Donald Trump reporte une deuxième fois la date limite pour TikTok : l'accord avec TikTok « nécessite plus de travail pour s'assurer que toutes les approbations nécessaires sont signées », déclare Donald Trump

Envoyé par Donald Trump Envoyé par

Mon administration a travaillé d'arrache-pied à la conclusion d'un accord visant à sauver TikTok, et nous avons fait d'énormes progrès. C'est pourquoi je signe un décret qui permettra à TikTok de continuer à fonctionner pendant 75 jours supplémentaires. Nous espérons continuer à travailler de bonne foi avec la Chine, qui, si j'ai bien compris, n'est pas très satisfaite de nos tarifs douaniers réciproques (nécessaires à un commerce équitable et équilibré entre la Chine et les États-Unis). Cela prouve que les droits de douane sont l'outil économique le plus puissant et qu'ils sont très importants pour notre sécurité nationale ! Nous ne voulons pas que TikTok « sombre ». Nous sommes impatients de travailler avec TikTok et la Chine pour conclure l'affaire. Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette question !



L'accord avec TikTok serait tenu en otage par Pékin

Un répit temporaire pour TikTok

Une mesure qui fait sourciller les experts juridiques

Oracle pourrait jouer un rôle clé dans l'avenir de TikTok aux États-Unis



Cette décision est intervenue à peine 48 heures avant l'échéance prévue pour la vente de l'application, et fait suite à une déclaration de Donald Trump selon laquelle un accord avec ByteDance, la société mère de TikTok, serait conclu avant la date limite du 5 avril . Une affirmation qui est visiblement fausse puisque Donald Trump a repoussé la date limite pour la cession de TikTok au 19 juin 2025.L'accord conclu par la Maison-Blanche avec TikTok « nécessite encore du travail pour s'assurer que toutes les approbations nécessaires sont signées », a écrit Donald Trump sur Truth Social.Il a ajouté que l'administration espérait « continuer à travailler de bonne foi avec la Chine, qui, si j'ai bien compris, n'est pas très heureuse de nos tarifs douaniers réciproques », en référence à la taxe de 34 % sur les importations chinoises que Donald Trump a récemment annoncée.Les négociateurs s'attendaient à annoncer un accord avec TikTok vendredi matin, mais les autorités de régulation chinoises ont jeté un pavé dans la mare en indiquant à ByteDance qu'elles n'approuveraient pas l'accord en réponse aux droits de douane élevés imposés par Donald Trump sur les importations chinoises, selon une source directement impliquée dans les négociations et qui n'a pas été autorisée à s'exprimer publiquement.Les fonctionnaires de Pékin tentent de « tenir l'accord en otage » jusqu'à ce que la Chine puisse obtenir des concessions, peut-être sous la forme d'un allègement des droits de douane, a déclaré cette personne.Le licenciement par Donald Trump d'un fonctionnaire du Conseil national de sécurité qui aidait à coordonner l'accord avec TikTok est un deuxième facteur qui a compliqué les plans. Une personne impliquée dans les négociations a déclaré qu'il n'était pas clair si le président était au courant que le fonctionnaire licencié aidait à négocier l'accord avec TikTok.ByteDance a déclaré dans un communiqué que les négociations sur l'avenir de TikTok aux États-Unis allaient se poursuivre, mais qu'il restait des « questions clés à résoudre », ajoutant que toute résolution nécessitait l'approbation du gouvernement chinois.L'annonce de vendredi donne à TikTok un peu de répit dans une année qui n'a pas été de tout repos. Une loi fédérale est entrée en vigueur en janvier, interdisant légalement l'application dans tout le pays à moins qu'elle ne se sépare de son propriétaire, ByteDance, basé à Pékin.Le Congrès a adopté cette interdiction l'année dernière avec un soutien bipartisan massif, par crainte pour la sécurité nationale qu'une application utilisée par plus de la moitié des Américains ne soit contrôlée par une entreprise chinoise, adversaire étranger des États-Unis. TikTok a combattu l'interdiction jusqu'à la Cour suprême, la qualifiant de violation des droits de la liberté d'expression, mais la Haute Cour a maintenu la loi.Le 18 janvier au soir, juste avant l'entrée en vigueur de l'interdiction, l'application a été désactivée pendant 14 heures. Mais elle est réapparue le lendemain, après que Donald Trump eut promis de signer un décret retardant l'application de l'interdiction une fois qu'il aurait prêté serment.Le jour de son investiture, Donald Trump a signé un décret repoussant de 75 jours le début de l'interdiction et promettant l'immunité à d'autres entreprises technologiques qui fournissent des services back-end pour l'application, telles qu'Apple et Google, qui l'hébergent dans leurs boutiques en ligne. Cette prolongation devait expirer le 5 avril.La nouvelle ordonnance repousse ce délai de 75 jours supplémentaires.Selon les experts juridiques, les reports effectués par Donald Trump sous la forme de décrets vont à l'encontre de la loi fédérale sur l'interdiction de TikTok, qui stipule que certaines conditions doivent être remplies, comme la certification qu'une cession de ByteDance est en cours, avant de pouvoir suspendre la date d'entrée en vigueur de la loi. En d'autres termes, il est toujours techniquement illégal pour TikTok d'opérer aux États-Unis, puisqu'il reste sous le contrôle d'une société chinoise.Pourtant, les mesures prises par Donald Trump et son administration pour assurer à TikTok et à ses fournisseurs de services que les autorités américaines ne poursuivront personne en vertu de la loi ont suffi pour que l'application populaire reste en ligne malgré le fait qu'elle fonctionne en violation d'une loi fédérale.Depuis janvier, Donald Trump a fait part de « l'énorme intérêt » des acheteurs potentiels de TikTok, une application utilisée par plus de 170 millions d'Américains et un atout remarquablement précieux pour quiconque souhaiterait influencer toute une génération de jeunes internautes qui affluent chaque jour sur le service.Il a été rapporté en janvier que la société de cloud computing Oracle a été désignée par la Maison-Blanche comme l'un des principaux candidats pour diriger une coalition d'autres investisseurs en vue d'acquérir une participation importante dans les activités américaines de TikTok.Oracle est dirigé par Larry Ellison, un donateur républicain milliardaire qui est depuis longtemps un proche allié de Donald Trump.Pendant le premier mandat de Donald Trump, lorsqu'il a tenté d'interdire TikTok, il a choisi Oracle pour diriger un effort de reprise qui a échoué en partie parce qu'il n'a pas pu obtenir le soutien des régulateurs en Chine.De même, l'obtention de l'approbation du gouvernement chinois a été un point d'achoppement clé cette fois encore, des employés de TikTok ayant déclaré que tout accord de vente de la part de Pékin pourrait dépendre de l'obtention par la Chine d'une certaine forme d'allégement des droits de douane.Alors que l'avenir de TikTok aux États-Unis fait l'objet d'un nouvel examen, des questions ont refait surface sur la prétendue orientation politique de la plateforme. Après la reprise du service en janvier dernier, les utilisateurs ont signalé que les contenus anti-Trump apparaissent masqués sur TikTok . Si les hashtags dénigrant le président Joe Biden sont restés visibles, ceux ciblant Donald Trump n'ont donné aucun résultat, un message indiquant des violations des directives de la plateforme s'affichant à la place. Cet écart a donné lieu à des accusations de censure et de favoritisme politique, faisant ironiquement écho aux propres critiques de Donald Trump concernant le biais dans la modération sur les plateformes numériques.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative du président Donald Trump crédible ou pertinente ?