Les lois sur la vérification de l'âge n'empêchent pas les mineurs d'accéder aux sites pour adultes
D'après une étude publiée après le constat additionnel qu'elles portent atteinte aux droits des adultes

Le , par Patrick Ruiz
5 commentaires

Les lois sur la vérification de l'âge n'empêchent pas les mineurs d'accéder aux sites pour adultes, daprès une étude
Publiée après le constat additionnel quelles portent atteinte aux droits des adultes

Les lois de vérification de lâge nempêchent pas les mineurs daccéder aux sites pour adultes. Cest ce qui ressort dune récente étude publiée après le constat additionnel quelles sont même susceptibles de porter atteinte aux droits des adultes. Lune des explications à cet état de choses se trouve dans la disponibilité de solutions comme les VPN ou à lafflux des jeunes internautes vers des plateformes en ligne non conformes aux lois de vérification de lâge.

En mars dernier, un document de travail rédigé par des chercheurs de l'université de New York et d'autres universités suggérait que les lois sur la vérification de l'âge sont inefficaces. Une nouvelle analyse confirme désormais cette conclusion et suggère en sus que ces lois pourraient porter atteinte aux droits des adultes.

Les experts ont depuis longtemps déclaré que ces lois ne permettraient pas d'atteindre leur objectif, à savoir empêcher les mineurs d'accéder à des sites pornographiques. Des logiciels tels que les VPN permettent de les contourner et les utilisateurs peuvent simplement visiter des sites web qui ne les respectent pas. Ces lois soulèvent de plus des questions en matière de confidentialité et de sécurité, telles que l'impossibilité de naviguer de façon anonyme sur des contenus légaux et la saisie de données personnelles dans un système tiers susceptible d'être piraté.

Des observateurs y voient même un moyen pour les gouvernements de tenter de lier lidentité réelle des internautes à leur activité en ligne afin de mieux les contrôler. En effet, Parmi les méthodes suggérées et en cours d'adoption, on trouve :

  • Vérification par carte de crédit/débit : Une vérification simple mais efficace, car les cartes de crédit ne sont généralement délivrées qu'aux adultes.
  • Estimation faciale de l'âge : Une technologie basée sur l'IA qui analyse une photo ou une vidéo en direct pour estimer l'âge de l'utilisateur, sans identifier la personne ni stocker de données personnelles.
  • Services d'identité numérique : Des portefeuilles d'identité numérique qui peuvent stocker et partager en toute sécurité des preuves d'âge vérifiées.
  • Vérification via les opérateurs de réseaux mobiles : Confirmation que le numéro de téléphone mobile de l'utilisateur n'est pas soumis à des filtres d'âge.
  • Vérification par pièce d'identité avec photo : Téléchargement d'une pièce d'identité (passeport, permis de conduire) qui est comparée à un selfie pour confirmer l'identité et l'âge.
  • Vérification par services bancaires ou adresses e-mail : Accès sécurisé à des informations bancaires ou analyse de l'utilisation de l'adresse e-mail sur d'autres services pour estimer l'âge.

Lobjectif affiché : réduire drastiquement lexposition précoce des enfants à des contenus pornographiques, dont de nombreuses études montrent quils peuvent altérer la perception du consentement, la santé mentale ou encore les comportements sexuels.



Cest le débat qui oppose libertés individuelles et protection des mineurs qui se joue en toile de fond

La question des VPN divise lopinion. Les partisans dun contrôle renforcé estiment quil est logique de contraindre les fournisseurs de VPN à coopérer puisque leurs services contournent délibérément une loi adoptée démocratiquement. Les défenseurs des libertés numériques y voient une dérive inquiétante : les VPN sont utilisés par des millions dadultes pour protéger leur vie privée, accéder à des services de streaming ou se connecter de façon sécurisée en entreprise. Les restreindre reviendrait, selon eux, à mettre en péril un outil devenu essentiel dans léconomie numérique moderne.

Les gouvernements tentent de trouver un équilibre : ils excluent dinterdire les VPN mais avertissent que les entreprises qui en faciliteraient lusage par des enfants pourraient être sanctionnées sévèrement.

Cette situation gagne du terrain à linternational, à l'instar de la France. Cette dernière a précédé le Royaume-Uni sur ce terrain. En juin 2025, le gouvernement français a mis en place une réglementation similaire, imposant une vérification dâge obligatoire sur les sites pornographiques. Résultat : Pornhub, YouPorn et RedTube ont désactivé laccès à leurs sites pour les utilisateurs français début juin, expliquant quils ne souhaitaient pas exposer les utilisateurs à des méthodes intrusives.

Ce blocage a déclenché une explosion de +1 000 % des inscriptions à Proton VPN dans les 30 minutes suivant la coupure. Le phénomène fut si massif quil a dépassé les pics observés lors de la crise TikTok aux États-Unis ou pendant les scandales de censure en Russie. Proton VPN avait précédemment signalé une augmentation de 490 % des inscriptions quotidiennes à la mi-janvier, lorsque TikTok avait brièvement été mis hors ligne avant une éventuelle interdiction aux États-Unis. Cela suggère une tendance mondiale où les utilisateurs réagissent aux tentatives de réglementation de l'accès au contenu en ligne par des outils de contournement numérique.

Partout la même question revient : comment protéger les mineurs sans basculer dans une surveillance généralisée des adultes ?

Et vous ?

Faut-il obliger les fournisseurs de VPN à vérifier lâge des utilisateurs, au risque de restreindre la liberté numérique des adultes ?

La responsabilité de protéger les enfants de la pornographie incombe-t-elle dabord aux parents, aux écoles, ou à lÉtat ?

Peut-on vraiment empêcher les adolescents motivés de contourner les règles, ou sagit-il dune course technologique perdue davance ?

Les lois sur la vérification de lâge sont-elles une avancée nécessaire pour la protection de lenfance ou un pas de plus vers une surveillance de masse ?

Interdire ou restreindre lusage des VPN pour protéger les mineurs met-il en danger la vie privée et la cybersécurité des adultes ?

5 commentaires
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 18/11/2025 à 9:20
Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
La responsabilité de protéger les enfants de la pornographie incombe-t-elle dabord aux parents, aux écoles, ou à lÉtat ?
Aux parents.

Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
Peut-on vraiment empêcher les adolescents motivés de contourner les règles, ou sagit-il dune course technologique perdue davance ?
Non on ne peut pas les en empêcher.
Le gars vraiment motivé trouvera un magnétoscope et des VHS.

Il existe toujours des sites sans vérification d'âge.
Il y a moyen de télécharger du contenu pornographique via un logiciel P2P.

Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
Les lois sur la vérification de lâge sont-elles une avancée nécessaire pour la protection de lenfance ou un pas de plus vers une surveillance de masse ?
C'est pour la surveillance de masse.
Les gouvernements aimeraient interdire les VPN, donc il leur faut des prétextes.

Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
Interdire ou restreindre lusage des VPN pour protéger les mineurs met-il en danger la vie privée et la cybersécurité des adultes ?
Oui.
2  0 
smarties
Avatar de smarties
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 18/11/2025 à 10:12
Une solution moins intrusive aurait été au niveau opérateur de pouvoir choisir le filtre parental actif ou non via l'interface client (activé par défaut à la limite).
Comme ça le blocage se fait au niveau DNS et ça ne nécessite pas de donner son identité à un tiers à qui je ne ferais pas confiance, pas besoin de VPN ou de proxy web.
0  0 

 