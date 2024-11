L'Australie propose une interdiction des médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans

Avec de plus en plus d'enfants et de jeunes accros aux médias sociaux, une nouvelle étude française a permis de mieux comprendre que l'utilisation responsable des médias sociaux ne peut se faire sans maturité et sans réflexion éthique. Les auteurs de l'étude, commandée par le président Emmanuel Macron, affirment que les médias sociaux devraient être interdits aux enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 13 ans. Si cette interdiction reste une recommandation en France, en Australie, elle devrait bientôt devenir une réalité. Le gouvernement australien va légiférer pour interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese, dans le cadre de ce qu'il appelle un ensemble de mesures de premier plan au niveau mondial qui pourraient entrer en vigueur à la fin de l'année prochaine.L'Australie teste actuellement un système de vérification de l'âge afin d'empêcher les enfants d'accéder aux plateformes de médias sociaux, dans le cadre d'une série de mesures qui comptent parmi les contrôles les plus stricts imposés par un pays à ce jour. "", a déclaré Anthony Albanese lors d'une conférence de presse.Anthony Albanese a cité les risques pour la santé physique et mentale des enfants liés à l'utilisation excessive des médias sociaux, en particulier les risques pour les filles liés aux représentations néfastes de l'image corporelle et aux contenus misogynes destinés aux garçons. "", a-t-il déclaré.Un certain nombre de pays se sont déjà engagés à limiter l'utilisation des médias sociaux par les enfants au moyen d'une législation, bien que la politique australienne soit l'une des plus strictes. Jusqu'à présent, aucune juridiction n'a essayé d'utiliser des méthodes de vérification de l'âge telles que la biométrie ou l'identification gouvernementale pour imposer une limite d'âge sur les médias sociaux, deux des méthodes en cours d'expérimentation.Les autres propositions de l'Australie, qui constituent une première mondiale, sont la limite d'âge la plus élevée fixée par un pays, l'absence d'exemption pour le consentement parental et l'absence d'exemption pour les comptes préexistants. La législation sera présentée au parlement australien cette année, et les lois entreront en vigueur 12 mois après avoir été ratifiées par les législateurs, a déclaré le premier ministre. Le parti libéral, dans l'opposition, a exprimé son soutien à l'interdiction.Il n'y aura pas d'exemption pour les enfants qui ont le consentement de leurs parents ou qui ont déjà un compte. "", a déclaré Anthony Albanese. "", a déclaré la ministre des communications, Michelle Rowland. Elle a déclaré que les plateformes concernées incluraient Instagram et Facebook de Meta Platforms, ainsi que TikTok de Bytedance et X d'Elon Musk. YouTube de Google du groupe Alphabet, tomberait probablement aussi dans le champ d'application de la législation, a-t-elle ajouté.Le Digital Industry Group, un organisme représentatif qui compte parmi ses membres Meta, TikTok, X et Google (Alphabet), a déclaré que cette mesure pourrait encourager les jeunes à explorer des parties plus sombres et non réglementées de l'internet, tout en réduisant leur accès aux réseaux de soutien. "", a déclaré Sunita Bose, directrice générale de la DIGI.", a-t-elle ajouté.En 2023, la France a proposé d'interdire les médias sociaux aux moins de 15 ans, mais les utilisateurs ont pu éviter l'interdiction avec l'accord de leurs parents. Depuis des décennies, les États-Unis exigent des entreprises technologiques qu'elles obtiennent le consentement des parents pour accéder aux données des enfants de moins de 13 ans, ce qui a conduit la plupart des plateformes de médias sociaux à interdire l'accès à leurs services aux enfants de moins de 13 ans.Au début de cette année, les législateurs de Floride aux États-Unis, majoritairement républicains, ont proposé un projet de loi interdisant l'accès aux médias sociaux aux moins de 16 ans. La mesure nécessiterait que les plateformes de médias sociaux mettent fin aux comptes des moins de 16 ans et utilisent une vérification par un tiers pour éliminer les mineurs. Certains estiment que cela protégerait la santé mentale des jeunes, tandis que d'autres pensent que cela viole la liberté d'expression.: Premier ministre australien Anthony AlbanesePensez-vous que cette interdiction est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?