs de services « gardiens », les soumettant à des obligations plus strictes.
Le mardi 16 décembre 2025, les États-Unis ont menacé de prendre des mesures de rétorsion contre l'UE en raison des efforts déployés par le bloc pour taxer les entreprises américaines, désignant les grandes entreprises européennes comme cibles potentielles.
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'USTR a critiqué l'Union européenne et certains États membres pour leur « politique continue de poursuites judiciaires, de taxes, d'amendes et de directives discriminatoires et harcelantes » à l'encontre des prestataires de services américains.
Il a averti que si l'Union européenne et ses membres persistaient dans leurs actions jugées préjudiciables à la compétitivité des entreprises américaines, Washington « n'aurait d'autre choix que de commencer à utiliser tous les outils à sa disposition pour contrer ces mesures déraisonnables ».
Le message indiquait également que des entreprises européennes clés pourraient être visées en représailles, citant notamment Accenture, DHL, Mistral, Siemens et Spotify.
« Si des mesures de rétorsion s'avèrent nécessaires, la législation américaine autorise, entre autres, l'imposition de taxes ou de restrictions sur les services étrangers », a déclaré l'USTR. Il a ajouté que Washington adopterait une approche similaire à l'égard des autres pays qui poursuivent une « stratégie de type européen dans ce domaine ».
Le président Donald Trump a déjà critiqué l'UE pour sa réglementation des entreprises technologiques américaines, et la déclaration de l'USTR marque une nouvelle tentative de pression sur Bruxelles.
Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de rétorsion en septembre 2025 après que l'Union européenne ait infligé à Google une amende antitrust de 3,47 milliards de dollars américains.
Au début du mois de décembre, le dirigeant américain a également critiqué une amende « abusive » de 140 millions de dollars infligée par l'Union européenne au réseau social X du magnat de la technologie Elon Musk. Il a averti que « l'Europe devait faire très attention ».
Les tensions devraient continuer à s'intensifier, Google, Microsoft et Amazon ayant également fait l'objet récemment d'un examen approfondi de la part des autorités bruxelloises.
Mardi, l'USTR a fait valoir que les entreprises américaines avaient fourni des « services gratuits substantiels » aux citoyens de l'UE et des « services fiables aux entreprises ». Il a également déclaré que les prestataires de services de l'UE avaient, à leur tour, pu « opérer librement » aux États-Unis.
La riposte de Donald Trump contre les pays qui, selon lui, ciblent les entreprises technologiques américaines a entraîné certains changements dans d'autres pays.
En juin dernier, le Canada a annoncé qu'il allait supprimer sa taxe sur les services numériques qui aurait touché les géants technologiques américains après que Trump eut déclaré qu'il mettait fin aux négociations commerciales avec Ottawa.
Cette escalade survient alors que Bruxelles affirme vouloir appliquer ses règles numériques de manière impartiale, quel que soit l'entreprise concernée. En avril 2025, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réaffirmé cette position, malgré les critiques persistantes de Washington, qui estime que les règles de l'UE étouffent l'innovation et créent des obstacles inutiles pour les entreprises américaines. Ce bras de fer réglementaire illustre les divergences croissantes entre les deux blocs concernant la gouvernance du numérique mondial.
