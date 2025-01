En 2024, le Congrès américain a adopté la loi obligeant la société chinoise ByteDance à céder sa participation dans TikTok avant le 20 janvier 2025, sous peine d'interdiction effective de la populaire application de vidéo sociale aux États-Unis. La Cour suprême des États-Unis a confirmé la loi , et à la date limite, TikTok est devenu inaccessible pour les utilisateurs américains. Depuis, le président élu Donald Trump a signé un décret pour donner un sursis à TikTok et trouver une solution.Cependant, TikTok n'est toujours pas disponible dans les magasins d'applications aux États-Unis. Les utilisateurs américains qui avaient supprimé l'application ne peuvent donc pas la réinstaller et ceux qui le possèdent ne peuvent plus bénéficier de mises à jour. Cette situation est due à des incertitudes juridiques entourant l'application de ByteDance.Face à cette situation, certains entrepreneurs à l'esprit vif vendent en ligne des téléphones équipés de TikTok pour des milliers de dollars. Ces téléphones équipés de TikTok se vendent à des milliers d'exemplaires sur Internet.ByteDance a volontairement fermé TikTok aux États-Unis le 19 janvier, quelques heures avant l'expiration d'un délai obligeant la société mère basée en Chine à vendre l'application à une entité basée aux États-Unis, ou à la faire interdire pour des raisons de sécurité nationale. TikTok a été interdit à ses 170 millions d'utilisateurs basés aux États-Unis, jusqu'à ce que le président Trump, le 20 janvier, mette en pause l'interdiction jusqu'au début du mois d'avril.Si le service a été rétabli pour les utilisateurs existants, l'application n'est toujours pas disponible au téléchargement dans les boutiques d'applications américaines. Par conséquent, les téléphones et autres appareils sur lesquels TikTok est préinstallé sont soudain très prisés. Des dizaines d'annonces de téléphones et de tablettes équipés de l'application très populaire sont apparues sur les places de marché en ligne.Parmi elles, une annonce sur eBay pour un appareil décrit comme un iPhone 16 Pro Max d'Apple flambant neuf préchargé avec TikTok pour 50 000 dollars ou "". Selon le site eBay, près de 80 acheteurs ont les yeux rivés sur l'annonce. Il existe également des appareils équipés de TikTok qui sont mis en vente pour quelques centaines de dollars seulement. Certains vendeurs annoncent des téléphones avec des comptes TikTok actifs, tandis que d'autres disent que l'application est installée, mais qu'elle n'est pas liée à un compte.Pour rappel, malgré le sursis accordé par le président Donald Trump, les équipes juridiques d'Apple et de Google hésitent à réintégrer TikTok dans leurs magasins d'applications, craignant des implications légales potentielles. Il est donc probable que TikTok ne reviendra pas dans les magasins d'applications Apple Store et Google Play avant un eclaircissement du côté juridique ou que les plans du président Donald Trump soient aboutis. Donald Trump propose notamment la création d'une coentreprise où le gouvernement américain détiendrait une participation de 50 %.: ebayPensez-vous que ces prix sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?