Donald Trump a déclaré qu'un accord avec ByteDance, la société mère de TikTok, concernant la vente de l'application utilisée par 170 millions d'Américains, serait conclu avant la date limite



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 241 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Le 20 janvier 2025, le président américain Donald Trump a signé un décret visant à suspendre l'interdiction de TikTok pendant 75 jours. L'objectif, selon le décret, est de "déterminer la marche à suivre de manière ordonnée afin de protéger la sécurité nationale tout en évitant la fermeture brutale d'une plateforme de communication utilisée par des millions d'Américains".Récemment, Donald Trump a déclaré qu'un accord avec ByteDance, la société mère chinoise de TikTok, pour vendre l'application de vidéos courtes utilisée par 170 millions d'Américains serait conclu avant la date limite. Le décret signé par Trump en janvier a fixé la date limite du 5 avril pour que TikTok trouve un acheteur non chinois, faute de quoi les États-Unis interdiraient l'utilisation de l'application pour des raisons de sécurité nationale, interdiction qui aurait pris effet ce mois-là en vertu d'une loi datant de 2024.", a déclaré Trump aux journalistes à bord d'Air Force One le 30 mars 2025. "", a-t-il ajouté, "". La société de capital-investissement Blackstone envisagerait de se joindre aux actionnaires non chinois existants de ByteDance, menés par Susquehanna International Group et General Atlantic, pour apporter des capitaux frais afin de faire une offre pour les activités américaines de TikTok. Le groupe s'est imposé comme l'un des principaux candidats.Washington estime que la propriété de TikTok par ByteDance le rend redevable au gouvernement chinois et que Pékin pourrait utiliser l'application pour mener des opérations d'influence contre les États-Unis et collecter des données sur les Américains.Trump a déclaré précédemment qu'il était prêt à repousser la date limite d'avril si un accord sur l'application de médias sociaux n'était pas conclu. Il a reconnu le rôle que jouera la Chine dans la conclusion d'un accord, notamment en donnant son approbation, en déclarant : "".Le vice-président JD Vance a déclaré qu'il s'attendait à ce que les conditions générales d'un accord sur la propriété de la plateforme de médias sociaux soient fixées d'ici le 5 avril. La Maison Blanche s'est impliquée à un niveau sans précédent dans les négociations de l'accord étroitement surveillé, jouant effectivement le rôle de banque d'investissement.Pour rappel, l'un des plans de Donald Trump pour sauver TikTok aux États-Unis est la création d'une coentreprise où le gouvernement américain détiendrait une participation de 50 %. Cependant, cela soulève une série de questions liées au premier amendement, car toute modération de contenu peut être considérée comme un acte gouvernemental, et la Constitution interdit au gouvernement (et non aux entreprises privées) d'empiéter sur la liberté d'expression. Il reste maintenant à voir si un accord est trouvé ou non, et quel sera le rôle du gouvernement américain.Pensez-vous que les déclarations de Donald Trump sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?