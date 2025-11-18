Publiée après le constat additionnel quelles portent atteinte aux droits des adultes
Les lois de vérification de lâge nempêchent pas les mineurs daccéder aux sites pour adultes. Cest ce qui ressort dune récente étude publiée après le constat additionnel quelles sont même susceptibles de porter atteinte aux droits des adultes. Lune des explications à cet état de choses se trouve dans la disponibilité de solutions comme les VPN ou à lafflux des jeunes internautes vers des plateformes en ligne non conformes aux lois de vérification de lâge.
En mars dernier, un document de travail rédigé par des chercheurs de l'université de New York et d'autres universités suggérait que les lois sur la vérification de l'âge sont inefficaces. Une nouvelle analyse confirme désormais cette conclusion et suggère en sus que ces lois pourraient porter atteinte aux droits des adultes.
Les experts ont depuis longtemps déclaré que ces lois ne permettraient pas d'atteindre leur objectif, à savoir empêcher les mineurs d'accéder à des sites pornographiques. Des logiciels tels que les VPN permettent de les contourner et les utilisateurs peuvent simplement visiter des sites web qui ne les respectent pas. Ces lois soulèvent de plus des questions en matière de confidentialité et de sécurité, telles que l'impossibilité de naviguer de façon anonyme sur des contenus légaux et la saisie de données personnelles dans un système tiers susceptible d'être piraté.
Des observateurs y voient même un moyen pour les gouvernements de tenter de lier lidentité réelle des internautes à leur activité en ligne afin de mieux les contrôler. En effet, Parmi les méthodes suggérées et en cours d'adoption, on trouve :
- Vérification par carte de crédit/débit : Une vérification simple mais efficace, car les cartes de crédit ne sont généralement délivrées qu'aux adultes.
- Estimation faciale de l'âge : Une technologie basée sur l'IA qui analyse une photo ou une vidéo en direct pour estimer l'âge de l'utilisateur, sans identifier la personne ni stocker de données personnelles.
- Services d'identité numérique : Des portefeuilles d'identité numérique qui peuvent stocker et partager en toute sécurité des preuves d'âge vérifiées.
- Vérification via les opérateurs de réseaux mobiles : Confirmation que le numéro de téléphone mobile de l'utilisateur n'est pas soumis à des filtres d'âge.
- Vérification par pièce d'identité avec photo : Téléchargement d'une pièce d'identité (passeport, permis de conduire) qui est comparée à un selfie pour confirmer l'identité et l'âge.
- Vérification par services bancaires ou adresses e-mail : Accès sécurisé à des informations bancaires ou analyse de l'utilisation de l'adresse e-mail sur d'autres services pour estimer l'âge.
Lobjectif affiché : réduire drastiquement lexposition précoce des enfants à des contenus pornographiques, dont de nombreuses études montrent quils peuvent altérer la perception du consentement, la santé mentale ou encore les comportements sexuels.
Age verification online ties your real life identity to your online activity, regardless of your use of disposable emails.
It is to do now what they failed to accomplish during COVID.
Cest le débat qui oppose libertés individuelles et protection des mineurs qui se joue en toile de fond
La question des VPN divise lopinion. Les partisans dun contrôle renforcé estiment quil est logique de contraindre les fournisseurs de VPN à coopérer puisque leurs services contournent délibérément une loi adoptée démocratiquement. Les défenseurs des libertés numériques y voient une dérive inquiétante : les VPN sont utilisés par des millions dadultes pour protéger leur vie privée, accéder à des services de streaming ou se connecter de façon sécurisée en entreprise. Les restreindre reviendrait, selon eux, à mettre en péril un outil devenu essentiel dans léconomie numérique moderne.
Les gouvernements tentent de trouver un équilibre : ils excluent dinterdire les VPN mais avertissent que les entreprises qui en faciliteraient lusage par des enfants pourraient être sanctionnées sévèrement.
Cette situation gagne du terrain à linternational, à l'instar de la France. Cette dernière a précédé le Royaume-Uni sur ce terrain. En juin 2025, le gouvernement français a mis en place une réglementation similaire, imposant une vérification dâge obligatoire sur les sites pornographiques. Résultat : Pornhub, YouPorn et RedTube ont désactivé laccès à leurs sites pour les utilisateurs français début juin, expliquant quils ne souhaitaient pas exposer les utilisateurs à des méthodes intrusives.
Ce blocage a déclenché une explosion de +1 000 % des inscriptions à Proton VPN dans les 30 minutes suivant la coupure. Le phénomène fut si massif quil a dépassé les pics observés lors de la crise TikTok aux États-Unis ou pendant les scandales de censure en Russie. Proton VPN avait précédemment signalé une augmentation de 490 % des inscriptions quotidiennes à la mi-janvier, lorsque TikTok avait brièvement été mis hors ligne avant une éventuelle interdiction aux États-Unis. Cela suggère une tendance mondiale où les utilisateurs réagissent aux tentatives de réglementation de l'accès au contenu en ligne par des outils de contournement numérique.
Partout la même question revient : comment protéger les mineurs sans basculer dans une surveillance généralisée des adultes ?
Et vous ?
Faut-il obliger les fournisseurs de VPN à vérifier lâge des utilisateurs, au risque de restreindre la liberté numérique des adultes ?
La responsabilité de protéger les enfants de la pornographie incombe-t-elle dabord aux parents, aux écoles, ou à lÉtat ?
Peut-on vraiment empêcher les adolescents motivés de contourner les règles, ou sagit-il dune course technologique perdue davance ?
Les lois sur la vérification de lâge sont-elles une avancée nécessaire pour la protection de lenfance ou un pas de plus vers une surveillance de masse ?
Interdire ou restreindre lusage des VPN pour protéger les mineurs met-il en danger la vie privée et la cybersécurité des adultes ?
