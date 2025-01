TikTok rétablit son service et remercie Donald Trump, qui a déclaré : « Je demande aux entreprises de ne pas laisser TikTok dans le noir ! Je vais émettre un décret pour prolonger le délai »

DÉCLARATION DE TIKTOK :



En accord avec nos fournisseurs de services, TikTok est en train de rétablir le service. Nous remercions le président Trump d'avoir apporté la clarté nécessaire et l'assurance à nos fournisseurs de services qu'ils ne subiront aucune pénalité en fournissant TikTok à plus de 170 millions d'Américains et en permettant à plus de 7 millions de petites entreprises de prospérer.



STATEMENT FROM TIKTOK:



In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170… — TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 19, 2025

Je demande aux entreprises de ne pas laisser TikTok dans le noir ! J'émettrai un décret lundi pour prolonger la période avant que les interdictions de la loi ne prennent effet, afin que nous puissions conclure un accord pour protéger notre sécurité nationale. Ce décret confirmera également qu'aucune entreprise ayant contribué à empêcher TikTok d'entrer dans le noir avant mon décret ne sera tenue responsable.



Les Américains méritent de voir notre passionnante investiture lundi, ainsi que d'autres événements et conversations.



J'aimerais que les États-Unis détiennent une participation de 50 % dans une coentreprise. Ce faisant, nous sauverons TikTok, nous le garderons entre de bonnes mains et nous lui permettrons de se développer. Sans l'approbation des États-Unis, TikTok n'existe pas. Avec notre approbation, il vaut des centaines de milliards de dollars, voire plus de mille milliards de dollars.



Dimanche 19 janvier 2025, la loi interdisant TikTok devait entrer en vigueur États-Unis. En vertu de cette loi signée par le président Joe Biden en avril 2024, TikTok devait être interdit à moins que son propriétaire chinois, ByteDance, ne vende l'entreprise à un acheteur non chinois. Vendredi 17 janvier, la Cour suprême a validé l'interdiction de TikTok dans une décision unanime. Pour rappel, la loi interdisant TikTok permet au président d'accorder une prolongation de 90 jours avant que l'interdiction ne soit appliquée, à condition que certains critères soient remplis. Avant l'entrée en vigueur de l'interdiction, Joe Biden et la future administration du président élu Donald Trump ont semblé revenir sur leurs positions antérieures concernant TikTok.Au cours de sa campagne, Donald Trump, qui avait plaidé en faveur d'une interdiction lors de son premier mandat présidentiel, s'était prononcé en faveur de TikTok, affirmant qu'il le sauverait. De même, après que la Cour suprême a validé la loi, l'administration Biden a publié une déclaration indiquant qu'elle n'appliquerait pas l'interdiction, laissant cette responsabilité à Donald Trump.Dans la soirée du samedi 18 janvier, l'application a été retirée des magasins d'applications et le service pour les utilisateurs américains a été suspendu. Mais quelque heures après, TikTok a annoncé qu'il rétablissait le service pour les utilisateurs américains après l'avoir bloqué la veille au soir. Dans un communiqué, TikTok a indiqué que sa plateforme vidéo revenait en ligne après que le président élu Donald Trump a fourni les assurances nécessaires aux fournisseurs de services de l'entreprise.Quelques heures avant que TikTok ne bloque le service pour les Américains, Donald Trump a publié un message sur Truth Social pour demander que TikTok reste disponible. Il a indiqué qu'il souhaitait que TikTok soit disponible pour diffuser son investiture le lundi 20 janvier 2025.La disponibilité de TikTok a été rétablie par à-coups dimanche après-midi, l'accès à son contenu devenant d'abord possible par le biais de navigateurs web. Plus tard dans la journée, il est devenu utilisable pour certains et a accueilli les utilisateurs avec le message "L'application n'était toujours pas disponible au téléchargement dans les boutiques d'applications d'Apple et de Google.Après le retour de TikTok en ligne, certains républicains ont semblé contredire Trump sur la façon dont les choses pourraient se dérouler. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré : "", ajoutant : "".Les sénateurs Tom Cotton, R-Ark. Tom Cotton (R-Ark) et Pete Ricketts (R-Neb) ont également publié une déclaration célébrant l'interdiction et déclarant qu'ils ne voyaient pas de raison de la prolonger comme l'a proposé Donald Trump., indique en partie la déclaration.Même si TikTok bénéficie d'une prolongation, comme Trump s'est engagé à le faire dans un décret, la loi oblige ByteDance à le vendre à un propriétaire non chinois, ce que la société mère n'a pas souhaité faire.TikTok a déclaré dans son dernier communiqué qu'elle "".Trump a lancé l'idée d'une coentreprise pour TikTok, dans laquelle les États-Unis détiendraient 50 % des parts, mais même cette idée se heurte à un obstacle potentiel. La loi prévoit un plafond de 20 % pour les propriétaires "", et il n'est donc pas évident que ByteDance puisse dépasser cette part de propriété sans que la loi ne soit modifiée.La loi définit l'expression "" de différentes manières, mais l'une d'entre elles est la suivante : "". Bien entendu, le Congrès peut modifier la loi.Cette annonce de Donald Trump est conforme à ces récentes déclarations. Il a notamment indiqué qu'il était favorable à ce que TikTok continue d'opérer aux États-Unis, au moins pendant un certain temps, en déclarant qu'il avait reçu des milliards de vues sur la plateforme de médias sociaux pendant sa campagne présidentielle. Au cours de sa campagne électorale, il avait promis de "sauver TikTok".Cependant, les inquiétudes concernant le lien de TikTok avec la Chine ne sont pas pour autant régler. Des responsables américains avaient affirmé que TikTok pourrait être utilisé comme un outil par le gouvernement chinois pour collecter des données sensibles sur les citoyens américains ou pour diffuser de la propagande. Une récente étude avait confirmé le rôle potentiel de la plateforme comme outil de propagande chinoise. Cette enquête, menée par des chercheurs spécialisés dans les médias sociaux, met en lumière les risques liés à l’influence étrangère sur les plateformes de médias sociaux largement utilisées, comme TikTok.Pensez-vous que cette décision de Donald Trump est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?