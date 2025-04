Guerre commerciale contre la Chine : la stratégie de Donald Trump est illisible

Un iPhone entièrement fabriqué aux États-Unis pourrait coûter 3 fois plus cher

L'Union européenne envisage une riposte ciblée contre les Big Tech américains

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Donald Trump a imposé des droits de douane à presque tous les pays du monde lors d'un événement (« Liberation Day ») organisé à la Maison Blanche le 2 avril. Le 5 avril, un tarif universel de 10 % sur toutes les importations aux États-Unis est entré en vigueur, mais la Chine et d'autres pays se sont vus imposer des taxes très élevées pour différentes raisons. Par exemple, les produits chinois sont soumis à des droits de douane pouvant aller jusqu'à 145 %.Pour Donald Trump, toute la production peut être rapatriée aux États-Unis, ce qui réduirait les risques en matière de sécurité nationale. Mais les analystes ont alerté que les droits de douane sur les importations chinoises pourraient avoir des effets extrêmement négatifs sur l'industrie technologique américaine. Ces politiques ont provoqué une baisse significative des actions technologiques américaines . Les produits les plus menacés sont les composants électroniques et les appareils connectés. Ainsi, le 11 avril, la Maison Blanche a annoncé des exemptions sur les importations de produits électroniques fabriqués en Chine. Les disques durs, les puces mémoires, les écrans plats de télévision et les semiconducteurs figurent également parmi les composants exemptés.Aujourd'hui, Donald Trump a commencé à faire savoir qu'il est prêt à réduire les droits de douane sur les importations chinoises. Toutefois, les économistes ont averti que l'assouplissement de la position des États-Unis cédait probablement le pouvoir à la Chine, qui a peut-être intérêt à faire traîner les négociations commerciales. D'après des fonctionnaires de Washington, l'administration Trump cherche « désespérément » à conclure un accord sur les taxes.Un haut fonctionnaire de la Maison Blanche a déclaré au Wall Street Journal que les taxes pourraient être ramenées entre 50 et 65 % environ. « Les États-Unis pourraient adopter une approche à plusieurs niveaux, en imposant une taxe de 35 % sur les produits qui ne menacent pas la sécurité nationale, tout en exigeant des droits de douane de 100 % sur les importations considérées comme stratégiques pour les intérêts américains », selon les sources.Pour l'instant, Donald Trump reste vague, se contentant de confirmer que « les droits de douane ne seront pas aussi élevés ou ne s'approcheront pas de 145 % ». Tentant de maintenir un vernis de fermeté dans ce bras de fer, le président américain a averti que « la Chine devait agir rapidement pour conclure un accord afin de mettre fin à la guerre commerciale, sous peine de faire des concessions que la Chine pourrait ne pas considérer comme idéales ».« S'ils ne concluent pas d'accord, nous fixerons l'accord », a-t-il déclaré. Cependant, des analystes ont déclaré au South China Morning Post (SCMP) que Donald Trump semblait « anxieux » et « paniqué ». Il se précipite pour conclure un accord que la Chine peut se permettre de retarder jusqu'à ce que des conditions plus favorables lui soient offertes. En outre, les négociations entre les fonctionnaires chinois et américains n'avancent pas comme prévu.Alors que Donald Trump semble « désespéré » d'obtenir un « accord rapide », le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a averti le 16 avril que la seule voie vers un accord exige que « les États-Unis cessent de proférer des menaces et de recourir à la coercition ». Selon Alicia Garcia-Herrero, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique auprès de la banque Natixis, la Chine est bien placée pour obtenir un meilleur accord.« Trump et son équipe sont sous pression, mais la Chine ne montre aucun signe d'impatience. C'est Trump qui subit toute la pression pour mettre fin à la guerre commerciale », a déclaré Chen Zhiwu, professeur de finance à l'université de Hong Kong. Toutefois, Donald Trump n'est pas désespéré au point d'être prêt à supprimer tous les droits de douane. Le 22 avril, il a confirmé que, quelle que soit la qualité des négociations, « ce ne sera pas zéro ».Donald Trump a décidé d'exempter les produits électroniques des droits de douane exorbitants à la suite de conversations avec Tim Cook. C'est ce qu'il a laissé entendre lors d'une interview le 14 avril à la Maison Blanche. La chaîne d'approvisionnement d'Apple est dépendante de la Chine . Les iPhone, qui constituent la principale mine d'or d'Apple, sont principalement assemblés en Chine. Le maintien de ces taxes aurait donc été désastreux pour Apple.Le président américain Donald Trump et ses responsables économiques ont promis que, grâce aux droits de douane, de nombreux emplois manufacturiers seraient finalement réimplantés aux États-Unis, ce qui permettrait d'employer des millions d'Américains. Mais Dan Ives, responsable mondial de la recherche technologique pour la société de services financiers Wedbush Securities, a déclaré à Erin Burnett, de CNN, que cette idée est une « utopie ».Ce plan pourrait rendre le smartphone beaucoup plus cher pour les Américains. Par exemple, le prix d'un iPhone pourrait grimper jusqu'à environ 3 500 $ s'il était fabriqué aux États-Unis , car il serait nécessaire de reproduire l'écosystème de production très complexe qui existe actuellement en Asie.Un iPhone coûte actuellement environ 1 000 $. Cette hausse considérable des prix serait due au coût élevé de la construction et de l'entretien d'usines de pointe aux États-Unis. La Chine a mis des dizaines d'années à construire ses infrastructures industrielles de pointe et une chaîne d'approvisionnement intégrée. Apple prévoit d'investir plus 500 milliards de dollars aux États-Unis, mais les analystes estiment que cet investissement louable reste insuffisant.La fabrication et l'assemblage des pièces de smartphones se sont déplacés vers l'Asie il y a des décennies, les entreprises américaines s'étant concentrées sur le développement de logiciels et la conception de produits, qui génèrent des marges bénéficiaires beaucoup plus importantes. Cette évolution a contribué à faire d'Apple l'une des entreprises les plus précieuses au monde et à consolider sa position de plus grand fabricant de smartphones au monde.« Vous construisez cette (chaîne d'approvisionnement) aux États-Unis avec une usine en Virginie-Occidentale et dans le New Jersey. Ce seront des iPhone à 3 500 dollars », a déclaré Dan Ives, en faisant référence aux installations de production de haute technologie où sont normalement fabriquées les puces informatiques qui alimentent les appareils électroniques. Selon les analystes, les droits de douane de Donald Trump menacent directement l'empire d'Apple.En réponse aux droits de douane de Donald Trump, l'Union européenne envisage des mesures de rétorsion ciblant spécifiquement les géants technologiques américains. Selon les responsables européens, cette stratégie reflète la volonté du bloc des 27 de diversifier ses contre-mesures au-delà des produits manufacturés, en incluant notamment les services numériques dominés par des entreprises telles que Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft.La riposte de l'UE pourrait offrir un terrain favorable à l'émergence de solutions locales. Si l'accès des Big Tech américains est restreint ou plus réglementé, des entreprises européennes de taille intermédiaire pourraient renforcer leur position sur des segments comme l'hébergement souverain, les moteurs de recherche alternatifs ou les plateformes open source. Il existe toutefois un risque de fragmentation et d'instabilité sur le plan réglementaire.Cette escalade réactive un débat de fond sur la souveraineté numérique de l'Europe. Pour les professionnels du numérique, il ne s’agit plus simplement de choisir des outils performants, mais de composer avec un environnement géopolitique instable, où les choix technologiques peuvent devenir des enjeux stratégiques.Donald Trump a déclaré qu'il ne laisserait pas l'UE profiter des entreprises américaines. En attendant d'en arriver là, la Commission européenne a déclaré au début du...