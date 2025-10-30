Meta, TikTok et Snapchat acceptent de se conformer à l'interdiction des réseaux sociaux en Australie, mais doutent de son efficacité, les plateformes doivent bloquer les utilisateurs âgés de moins de 16 ans

Meta, propriétaire d'Instagram, et d'autres entreprises de réseaux sociaux ont récemment déclaré qu'elles se conformeront à l'interdiction visant les utilisateurs de moins de 16 ans, ajoutant qu'elles commenceront à désactiver les comptes dès l'entrée en vigueur de la loi, le 10 décembre. Au Parlement, Meta, ByteDance, propriétaire de TikTok, et Snap, propriétaire de Snapchat, ont déclaré qu'ils continuaient à penser que l'interdiction ne protégerait pas les jeunes, mais qu'ils contacteraient bientôt les propriétaires de plus d'un million de comptes mineurs afin de les préparer au changement.
Il y a un an, l'Australie a interdit aux enfants de moins de 16 ans d'utiliser les médias sociaux, après que le Sénat a approuvé la proposition de loi, considérée la plus stricte au monde. Les entreprises technologiques sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 50 millions de dollars australiens si elles ne se conforment pas à la loi. Les réactions ont été mitigées : une majorité de parents et de soignants australiens sont favorables, tandis que les plateformes de médias sociaux et certains défenseurs de la jeunesse critiquent fortement la loi.
Les Big Tech ont affirmé que l'Australie a adopté de façon « précipitée » la loi qui interdit aux jeunes de moins de 16 ans d'accéder aux médias sociaux. Les géants des médias sociaux dénoncent la législation et rappellent que « le lien de causalité avec les médias sociaux reste flou en ce qui concerne la santé mentale des jeunes Australiens ». Pour Meta et ses rivaux Snap et TikTok, l'interdiction risque de pousser les adolescents vers des coins plus sombres d'Internet, augmentant les risques pour ces derniers.
Malgré cela, Meta, propriétaire d'Instagram, et d'autres entreprises de réseaux sociaux ont récemment déclaré qu'elles se conformeront à l'interdiction visant les utilisateurs de moins de 16 ans, ajoutant qu'elles commenceront à désactiver les comptes dès l'entrée en vigueur de la loi, le 10 décembre. Au Parlement, Meta, ByteDance, propriétaire de TikTok, et Snap, propriétaire de Snapchat, ont déclaré qu'ils continuaient à penser que l'interdiction ne protégerait pas les jeunes, mais qu'ils contacteraient bientôt les propriétaires de plus d'un million de comptes mineurs afin de les préparer au changement.
Leurs commentaires reflètent un changement dans la réponse de l'industrie des réseaux sociaux à cette loi, qui est suivie de près par les responsables politiques du monde entier alors que les préoccupations concernant la santé mentale des jeunes ne cessent de croître.
En vertu de la loi australienne, les plateformes doivent prendre des « mesures raisonnables » pour bloquer les utilisateurs âgés de moins de 16 ans, sous peine d'une amende pouvant atteindre 49,5 millions de dollars. Les plateformes avaient précédemment fait valoir que l'interdiction pousserait les jeunes vers des coins plus dangereux d'Internet, mal surveillés, et les priverait de contacts sociaux. Elles ont également déclaré que la mise en uvre serait inutilement complexe. Snap et YouTube, propriété de Google, ont également fait valoir qu'ils ne sont pas des entreprises de médias sociaux
« Nous ne sommes pas d'accord, mais nous acceptons et nous respecterons la loi », a déclaré Jennifer Park Stout, vice-présidente senior de Snap chargée de la politique mondiale et des opérations de la plateforme, via une liaison vidéo. Ella Woods-Joyce, responsable des affaires publiques de TikTok pour l'Australie, a réitéré l'opposition de la plateforme chinoise à l'interdiction, mais a déclaré que « TikTok se conformera à la loi et respectera ses obligations ». « Nous sommes en bonne voie pour nous conformer à la loi », a-t-elle déclaré.
Mia Garlick, directrice des politiques de Meta pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, a déclaré que l'entreprise allait bientôt contacter les titulaires de comptes dont l'âge inférieur à 16 ans a été confirmé (environ 450 000 sur Instagram et Facebook) afin de leur donner le choix entre supprimer leurs photos et autres données ou les stocker jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 16 ans.
TikTok, qui affirme compter 200 000 comptes de moins de 16 ans en Australie, et Snap, qui en compte 440 000, ont déclaré qu'ils prendraient des mesures similaires.
Les entreprises ont ajouté qu'elles utiliseraient un logiciel automatisé de suivi du comportement pour déterminer si un titulaire de compte prétendant avoir plus de 16 ans était en réalité mineur.
« Lorsque nous identifions une personne qui déclare avoir 25 ans, mais dont le comportement indique qu'elle a moins de 16 ans, nous désactiverons son compte à partir du 10 décembre », a déclaré Woods-Joyce.
Pour les utilisateurs considérés à tort comme ayant moins de 16 ans, Meta et TikTok ont déclaré qu'ils les orienteraient vers un outil tiers d'estimation de l'âge. Snap a déclaré qu'il travaillait toujours à une solution pour les utilisateurs qui estimaient avoir été bloqués à tort.
Ces annonces montrent que la règlementation reste un point sensible pour les Big techs. Un autre exemple, en juin, Apple a publié une mise en garde alarmiste et intéressée à l'intention du gouvernement australien, affirmant que les Australiens seront envahis par un cortège d'horreurs numériques si l'Australie suit l'exemple de l'Union européenne et réglemente le "jardin clos" d'Apple.
Cependant, l'EFF avait répondu : "Les affirmations d'Apple sur le chaos et les dangers auxquels les Européens sont confrontés grâce à la DMA sont encore plus drôles lorsque l'on sait qu'Apple a bafoué la législation européenne par des actes de conformité malveillants à couper le souffle. Apparemment, le carnage de l'iPhone en Europe a été déclenché par les mots inscrits dans les livres de loi européens, sans même qu'Apple n'ait à respecter ces lois !"
