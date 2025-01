« Je suis optimiste quant au dialogue qui se dessine entre le président Trump et le président Xi »

Trump vante son plan pour sauver TikTok lors de son meeting de victoire

Un conflit pourrait entacher la candidature potentielle de Musk en tant qu'acheteur de TikTok adoubé par Trump

Les données des utilisateurs US de TikTok ont été consultées en Chine malgré les démentis, selon un rapport

Un dilemme stratégique pour les États-Unis

L'entreprise chinoise étudie des options pour l'application de médias sociaux qui pourraient impliquer un changement de contrôle au niveau local afin de s'assurer qu'elle se conforme à la législation américaine, a déclaré jeudi le directeur général de General Atlantic, Ford, dans une interview. La société de capital-investissement détient une participation dans ByteDance, la société mère de TikTok.« Nous avons bon espoir de trouver une solution », a déclaré Ford lors du Forum économique mondial de Davos. « Il y a un certain nombre d'alternatives dont nous pouvons parler au président Trump et à son équipe qui ne consistent pas à vendre la société et qui permettent à l'entreprise de continuer à fonctionner, peut-être avec un changement de contrôle, mais sans avoir à vendre. »Le décret de Trump ne laissait pas entendre qu'il avait l'intention d'essayer de passer outre les exigences de la loi sur la sécurité nationale en matière d'interdiction ou de vente. Mais cela n'a pas empêché ByteDance, a déclaré Bill Ford, membre du conseil d'administration, aux participants du Forum économique mondial (WEF), de rechercher une option potentielle de non-vente qui « pourrait impliquer un changement de contrôle au niveau local pour s'assurer qu'il est conforme à la législation américaine ».On ne sait pas encore comment ByteDance pourrait négocier une option de non-vente sans s'exposer à une interdiction. Les efforts déployés par Joe Biden dans le cadre du projet Texas pour empêcher que les données américaines de TikTok ne tombent entre les mains de ByteDance, contrôlée par la Chine, sans imposer une vente, n'ont pas abouti, ce qui a incité le Congrès à adopter une loi sur la sécurité nationale exigeant une interdiction ou une vente.Le projet Texas est la clé d'un contrat que TikTok a négocié avec le fournisseur de services cloud Oracle et CFIUS (le Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis). En vertu de l'accord CFIUS, TikTok conserverait les informations privées protégées des utilisateurs américains, comme les numéros de téléphone et les anniversaires, exclusivement dans un centre de données géré par Oracle au Texas (d'où le nom du projet). Ces données ne seraient accessibles que par des employés spécifiques de TikTok basés aux États-Unis. Les données considérées comme « protégées » ont longtemps été en négociation, mais les enregistrements indiquaient que toutes les données publiques, y compris les profils publics des utilisateurs et tout ce qu'ils publient, ne seraient pas incluses.Le week-end dernier, TikTok a été temporairement mis hors ligne aux États-Unis après que la Cour suprême a soutenu une loi sur la sécurité nationale obligeant l'entreprise à vendre ou à fermer le service dans le pays. Donald Trump a ensuite signé un décret dès le premier jour de son mandat pour prolonger le délai de vente. Cela laisse 75 jours à ByteDance, qui a publiquement refusé de vendre TikTok, pour trouver une solution.« Je suis optimiste quant au dialogue qui se dessine entre le président Trump et le président Xi », a déclaré Ford. « Cela pourrait aider à créer un environnement beaucoup plus constructif, un niveau d'engagement beaucoup plus élevé qui pourrait conduire à une solution positive. »Les soumissionnaires ont déjà commencé à tourner autour de la plateforme de médias sociaux et Trump a approuvé l'idée d'un accord impliquant des magnats milliardaires de la technologie et les États-Unis.D'une manière plus générale, le secteur technologique est un élément majeur de l'optimisme rampant concernant les perspectives de croissance de l'économie américaine. Les valorisations du marché américain, qui se situent à des multiples historiquement élevés par rapport aux bénéfices, intègrent déjà une grande partie de cet optimisme, a déclaré Ford.Néanmoins, General Atlantic voit beaucoup d'opportunités et dispose d'un riche pipeline de transactions, a-t-il ajouté.« Nous nous trouvons à un moment d'inflexion incroyable dans l'espace technologique et il s'avère que c'est le cinquième grand cycle technologique de ma carrière », a déclaré Ford. « Je pense au cycle du PC dans les années 1980, au cycle de l'internet dans les années 1990, à la téléphonie mobile dans les années 2000, à l'informatique dématérialisée dans les années 2010 et maintenant à l'IA ».Il s'attend à une « renaissance » des introductions en bourse, avec une longue liste d'entreprises susceptibles d'entrer sur le marché. « Nous avons connu trois des années les plus difficiles jamais enregistrées pour les introductions en bourse », a-t-il déclaré.Lors d'un meeting de victoire organisé la veille de son investiture, Donald Trump a vanté son projet de « sauver TikTok » de la loi qui l'interdisait en créant une coentreprise avec les États-Unis.À première vue, ce plan ne semble pas conforme aux exigences de la loi en matière de cession qualifiée, sur laquelle les fournisseurs de services de TikTok, tels qu'Apple, Google et Oracle, pourraient s'appuyer pour éviter des centaines de millions (voire milliards) de dollars d'amendes potentielles. Malgré cela, au moins certains des fournisseurs de services de TikTok semblent se fier aux promesses peu convaincantes de Trump, qui a permis à TikTok de rétablir le service de l'application à la mi-journée de dimanche, le premier jour de son interdiction.Trump propose une coentreprise dans laquelle le gouvernement américain détiendrait 50 % de TikTok. Cela soulève une série de questions liées au premier amendement, car toute modération de contenu peut être considérée comme un acte gouvernemental, et la Constitution interdit au gouvernement (et non aux entreprises privées) d'empiéter sur la liberté d'expression.La façon dont Trump envisage la situation n'est pas tout à fait claire, mais il dit en substance que TikTok aurait un « partenaire » au sein du gouvernement américain, « et ils auront beaucoup de soumissionnaires et les États-Unis feront ce que nous appelons une coentreprise ». Trump affirme qu'il n'y a « aucun risque » pour les États-Unis, car « nous n'investissons pas d'argent. Tout ce que nous faisons, c'est leur donner l'autorisation sans laquelle ils n'ont rien. Donc, je ne sais pas, on dirait que ça marche ».Peu après son entrée en fonction, Trump a approuvé l'idée de vendre TikTok à un milliardaire américain de la technologie comme Elon Musk ou Larry Ellison.Trump n'a pas encore indiqué s'il accepterait que TikTok reste sous le contrôle de ByteDance, mais un conflit avec Musk pourrait entacher sa candidature potentielle en tant qu'acheteur américain que Trump trouverait le plus attrayant. Jeudi, Trump et Musk ont semblé s'opposer publiquement au sujet du projet de 500 milliards de dollars de Trump visant à lancer un projet d'infrastructure d'intelligence artificielle Stargate par le biais d'un investissement conjoint avec OpenAI, Oracle et SoftBank.Trump a qualifié cet investissement de « déclaration de confiance retentissante dans le potentiel de l'Amérique » à devenir un leader mondial de l'intelligence artificielle. Mais sur X (anciennement Twitter), Musk a remis en question l'investissement, écrivant qu'il avait appris de « bonne source qu'ils n'ont pas vraiment l'argent », précisant que SoftBank dispose de bien moins de 10 milliards de dollars.Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a répondu directement à l'affirmation de Musk sur X, en écrivant : « Faux, comme vous le savez sûrement. Voulez-vous venir visiter le premier site déjà en cours ? c'est formidable pour le pays. Je réalise que ce qui est formidable pour le pays n'est pas toujours ce qui est optimal pour vos entreprises, mais dans votre nouveau rôle, j'espère que vous mettrez surtout (l'Amérique) en premier ».En juin 2022, TikTok a déclaré qu'il transférait les données des utilisateurs américains vers des serveurs Oracle stockés aux États-Unis « Aujourd'hui, 100 % du trafic des utilisateurs américains est acheminé vers Oracle Cloud Infrastructure. Nous utilisons toujours nos centres de données aux États-Unis et à Singapour pour la sauvegarde, mais à mesure que nous poursuivons notre travail, nous prévoyons de supprimer les données privées des utilisateurs américains de nos propres centres de données et de basculer entièrement vers les serveurs cloud Oracle situés aux États-Unis ».L'annonce de sa migration intervient à la suite d'un rapport accablant affirmant que le personnel de TikTok en Chine avait accès aux données de ses utilisateurs américains. Le rapport évoque les enregistrements de 80 réunions internes de TikTok qui ont été consultées et indique que les employés américains de TikTok ont questionné à plusieurs reprises leurs collègues en Chine pour comprendre comment les données des utilisateurs américains circulaient parce qu'ils n'avaient pas « l'autorisation ou la connaissance de la façon d'accéder aux données par eux-mêmes ».TikTok a indiqué dans ses billets de blog et des déclarations publiques qu'il stockait physiquement toutes les données sur ses utilisateurs américains aux États-Unis, avec des sauvegardes à Singapour. Cela atténue certains risques – la société affirme que ces données ne sont pas soumises à la loi chinoise – mais cela ne tient pas compte du fait que les employés basés en Chine peuvent accéder aux données, selon les experts.« L'emplacement physique n'a pas d'importance si les données sont toujours accessibles depuis la Chine », a déclaré Adam Segal , directeur du programme de politique numérique et cyberespace au Council on Foreign Relations. Il a déclaré que « le problème serait que les données se retrouvent toujours entre les mains des services de renseignement chinois si les gens en Chine y avaient toujours accès ».TikTok lui-même a reconnu son problème d'accès dans un billet de blog de 2020. « Notre objectif est de minimiser l'accès aux données entre les régions afin que, par exemple, les employés de la région APAC, y compris la Chine, aient un accès très minimal aux données des utilisateurs de l'UE et des États-Unis », a écrit Roland Cloutier, directeur de la sécurité de l'information de TikTok.Le problème de TikTok met en lumière un dilemme stratégique plus large pour les États-Unis : comment gérer la montée en puissance des technologies chinoises tout en restant fidèle aux principes de libre-échange et d'innovation. Si une approche trop agressive est adoptée, cela pourrait conduire à des représailles de la part de la Chine et aggraver les tensions commerciales entre les deux nations.En outre, TikTok est devenu un outil culturel majeur, particulièrement pour les jeunes générations. Une interdiction ou une vente forcée pourrait entraîner des répercussions politiques et sociales aux États-Unis.Un compromis autour de TikTok pourrait offrir à Donald Trump une opportunité unique de renforcer sa position. En trouvant une solution qui protège les données tout en permettant à l'application de prospérer, il pourrait non seulement apaiser les inquiétudes sur la sécurité nationale, mais aussi renforcer son image en tant que négociateur stratégique.Source : Forum économique mondialQuelles garanties supplémentaires TikTok pourrait-il offrir pour dissiper les craintes liées à la sécurité nationale des États-Unis ?Les audits et partenariats avec des entreprises américaines suffisent-ils à assurer la transparence, ou faut-il aller plus loin ?Peut-on considérer que la collecte de données par TikTok pose un risque plus important que celle effectuée par d'autres plateformes américaines comme Facebook ou Google ?Quel serait l’impact d’une éventuelle interdiction de TikTok sur les créateurs de contenu et les petites entreprises qui dépendent de cette plateforme pour leur activité ?