Ce que dit (et ne dit pas) la loi sur l'interdiction de TikTok

Une interdiction dans l’ère numérique : mission impossible ?

Pourquoi les utilisateurs défieraient une interdiction ?

Les voies potentielles pour continuer à utiliser TikTok en cas d'interdiction

Les implications d’une résistance à l’interdiction

Une alternative à l’interdiction totale ?

Conclusion : TikTok, un symbole de résistance numérique ?

La loi est un « fromage suisse plein de trous », a déclaré Glenn Gerstell, ancien juriste de haut rang à la National Security Agency et conseiller principal au Center for Strategic and International Studies, un organisme de recherche politique. « Il est évident qu'il existe des moyens de contourner le problème ». Ce n'est pas ainsi que l'avocat de TikTok a décrit la situation aux juges de la Cour suprême. Noel Francisco a déclaré vendredi : « Nous fermons » si l'interdiction entre en vigueur.À un peu plus d'une semaine d'une éventuelle inscription sur la liste noire, il est incroyable qu'il y ait autant d'incertitudes sur la manière dont l'interdiction de TikTok fonctionnerait. Cette confusion montre à quel point une interdiction de produits à l'échelle nationale est inhabituelle aux États-Unis, en particulier pour un produit qui existe à l'intérieur des frontières glissantes de l'internet.Voici comment une interdiction de TikTok pourrait être appliquée, si elle a lieu, et les moyens légaux que les gens pourraient utiliser pour la contourner.Lorsque d'autres pays interdisent des applications, le gouvernement ordonne généralement aux fournisseurs d'accès à Internet et aux opérateurs de téléphonie mobile de bloquer le trafic web à destination et en provenance du site web ou de l'application bloquée. Ce n'est probablement pas ainsi que fonctionnerait une interdiction de TikTok aux États-Unis.Deux avocats qui ont examiné la loi ont déclaré que le texte, tel qu'il est rédigé, ne semble pas ordonner aux fournisseurs d'accès à Internet et aux opérateurs de téléphonie mobile d'empêcher les gens d'utiliser TikTok. Il se peut qu'il n'y ait pas unanimité sur ce point. Certains avocats qui ont parlé à Bloomberg News ont déclaré que les fournisseurs d'accès à Internet seraient dans des eaux troubles sur le plan juridique s'ils laissaient leurs clients continuer à utiliser un TikTok interdit.Alan Rozenshtein, professeur agrégé de droit à l'université du Minnesota, a déclaré qu'il pensait que les fournisseurs d'accès à Internet n'étaient pas obligés d'empêcher l'utilisation de TikTok « parce que le Congrès voulait permettre aux utilisateurs les plus dévoués de TikTok d'accéder à l'application, afin de limiter l'atteinte au premier amendement ».La loi n'ordonne pas non plus aux Américains de cesser d'utiliser TikTok s'il est interdit ou de supprimer l'application de leur téléphone.En revanche, elle stipule que si TikTok est interdit, les magasins d'applications mobiles (c'est-à-dire Apple et Google, pour l'essentiel) seront tenus de ne plus rendre TikTok disponible dans leurs magasins aux États-Unis. Dans le cas contraire, ils se verraient infliger des amendes colossales. La loi stipule également que les « fournisseurs d'hébergement internet » doivent cesser de soutenir TikTok s'il est interdit. La plupart des juristes estiment qu'il s'agit probablement des entreprises qui fournissent la puissance informatique ou l'équipement de base.Les précédents montrent que les interdictions d’applications sont rarement totalement efficaces. Prenons l’exemple de Huawei, dont certains produits et services ont été bannis dans plusieurs pays : les utilisateurs motivés ont trouvé des moyens de contourner les restrictions grâce à des VPN, des téléchargements tiers ou d’autres méthodes. Pour TikTok, qui compte des centaines de millions d’utilisateurs fidèles, une interdiction pourrait avoir un effet similaire. Les VPN permettent déjà d’accéder à des contenus bloqués dans certains pays, et leur usage ne cesse d’augmenter.De plus, les interdictions partielles, comme celles limitant TikTok sur des appareils gouvernementaux, montrent que ces mesures ne suffisent pas toujours à freiner l’engouement du public. L’attrait d’une plateforme mondialement populaire est difficile à contrer, surtout pour les générations connectées qui voient TikTok non seulement comme un espace de divertissement, mais aussi comme une source d’information et de communauté.L’attachement des utilisateurs à TikTok va bien au-delà d’une simple dépendance aux vidéos courtes. La plateforme joue un rôle clé dans la culture numérique actuelle, notamment pour les jeunes. Elle offre un espace où les utilisateurs peuvent s’exprimer, se connecter et même créer des opportunités économiques via des partenariats et des revenus publicitaires.Ainsi, une interdiction pourrait être perçue comme une atteinte à la liberté numérique. Certains pourraient voir dans cette mesure une tentative de censure ou un obstacle à l’innovation technologique. Cette perception renforcerait la volonté des utilisateurs de défier l’interdiction, en adoptant des outils pour continuer à utiliser l’application, quelles qu’en soient les conséquences.Il y a fort à parier que si la Cour suprême déclare la loi TikTok constitutionnelle et que l'interdiction entre en vigueur, l'inscription de l'application sur la liste noire des boutiques d'applications d'Apple et de Google suffira à empêcher la plupart des utilisateurs de se servir de TikTok. Mais pour certains, la loi et la technologie permettraient de continuer à l'utiliser, y compris des options telles que celles énumérées ci-dessous.Si l'interdiction entre en vigueur et qu'Apple et Google empêchent TikTok d'envoyer des mises à jour à l'application qui se trouve sur votre téléphone, il se peut qu'elle devienne boguée ou qu'elle ne fonctionne plus au fil du temps. Mais personne ne sait exactement combien de temps il faudrait pour que l'application TikTok devienne inutilisable ou compromise dans cette situation.Lorsque le site de médias sociaux X a été (brièvement) interdit par le gouvernement brésilien l'année dernière, les inscriptions à Proton VPN ont augmenté de 1 840 % dans le pays, a déclaré à l'époque la société suisse de messagerie électronique et de VPN (pour sa part, l'équipe de recherche de VpnMentor a observé une augmentation de 1 600 % dans les utilisations de VPN au Brésil suite au blocage de la plateforme de média social X dans le pays). Antonio Cesarano, chef de produit chez Proton VPN, a déclaré cette semaine qu'il pensait (sans en être certain) que les Américains pourraient utiliser des VPN pour accéder à TikTok s'il était interdit.Il est possible dans certains cas de télécharger des applications pour smartphone ailleurs que dans les magasins d'applications d'Apple et de Google. Ces méthodes pourraient servir de modèle à TikTok en cas d'interdiction.Depuis 2020, les jeux vidéo mobiles Fortnite sont exclus des boutiques d'applications d'Apple et de Google en raison d'un différend commercial. Mais l'été dernier, Epic Games, le propriétaire de Fortnite, a rendu ses jeux disponibles à partir d'une application téléchargeable sur le site web d'Epic Games pour les téléphones Android dans le monde entier et pour les iPhone dans l'Union européenne.Environ six semaines plus tard, Epic Games a déclaré que l'application Epic Game Store avait été téléchargée plus de 10 millions de fois en dehors des boutiques d'applications d'Apple et de Google. C'est ce qu'a indiqué Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, lors d'une conférence de presse concernant leur procès contre Samsung et Google.Sweeney n'a pas précisé la répartition des téléchargements entre les versions Android et iOS. Rappelons qu'Epic Games a lancé sa boutique d'applications mobiles à la mi-août 2024. En raison des réglementations d'Apple, la version iOS de l'Epic Games Store n'est disponible que dans l'Union européenne, tandis que la version Android est disponible dans le monde entier.Auparavant, Epic Games a déclaré qu'elle visait à atteindre 100 millions de téléchargements de l'Epic Games Store mobile d'ici janvier 2025.TikTok a été conçu pour être utilisé comme une application, mais vous pouvez toujours regarder des vidéos sur TikTok.com à partir de votre navigateur mobile ou d'un ordinateur. En supposant que les fournisseurs d'accès à Internet et les opérateurs de téléphonie mobile ne bloquent pas le site web de TikTok aux États-Unis, TikTok pourrait faire de son site web une alternative plus complète à son application.Si les utilisateurs continuent à utiliser TikTok malgré une interdiction, cela poserait plusieurs défis. D’un point de vue légal, les gouvernements devraient décider s’ils souhaitent criminaliser les utilisateurs individuels, ce qui pourrait s’avérer impopulaire. Techniquement, il faudrait redoubler d’efforts pour détecter et bloquer les solutions de contournement comme les VPN, ce qui pourrait être coûteux et inefficace.En outre, une telle situation pourrait provoquer une érosion de la confiance entre les citoyens et leurs gouvernements. Une interdiction perçue comme injuste ou excessive pourrait entraîner des protestations numériques et physiques, soulignant les tensions autour du contrôle de l’information et de la liberté d’accès aux plateformes.Plutôt que de bannir TikTok, certains experts suggèrent d’imposer des régulations plus strictes. Ces régulations pourraient inclure une surveillance accrue de la gestion des données, des règles de transparence renforcées ou encore une localisation des données des utilisateurs dans les pays concernés. Cela permettrait de répondre aux préoccupations en matière de sécurité sans déclencher un bras de fer entre gouvernements et utilisateurs.L’idée que TikTok puisse continuer à prospérer malgré une interdiction met en lumière une vérité fondamentale de notre époque : dans un monde hyperconnecté, les interdictions traditionnelles atteignent rapidement leurs limites. Ce scénario rappelle également l’importance d’un dialogue équilibré entre innovation, sécurité et liberté. Car au-delà de TikTok, c’est l’avenir des relations entre technologies, gouvernements et citoyens qui se joue dans ces débats.Sources : observatoire de Proton L’interdiction de TikTok est-elle une mesure proportionnée face aux enjeux de sécurité nationale ou de protection des données personnelles ?Peut-on réellement interdire une application dans un monde aussi connecté sans provoquer d’effets indésirables, comme le contournement des restrictions ?D’autres plateformes collectent également des données personnelles. Pourquoi TikTok est-il davantage ciblé ?Pensez-vous que le phénomène TikTok est une simple mode ou qu’il représente une transformation durable de notre manière de consommer du contenu en ligne ?Si TikTok était interdit, vers quelles alternatives les utilisateurs pourraient-ils se tourner ? Les mêmes problématiques se poseraient-elles avec ces alternatives ?