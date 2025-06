TikTok devrait fermer ses portes aux USA le 19 juin, mais le président Donald Trump a déclaré qu'il prolongerait pour la troisième fois la date limite fixée pour la vente de TikTok

TikTok devrait fermer ses portes le 19 juin, mais le président Donald Trump a déclaré qu'il prolongerait pour la troisième fois la date limite fixée pour la vente de TikTok



Ce sera la troisième fois que Donald Trump prolonge le délai de vente de TikTok. L'application a brièvement été mise hors ligne en janvier, juste avant l'entrée en fonction de Donald Trump, avant que celui-ci ne repousse la date à avril, les négociations autour de la vente continuant de s'éterniser.Après la suspension temporaire, TikTok a repris ses activités aux États-Unis suite aux assurances du président Trump, qui s'est engagé à publier un décret prolongeant le délai de vente. La société a rétabli la disponibilité de l'application et l'accès des utilisateurs, tout en réitérant sa gratitude envers l'administration.Donald Trump a signé un deuxième décret prolongeant à nouveau le délai en avril, mais celui-ci expire le jeudi 19 juin.Donald Trump avait initialement appelé à l'interdiction de TikTok pendant son premier mandat, mais il a changé d'avis pendant la campagne électorale de 2024, affirmant que l'application servait de rempart contre la domination de Meta (META) sur les réseaux sociaux. Donald Trump a une histoire controversée avec le PDG de Meta, Mark Zuckerberg. Ce dernier a suspendu Donald Trump de ses plateformes à la suite de l'attaque du Capitole le 6 janvier. Donald Trump a ensuite menacé d'emprisonner Mark Zuckerberg.En janvier, Meta a accepté de verser 25 millions de dollars pour régler un procès intenté par Donald Trump à la suite de cette suspension.Donald Trump a toutefois changé d'avis sur l'application après lui avoir attribué le mérite d'avoir attiré de jeunes électeurs vers sa campagne de réélection. Il a ensuite invité le PDG de l'entreprise, Shou Zi Chew, à son investiture aux côtés d'autres dirigeants du secteur technologique, notamment le PDG d'Apple, Tim Cook, le PDG de Google, Sundar Pichai, et Mark Zuckerberg.Le Congrès a initialement adopté et l'ancien président Joe Biden a signé la loi interdisant TikTok en 2024. La législation exige que la société mère de TikTok, ByteDance, se sépare du réseau social. Si elle ne le fait pas, les fournisseurs de services cloud et les boutiques d'applications américains seront tenus de cesser d'héberger le service sous peine de se voir infliger de lourdes amendes.L'administration Trump a toutefois assuré aux entreprises de services cloud et aux boutiques d'applications qu'elles ne seraient pas sanctionnées tant que le délai serait prolongé.TikTok avait précédemment tenté de contester la loi interdisant l'application, portant son combat devant la Cour suprême. Mais la cour a donné raison au gouvernement, qui estimait que l'application pouvait constituer une menace pour la sécurité nationale.Les responsables américains affirment depuis des années que le gouvernement chinois pourrait utiliser TikTok pour diffuser de la propagande ou recueillir des informations sur les utilisateurs américains, qu'il pourrait ensuite utiliser pour les faire chanter à l'avenir. Les responsables n'ont pas rendu publiques les preuves de ce danger.La perspective d'une vente de TikTok a suscité l'intérêt d'un certain nombre d'acquéreurs potentiels. Un groupe d'investisseurs dirigé par le milliardaire Frank McCourt Jr. a manifesté son intérêt pour l'achat de l'application, tout comme Microsoft, la personnalité Internet Mr. Beast et le cofondateur d'Oracle, Larry Ellison.La date limite fixée à TikTok intervient alors que les États-Unis continuent de travailler sur un éventuel accord commercial avec la Chine, après l'augmentation massive puis la suspension des droits de douane sur les produits fabriqués dans ce pays par Donald Trump.Selon l'Associated Press, la Chine était prête à signer un accord sur TikTok, mais s'est retirée après que Donald Trump a dévoilé les droits de douane en avril. Donald Trump a déclaré que toute vente interviendrait probablement après que les deux pays aient conclu un accord commercial.Au-delà de sa popularité, TikTok continue de faire l'objet d'une attention particulière en raison de ses pratiques de collecte de données. Des analystes rapportent que TikTok recueille des données personnelles même auprès de personnes qui ne l'utilisent pas. Si certains utilisateurs se concentrent sur ses fonctionnalités créatives, les préoccupations persistantes concernant la surveillance et la confidentialité restent au cœur du débat plus large autour de la plateforme.Le président Donald TrumpQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Donald Trump crédible ou pertinente ?