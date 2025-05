Donald Trump a déclaré qu'il repousserait la date limite du 19 juin pour que la société chinoise ByteDance cède les actifs américains de TikTok, si aucun accord n'est conclu d'ici là



Fin mars 2025, le président américain Donald Trump a affirmé que la vente de TikTok devrait intervenir avant la date limite du 5 avril. Donald Trump a déclaré : "Tiktok suscite un intérêt considérable", ajoutant : "J'aimerais que Tiktok reste en vie". En effet, la Maison Blanche s'est impliquée à un niveau sans précédent dans les négociations de l'accord étroitement surveillé. Cependant, aucun accord n'a encore été conclu, Donald Trump a donc de nouveau repoussé la date limite.Depuis, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il repousserait la date limite du 19 juin pour que la société chinoise ByteDance cède les actifs américains de TikTok, l'application de vidéos courtes utilisée par 170 millions d'Américains, si aucun accord n'avait été conclu d'ici là. "", a déclaré Trump à l'émission Meet the Press de NBC. Trump a déclaré qu'il avait un "faible" pour l'application après qu'elle l'a aidé à gagner les jeunes électeurs lors de l'élection présidentielle de 2024, ajoutant : "Donald Trump a déjà accordé à deux reprises un sursis à l'application de l'interdiction de TikTok imposée par le Congrès et qui devait initialement entrer en vigueur en janvier. Les sénateurs démocrates soutiennent que Trump n'a pas l'autorité légale pour prolonger le délai, et suggèrent que l'accord qui avait été envisagé ne répondrait pas aux exigences légales.Un accord était en cours de préparation, qui prévoyait la scission des activités américaines de TikTok en une nouvelle société basée aux États-Unis et détenue et gérée majoritairement par des investisseurs américains, mais il a été suspendu après que la Chine a indiqué qu'elle ne l'approuverait pas à la suite de l'annonce par Trump de l'imposition de droits de douane élevés sur les produits chinois.Une source proche des investisseurs américains de ByteDance a déclaré que les travaux sur l'accord potentiel se poursuivent avant la date limite du 19 juin, mais que la Maison Blanche et Pékin devraient d'abord résoudre le différend tarifaire.Pour rappel, la loi exigeait que TikTok cesse ses activités avant le 19 janvier, à moins que ByteDance n'ait procédé à la cession des actifs américains de l'application. Trump a entamé son second mandat de président le 20 janvier et a choisi de ne pas l'appliquer. Il a d'abord repoussé le délai à début avril, puis, le mois dernier, au 19 juin. Le plan de Donald Trump pour sauver TikTok aux États-Unis concerne la création d'une coentreprise où le gouvernement américain détiendrait une participation de 50 %. Trump affirme qu'il n'y a "aucun risque" pour les États-Unis, car ": NBCPensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?