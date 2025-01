TikTok a bloqué les utilisateurs américains avec un message disant « vous ne pouvez pas utiliser TikTok pour le moment » en raison de l'interdiction

Envoyé par TikTok Envoyé par Nous regrettons qu'une loi américaine interdisant TikTok prenne effet le 19 janvier et nous oblige à rendre nos services temporairement indisponibles.



Nous nous efforçons de rétablir nos services aux États-Unis dès que possible et nous apprécions votre soutien. Restez à l'écoute.

Envoyé par TikTok Envoyé par Désolé, TikTok n'est pas disponible pour le moment.



Une loi interdisant TikTok a été promulguée aux États-Unis. Malheureusement, cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser TikTok pour le moment.



Nous avons la chance que le président Trump ait indiqué qu'il travaillerait avec nous sur une solution pour rétablir TikTok une fois qu'il aura pris ses fonctions. Restez à l'écoute !

L'application revient après 13 heures d'indisponibilité, mais n'est pas présente sur Google Play et App Store

STATEMENT FROM TIKTOK:



In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170… — TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 19, 2025

Trump vante son plan pour sauver TikTok lors de son meeting de victoire

Conclusion

TikTok a disparu aux États-Unis, suite à l'entrée en vigueur de la loi votée l'année dernière . L'application a été supprimée des boutiques d'applications d'Apple et de Google, n'était plus disponible sur le web et les utilisateurs qui l'ouvraient ne pouvaient plus visionner de vidéos.Cette fermeture a eu pour effet étonnant de supprimer un réseau social utilisé par 170 millions de personnes aux États-Unis, selon les propres chiffres de TikTok. Alors que d'autres plateformes de médias sociaux ont connu des pannes, même prolongées, aucun réseau aussi important que TikTok n'a simplement fermé ses portes sans indiquer s'il reviendra en ligne ou quand il le fera.L'administration Biden a pourtant déclaré qu'elle transmettait les responsabilités en matière d'application de la loi à l'administration Trump et a qualifié de « coup monté » la menace de TikTok de fermer ses portes. TikTok a insisté sur le fait qu'en l'absence d'assurances plus claires, il devait fermer boutique aux États-Unis.À l'intérieur de TikTok, un mémo destiné aux employés indiquait que « le président Trump a indiqué qu'il travaillerait avec nous sur une solution pour rétablir TikTok une fois qu'il aura pris ses fonctions » le 20 janvier et que « les équipes travaillent sans relâche pour ramener notre application aux États-Unis dès que possible. »Un message d'avertissement a commencé à apparaître dans l'application TikTok vers 21 heures (heure de l'est) samedi, informant les utilisateurs de la fermeture imminente :L'application a commencé à bloquer les utilisateurs vers 22h30 (heure de l'est). Un message apparaissait indiquant que l'application « n'est pas disponible en ce moment », mais que l'entreprise s'attend à une résolution sous le président élu Trump :Plusieurs autres applications appartenant à la société mère de TikTok, ByteDance, ont également été mises hors ligne, notamment l'éditeur vidéo CapCut et la plateforme sociale Lemon8.TikTok s'est éteint aux États-Unis dans la nuit de samedi à dimanche, juste avant l'adoption de la loi qui oblige son propriétaire, ByteDance, à se désinvestir sous peine d'être interdit dans tout le pays. Mais dimanche, TikTok est revenu pour certains utilisateurs aux États-Unis « en accord » avec ses fournisseurs de services, a déclaré la société. Une fenêtre contextuelle affichée dans l'application remercie les utilisateurs pour leur patience et indique que son rétablissement est « le résultat des efforts du président Trump. »Sur X, l'entreprise a déclaré :« En accord avec nos fournisseurs de services, TikTok est en train de rétablir le service. Nous remercions le président Trump d'avoir apporté la clarté nécessaire et l'assurance à nos fournisseurs de services qu'ils ne subiront aucune pénalité en fournissant TikTok à plus de 170 millions d'Américains et en permettant à plus de 7 millions de petites entreprises de prospérer.« C'est une position forte pour le premier amendement et contre la censure arbitraire. Nous travaillerons avec le président Trump sur une solution à long terme qui maintiendra TikTok aux États-Unis ».TikTok est donc de retour aux États-Unis pour certains utilisateurs qui ont installé l'application, mais l'App Store d'Apple et Google Play ne proposent toujours pas de téléchargement ou de mise à jour.Si vous recherchez TikTok sur l'App Store, vous verrez apparaître un message indiquant que « TikTok et d'autres applications ByteDance ne sont pas disponibles dans le pays ou la région où vous vous trouvez », tandis que Google Play indique que « Les téléchargements de cette application sont interrompus en raison des exigences légales en vigueur aux États-Unis ».Le message d'Apple renvoie également à une page d'assistance expliquant les raisons de la suppression de TikTok.Lors d'un meeting de victoire organisé la veille de son investiture, Donald Trump a vanté son projet de « sauver TikTok » de la loi qui l'interdisait en créant une coentreprise avec les États-Unis.À première vue, ce plan ne semble pas conforme aux exigences de la loi en matière de cession qualifiée, sur laquelle les fournisseurs de services de TikTok, tels qu'Apple, Google et Oracle, pourraient s'appuyer pour éviter des centaines de millions (voire milliards) de dollars d'amendes potentielles. Malgré cela, au moins certains des fournisseurs de services de TikTok semblent se fier aux promesses peu convaincantes de Trump, qui a permis à TikTok de rétablir le service de l'application à la mi-journée de dimanche, le premier jour de son interdiction.Trump propose une coentreprise dans laquelle le gouvernement américain détiendrait 50 % de TikTok. Cela soulève une série de questions liées au premier amendement, car toute modération de contenu peut être considérée comme un acte gouvernemental, et la Constitution interdit au gouvernement (et non aux entreprises privées) d'empiéter sur la liberté d'expression.La façon dont Trump envisage la situation n'est pas tout à fait claire, mais il dit en substance que TikTok aurait un « partenaire » au sein du gouvernement américain, « et ils auront beaucoup de soumissionnaires et les États-Unis feront ce que nous appelons une coentreprise ». Trump affirme qu'il n'y a « aucun risque » pour les États-Unis, car « nous n'investissons pas d'argent. Tout ce que nous faisons, c'est leur donner l'autorisation sans laquelle ils n'ont rien. Donc, je ne sais pas, on dirait que ça marche ».Trump a également renforcé l'idée que s'il aime TikTok, c'est parce qu'il pense que l'application a aidé sa campagne. Il a remercié son collaborateur de 21 ans, surnommé « TikTok Jack », de l'avoir aidé à s'inscrire sur l'application qui l'a aidé à séduire les jeunes électeurs.Et bien que l'objectif déclaré de forcer TikTok à se séparer de sa société mère ByteDance (une mesure que Trump a lui-même tenté de prendre au cours de son premier mandat) était de supprimer une éventuelle porte dérobée permettant au gouvernement chinois d'accéder aux données américaines, il déclare aujourd'hui que « franchement, nous n'avons pas le choix, nous devons la sauver - un grand nombre d'emplois. Nous ne voulons pas confier nos affaires à la Chine ».Voici l'intégralité des commentaires de Trump sur TikTok lors du rassemblement :« Et depuis aujourd'hui, TikTok est de retour. J'ai fait un petit truc sur TikTok, nous avons un gars, TikTok Jack, c'est un jeune homme de 21 ans. Nous l'avons embauché et je suis allé sur TikTok ; pouvez-vous croire ce que je suis prêt à faire pour gagner une élection ? et nous sommes allés sur TikTok et les Républicains n'ont jamais gagné le vote des jeunes. Ils gagnent beaucoup de voix, mais ils n'ont jamais gagné le vote des jeunes. Nous avons remporté le vote des jeunes avec 36 points d'avance. J'aime donc TikTok. Je l'aime bien. J'ai eu une expérience légèrement positive, n'est-ce pas ?« Romney l'a perdu de 40 points il n'y a pas si longtemps. Nous l'avons gagné par 36 points. Mais j'ai dit, nous devons sauver TikTok, parce que nous parlons de [quelque chose d']énorme. Qui dans ce public utilise TikTok ? Vous êtes nombreux ? Oui, [TikTok est] très populaire. Et franchement, nous n'avons pas le choix, nous devons le sauver, nous allons sauver beaucoup d'emplois. Nous ne voulons pas céder nos affaires à la Chine, nous ne voulons pas céder nos affaires à d'autres personnes. Et j'ai dit, vous savez, TikTok a besoin de mon approbation, c'est-à-dire l'approbation du président parce que le Congrès a donné au président le droit de conclure l'accord qu'il veut... ils l'ont fait il y a longtemps quand ils avaient un autre président. Ils ne savaient pas que j'allais être le président, je suppose.« J'ai donc dit très simplement qu'il s'agissait d'une coentreprise. Donc, si TikTok ne vaut rien, zéro sans approbation, vous savez que si vous n'approuvez pas, ils font faillite, ils ne valent rien.« Si vous l'approuvez, ils vaudront un billion (1 000 milliards) de dollars, un nombre fou. J'ai donc dit que j'approuverais, mais que les États-Unis d'Amérique détiendraient 50 % de TikTok, et que j'approuverais au nom des États-Unis.« Ils auront donc un partenaire, les États-Unis, et ils auront un grand nombre de soumissionnaires, et les États-Unis feront ce que nous appelons une coentreprise. Il n'y a aucun risque, nous n'investissons pas d'argent. Tout ce que nous faisons, c'est leur donner l'approbation sans laquelle ils n'ont rien. Donc, je ne sais pas, il semble que cela fonctionne. Qu'en pensez-vous ? Que vous aimiez TikTok ou non, nous allons gagner beaucoup d'argent ».Le plan de Trump, bien que novateur, suscite des débats au sein du Parti républicain et soulève des questions constitutionnelles, notamment concernant le Premier Amendement. La participation directe du gouvernement américain dans une plateforme de contenu pourrait poser des défis juridiques.Malgré ces préoccupations, Trump souligne que cette démarche vise à protéger les emplois américains et à empêcher le transfert de l'entreprise en Chine, tout en offrant une opportunité financière significative pour les États-Unis. Il attribue également une partie de son succès électoral à TikTok, mentionnant un membre de son équipe, surnommé "TikTok Jack", pour son rôle dans l'engagement des jeunes électeurs.Source : vidéo dans le texteLe projet de participation gouvernementale dans TikTok répond-il efficacement aux préoccupations liées à la sécurité nationale ?La participation directe du gouvernement américain dans une plateforme de contenu menace-t-elle le Premier Amendement et la liberté d'expression ?Ce plan peut-il servir de modèle pour protéger d'autres entreprises stratégiques face aux influences étrangères ?Ce plan reflète-t-il davantage une stratégie de politique publique ou une opération de communication pour renforcer l'image de Trump ?Ce type de solution pourrait-il être adopté par d'autres pays face aux préoccupations liées à des entreprises comme TikTok ?